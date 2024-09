CSM Târgu Mureș, primul succes al sezonului 2024-2025

CSM Târgu Mureș a reușit vineri, 27 septembrie, primul succes al sezonului 2024-2025 învingând formația CSU Sibiu, pe teren propriu, cu scorul de 89-75 (21-22, 22-21, 23-10, 23-22), în cea de-a doua etapă a Ligii Naționale de Baschet Masculin.

Pentru CSM Târgu Mureș (antrenor Faragó Péter) au înscris: Martinic 21 (3×3), Gajovic 16 (3×3), Reljic 14 (2×3), Jeremic 11 (1×3), Șanta 9, Person 8, Casale 7 (1×3) și Borșa 3 (1×3). Au mai jucat: Bodo, Rosenfeld, Solopa și Kiss.

”Nu știu exact cum să citez, sau nu aș vrea să citez exact, dar le-am atras atenția că trebuie să îmbunătățim apărarea noastră. Și după aceea, în atac, vom putea marca mai ușor coșuri și apoi Sibiul nu va putea să ne mai prindă din urmă, ceea ce s-a și adeverit”, a sintetizat antrenorul principal al CSM Târgu Mureș mesajul transmis elevilor săi în pauza meciului.

Partida a fost urmărită din tribune de peste 1.300 de spectatori care au realizat o atmosferă de ”meci mare” în Sala Sporturilor ”Simon Ladislau” din Târgu Mureș.

”Sunt un antrenor relativ tânăr, care nu a renunțat de foarte mult timp la joc și din perioada mea de jucător am încă acest sentiment când simți încurajările și, privind din afară, cred că am putut să absorb atmosfera mai mult decât cei de pe teren. Mi-a plăcut foarte mult și nu cred că am fi reușit fără public să destabilizăm Sibiul în a doua repriză”, a subliniat Faragó Péter.

Pentru CSU Sibiu (antrenor Tomas Rinkevicius) au punctat: Pipkins 14 (1×3), Threatt Jr. 13 (3×3), Colak 13 (3×3), Dragoste 12 (1×3), Popa 9 (3×3), Schizas 8 și Gross 6. Au mai evoluat: Sledinschi și Banciu.

(Redacția / Foto: Facebook – CSM Târgu Mureș)