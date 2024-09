Marketing și publicitate în era digitală. Discuție cu Daniela Șuhanea, directorul Franc Agency

În cadrul emisiunii „Vocile Cetății” de vineri, 13 septembrie, gazda, directorul cotidianului Zi de zi, Aurelian Grama, a purtat un dialog captivant cu Daniela Șuhanea, directorul executiv al companiei Franc Agency. În această discuție, s-au abordat teme relevante legate de marketing, publicitate și comunicare, dar și despre cartea publicată de aceasta, precum și proiectele recente ale agenției.

Franc Agency, o agenție cu expertiză solidă în marketing

Daniela Șuhanea este consultant de marketing de peste 15 ani, obținând acum doi ani diploma MBA (Master of Business Administration, în traducere: Master în Administrarea Afacerilor), obținând tot atunci o bursă de 50% în cadrul Programului Transilvania Executiv Education prin Universitatea din Buckingham din Marea Britanie. De mai bine de cinci ani conduce Agenția de Marketink Franc, o agenție care activează în special pe piața locală. Compania pe care o reprezintă a colaborat cu firme cunoscute pe piața locală și nu numai, precum Petry, Naturlich, Fomco și, nu în ultimul rând, spitalul privat Topmed. Daniela Șuhanea a vorbit despre colaborarea cu companiile medicale și despre facilitățile care apar în urma unei astfel de colaborări.

„Suntem o agenție care activează în special pe piața locală, dar ne dorim să ne extindem și mai mult. Fiecare colaborare pe care o avem, în special cu firme din domeniul medical, ne aduce noi oportunități și ne provoacă să găsim soluții inovative”, a explicat Daniela Șuhanea.

Cartea „Cu ce se mănâncă, de fapt, marketing-ul”

Întrebată despre cartea sa recent lansată, „Cu ce se mănâncă, de fapt, marketing-ul”, Daniela Șuhanea a subliniat necesitatea unui ghid practic pentru antreprenori, menit să clarifice concepțiile greșite despre marketing.

„Cu multă răbdare! Cartea mea a venit ca un răspuns la tot ceea ce se vehiculează în mediul online. În mediul online găsim o grămadă de informații, unele sunt contradictorii sau sunt publicate doar anumite frânturi care vor să șocheze. Cartea a fost răspunsul meu la tot acest haos legat de zona de business și marketing. Este un ghid practic, cât mai simplu, ușor de citit de către antreprenori, astfel încât să înțeleagă complexitatea domeniului și să folosească adecvat uneltele necesare în afacerea lor”, a explicat Șuhanea.

Proiectul de rebranding la nivel local

Unul dintre cele mai recente și de succes proiecte ale Franc Agency a fost rebranding-ul pentru un client local. Daniela Șuhanea a povestit despre satisfacția pe care a simțit-o văzând munca agenției concretizată.

„Am realizat rebranding-ul pentru una dintre companiile cu care lucrăm și am văzut toată partea vizuală la un eveniment din oraș. M-am simțit foarte bine când am văzut că viziunea pe care am avut-o s-a concretizat într-un vizual care iese în evidență, face onoare clientului și ne poziționează acolo unde ne-am propus”, a afirmat aceasta.

Rentabilitatea investițiilor în marketingul medical

Discuția a atins și subiecte legate de marketingul în sectorul medical, un domeniu tot mai relevant pentru Franc Agency. Daniela Șuhanea a explicat de ce marketingul în această industrie este o investiție rentabilă.

„Am ales să mergem către zona medicală din motive tehnice. Acolo există trasabilitate, iar comunicarea și publicitatea se conectează cu rezultate concrete. Cei din domeniul medical folosesc CRM-ul, iar asta facilitează enorm demersul în zona de marketing. Rentabilitatea înseamnă câți bani cheltuiești și câți bani faci, iar noi îi ajutăm pe clienți să țină sub control aceste noțiuni”, a explicat ea.

Directorul executiv al Franc Agency a explicat care este demersul colaborării dintre experții din compania pe care o reprezintă și firmele din domeniul medical care apelează la aceștia, spunând că în ziua de astăzi este mai ușor să urmărești firul fiecărui lucru pentru că „există o trasabilitate a acțiunilor pe care le administrăm”. Aceasta a mai afirmat că cea mai eficientă colaborare survine atunci când clientul este de acord cu o monitorizare amănunțită și transparentă.

Nișare și expertiză în marketing

Daniela Șuhanea a subliniat importanța nișării într-un domeniu de activitate, în special pentru agențiile de marketing. „Nu cred în viziunea „știi de toate și le faci bine pe toate”. Când te nișezi pe un domeniu, reușești să faci lucrurile mult mai bine. În cei cinci ani, agenția noastră s-a specializat pe retail, e-commerce, HoReCa și domeniul medical, zone în care putem oferi cele mai bune rezultate”, a subliniat aceasta.

Discuția din cadrul emisiunii a subliniat atât provocările, cât și oportunitățile din domeniul marketingului modern, oferind o perspectivă valoroasă asupra succesului Franc Agency sub conducerea Danielei Șuhanea.

Lorena PINTILIE