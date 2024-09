Sophia Lazăr, noul secretar PR

Teatrul Naţional Târgu-Mureş – Compania Liviu Rebreanu a primit o nouă membră în echipă, o tânără, entuziastă şi plină de energie, Sophia Lazăr, în calitate de Secretar PR, potrivit unui anunț făcut în mediul virtual.

„Mă numesc Sophia Lazăr, sunt zodia Balanță și m-am născut în Târgu Mureș. Dragostea mea pentru Teatrul Național Târgu-Mureș a început când eram în clasa a 8-a și frecventam trupa de teatru Guga Junior. Mână în mână cu iubirea pentru teatru, am terminat Colegiul Național de Arte din Târgu Mureș, profil Arta Actorului și Universitatea Națională de Arta Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, specializarea Teatrologie, iar în prezent sunt studentă la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, specializarea Teatrologie-Impresariat Artistic, nivel Masterat. Am ales teatrologia pentru că am vrut să înțeleg mecanismul din spatele scenei, a spectacolului sau a textului de teatru. Pe lângă teatru, pasiunile mele sunt moda, muzica și jongleriile cu foc. Consider că arta este necesară pentru umanitate și sunt foarte entuziasmată să lucrez într-o instituție de cultură care a contribuit atât de mult la formarea mea” a declarat Sophia.

Mult succes!

Foto: Cristina Gânj