Ovidiu Baghiu. ”Nimic nu poate fi mai nobil decât să aduci liniște, iubire și mângâiere aproapelui tău”

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș a organizat joi, 26 septembrie, Ziua Porților Deschise, o zi tradițională în viața acestui centru, care a reunit rezidenți, angajați, voluntari, autorități, colaboratori și parteneri.

”A fost un moment aniversar, au trecut 10 ani de când am pășit temători în această instituție, cu o puternică dorință de reușită. Iar azi, putem spune cu voce tare că am reușit și am făcut față acestei mari provocări din sfera serviciilor sociale. Într-o zi superbă de toamnă, cu scenă și sonorizare profesională, cu multe materiale publicitare -tricouri inscripționate, cocarde, baloane personalizate, flori, pliante, și cu peste 300 de participanți, ziua aniversară de 10 ani a fost, cu siguranță, cel mai frumos moment și va intra în istoria acestui centru. O expoziție foto și una cu obiecte decorative, un program artistic deosebit, o masă tradițională și invitați-surpriză au fost ingredientele acestei zile ”, a precizat Ovidiu Baghiu, seful CRRN Luduș.

Beneficiarii CRRN Luduș au prezentat o scenetă religioasă, un dans modern, câteva melodii de muzică ușoară și o paradă de modă care a fost răsplătită cu aplauze de cei prezenți. Publicul a fost surprins de o voce minunată Andreea Szabo, o tânără instituționalizată la CRRN Jucu și am aplaudat îndelung un dans de excepție interpretat de trupa BB Dance, alcătuită din 4 perechi de persoane cu dizabilități aflate în cărucioare rulante. Au mai concertat Maria Nistor, Roxana Moldovan și Raluca Focșan Bogătean cu câteva cântece populare dedicate acestor persoane cu nevoi speciale și publicului spectator, iubitor de folclor. Reghineanul Florin Vos, un artist de excepție al județului Mureș, a creat o atmosferă senzațională și a adus alături de el pe scenă la un loc, într-o horă, angajați, rezidenți și invitați.

Au fost premiați la scenă deschisă partenerii, colaboratorii și sponsorii care au susținut în acești 10 ani și au fost aproape de CRRN la fiecare eveniment din viața centrului.

”Cu scuzele de rigoare, am omis să acordăm un premiu unei doamne din mass media care a fost aproape de noi în ultimul timp. Om de presă și moderator de televiziune, Teodora Săcălean este cel mai bun exemplu al unui om care a luptat cu boala și a învins sau care a primit o nouă șansă la viață” a mai adăugat Ovidiu Baghiu….

La eveniment au participat primarul orașului Luduș, Ioan Cristian Moldovan, prefectul Ciprian Dobre, reprezentant al Consiliului Județean Mureș, Ovidiu Dancu, director adjunct a DGASPC Mureș Crina Căliman, preoți din Luduș care au binecuvântat evenimentul și moderatorul Iulian Praja, directorul Școlii Populare de Artă din Târgu-Mureș.

”A fost o zi specială pentru noi toți și consider că am reușit să aducem puțină bucurie în sufletele greu încercate ale acestor persoane instituționalizate. Modul de înțelegere, de abordare și de implicare a noastră în relația cu ei poate fi cheia succesului sau cauza eșecului. Iar mâna pe care am întins-o pentru ca acești oameni să nu ajungă în prăpastia singurătății și a suferinței este un gest de moralitate și umanitate. Motiv pentru care vreau să aduc mulțumiri tuturor angajaților din cadrul CRRN Luduș pe care am avut onoarea să îi coordonez în acești 10 ani de încercări și provocări, 10 ani de bucurii și realizări, 10 ani de implicare și dăruire, 10 ani de satisfacții și împliniri , 10 ani în care am râs și am plâns, în care oameni dragi sufletului nostru ne-au părăsit, lăsând în urmă momente deosebite petrecute împreună.

La final, opinez că am reușit în această mare provocare. Personal, cred că, deși a fost greu, am satisfacția unei misiuni împlinite în sufletul meu. Nimic nu poate fi mai nobil și mai plăcut lui Dumnezeu decât să aduci liniște, iubire și mângâiere aproapelui tău. La mulți ani! ”, a concluzionat Ovidiu Baghiu, șeful CRRN Luduș.