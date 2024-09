Gimnaziul Europa: „Vrem să intrăm în legalitate”. Asigurări că nu vor fi relocați

Proiectul de hotărâre care prevede trecerea imobilului de pe strada Victor Babeș, nr. 11, în administrarea Colegiului Național Unirea a fost retras de pe ordinea de pe ordinea zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Târgu Mureș, din 26 septembrie. Proiectul a indignat părinții elevilor și conducerea Școlii Gimnaziale Europa. În prezent, clădirile fostului Liceu de Construcții se află în administrarea Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși”, structură a Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu”, dar în corpurile de clădire își desfășoară activitatea Gimnaziului Europa și câteva clase care aparțin Colegiului Național Unirea.

„Vrem să ne putem proiecta viitorul mai bine”

La începutul ședinței de CL, a luat cuvântul Alexandra Monica Șincan, directoarea Școlii Gimnaziale Europa. „Noi vrem să avem o certitudine legată de viitorul nostru. Vream să intrăm în legalitate. Din 2013, ne aflăm în acea locație și chiar am vrea să fim consultați. Ni s-a spus că nu avem niciun drept, deoarece am avut drept de folosință. Da, dar noi am investit foarte mult timp, bani, și vrem să intrăm în legalitate. Vrem să ne putem proiecta viitorul mai bine. AVând în vedere că s-a scos de pe ordinea de zi, dorim, și chiar impetuos cerem, să fim consultați de fiecare dată. Este vorba de 800 de elevi, care nu au nicio certitudine legată de unde se vor afla anul viitor”, le-a transmis Alexandra Monica Șincan consilierilor locali.

În primă fază, i-a răspuns Sergiu Papuc, președintele de ședință. „Sunt convins că veți fi consultați. Eu înțeleg că s-a creat o întreagă atmosferă în oraș pe acest subiect, dar va trebui să pornim de la niște rațiuni juridice. Dreptul de administrare, în Cartea Funciară, este în favoarea Liceului Vlasiu și, respectiv a Liceului Brâncuși. Sigur că dumneavoastră aveți un protocol cu ei… Ideea care este? Ce s-a dorit și ce vom dori să facem? Vom dori ca situația de Carte Funciară să fie foarte clară. Spațiile pe care le folosiți astăzi, plus ce se va mai discuta și cum veți împărți activitatea cu Colegiul Național Unirea, să fie înscris și dreptul dumneavoastră de administrare în cartea funciară. Așa e echitabil și așa e normal”, a explicat consilierul local din partea PSD.

„Nimeni nu vrea să vă dea afară”

Frunda Csenge, consilier local din partea UDMR, a transmis asigurări că Școala Gimnazială Europa nu va fi nevoită să se mute din spațiile de pe strada Victor Babeș, nr. 11. „Dorința noastră nu a fost nicidecum ca Europa să plece din acele clădiri. Fiți convinși de faptul că nimeni nu vrea să vă dea afară. Însă, trebuie să aveți în vedere că dumneavoastră, deși stați acolo de 11 ani, regimul juridic al acelor clădiri nici în momentul de față nu este rezolvat. Singura instituția care are drept de administrare asupra clădirilor în care sunteți dumneavoastră acuma este „Brâncuși”. Tocmai din acest considerent, am să-i propun domnului primar și vă invit și pe dumneavoastră și pe cei de la Unirea să avem o discuție foarte deschisă, unde cu CF-ul în mână, cu toate clădirile edificate pe acel teren, să stabilim niște reguli foarte concrete, foarte clare, ca să fie situația clară pentru toată lumea. Până atunci, vă rog să fiți foarte convinși de faptul că dumneavoastră nu o să fiți mutați din acele clădiri”, a afirmat Frunda Csenge.

În zilele precedente ședinței de Consiliu Local reprezentanții părinților elevilor de la Școala Gimnazială Europa au solicitat amânarea proiectului de HCL și includerea Gimnaziului Europa, cu drept de administrare, în Cartea Funciară a imobilului de pe strada Victor Babeș, nr. 11.

Înregistrarea ședinței de CL poate fi urmărită pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Târgu Mureș.