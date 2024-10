FOTO/VIDEO: Noul sediu ISU Mureș și al Pompierilor Târgu Mureș, inaugurat oficial

Vineri, 4 octombrie, în Târgu Mureș a avut loc un eveniment deosebit de important pentru județul Mureș – inaugurarea noului sediu al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” și a Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș.

La ceremonie au participat numeroși oficiali și reprezentanți ai instituțiilor locale și naționale, printre care locotenent Alexandra Călușeri, generalul de brigadă Călin Handrea – inspector șef al ISU „Horea” Mureș, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor de Interne Raed Arafat – șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării, Monica Săsărman, colonelul Constantin Florea – prim-adjunct al IGSU, noul prefect al județului Mureș Ovidiu Butuc, precum și reprezentantul societății Socot, Cosmin Cătutoiu.

Proiectul de modernizare și istoricul clădirii

În cadrul activității au fost prezentate date și informații despre clădirea, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș și a Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș incluse în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Reabilitare, modernizare și dotare investiție”.

Proiectul a implicat reconfigurarea spațiilor existente, dar și crearea de noi spații în volumul podului existent. Clădirea ISU Mureș și a Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș a fost atribuită pompierilor în anul 1931 prin dceizia primăriei.

Obiectivul este alcătuit dintr-o clădire administrativă, cu o suprafață construită de 1.504 mp și desfășurată de 4280,50 mp. Construcția are un regim de înălțime, parter, etaj și mansardă. În spațiile administrative se află birurile, dispeceratul, spații de depozitare și încăperile tehnice, camerele de odihnă, vestiarele, dușurile și grupurile sanitare, sala de gimnastică și trei săli de pregătire.

Echipamente moderne și standarde ridicate

Clădirea este echipată pentru a oferi standardele ridicate de microclimat (sistem de încălzire și răcire realizat prin ventilo-convectoare), dar și dotate cu mobilier și tehnică de calcul. Clădirea are forma literei L, acoperișul din tablă, iar accesul la etaje se realizează prin două scări de beton armat.

Lucrările de construcție, consolidare, modernizare și mansardare au început în 3 mai 2022, iar valoarea contractului a fost 25.114.543, din care 14.579.017 pentru construcții și montaj.

Suprafața acoperită de detașament se ridică la peste 1.024 metri pătrați, deservind un număr de 216.708 persoane.

General de brigadă Călin Handrea, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș

General de brigadă Călin Handrea, inspectorul-șef al ISU Mureș, a deschis evenimentul printr-un discurs plin de mulțumiri și onoruri. „Suntem onorați să vă avem astăzi la această activitate, eveniment care marchează finalizarea cu succes a unei investiții de importanță vitală, atât pentru noi, cât și pentru comunitate”.

El a continuat cu o scurtă istorie a instituției, menționând că „în urmă cu 100 de ani, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local, s-a adoptat regulamentul poliției de incendiu a orașului Târgu Mure, regulament care se intitula „Dispoziții generale pentru pompierimea comunală”. Tot în 1924, în raportul publicat în ziarul „Orașul” reieșea că au fost 15 incendii în tot anul, comparativ cu anul trecut, când detașamentul Târgu Mureș, la nivelul județului, a intervenit la peste 22.000 de intervenții. Am spus toate astea ca să înțelegeți de unde am plecat, și anume, în 1931, formația de pompieri se muta în această locație, strada Horea, numărul 28, lucru rezultat dintr-o decizie a primăriei, care prevedea că: pentru soluționarea unor probleme militare municipalitatea scutește pentru a edifica o cazarmă pentru adăpostirea pompierilor. Înainte, aici era o cazarmă militară”, a transmis generalul de brigadă Călin Handrea, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș.

Generalul de brigadă a mai subliniat importanța noului sediu, descriindu-l ca o investiție „foarte importantă pentru noi și pentru toți colegii care își vor desfășura activitatea în această clădire.” El a adăugat că acest proiect a fost posibil datorită colaborării strânse dintre mai mulți parteneri, inclusiv Compania Națională de Investiții și echipa de proiectare și construcție.

„Astăzi, la aproape 100 de ani de la repartizare inaugurăm acest nou sediu modern și funcțional, care să deservească departamentului de pompieri Târgu Mureș. Este o investiție foarte importanță pentru noi și pentru toți colegii care își vor desfășura activitatea în această clădire. Acest nou sediu modern este rezultatul efortului comun a multor parteneri de încredere, începând de la echipa ISU Mureș, Compania Națională de Investiție drept finanțator, SC. Huzzo Studio drept proiectant, SC. Socot drept constructor și toți cei care au crezut în realizarea acestui proiect. Această investiție în infrastructură nu doar că îmbunătățește condițiile de lucru și de viață, ci consolidează și capacitatea de intervenție și de răspuns în domeniul situațiilor de urgență”, a adăugat generalul de brigadă.

Cosmin Cătutoiu reprezentant al Societății Comerciale Socot, constructorul proiectului

Ulteriori a luat cuvântul în fața celor prezenți reprezentantul Societății Comerciale Socot, constructorul proiectului, Cosmin Cătutoiu, care a adus un omagiu efortului depus.

„Acest proiect a fost unul ambițios și de anvergură care a presupus nu doar o îmbunătățire a clădirii din punct de vedere tehnic, ci o investiție directă în asigurarea unor condiții de muncă moderne și eficiente. Mansardarea podului existent și reconfigurarea spațiilor interioare au permis extinderea capacităților instituției, oferind condiții optime pentru desfășurarea activităților și formarea profesională a celor care își asumă zilnic responsabilitatea de a proteja și de a salva vieți. Succesul acestui proiect nu ar fi fost posibil fără implicarea și colaborarea între antreprenor , ISU Mureș și CNI”, a spus Cosmin Cătutoiu reprezentant al Societății Comerciale Socot, constructorul proiectului.

El a menționat că noua clădire va permite extinderea capacităților instituției, fiind un loc optim pentru desfășurarea activităților de formare profesională.

„Acest sediu modernizat va desrevi județul Mureș pentru multe generații de acum înainte , contribuind la răspunsuri mai rapide și mai eficiente în fața tuturor situațiilor de urgență. Devica noastră (a companiei Socot) este: „Construim încredere din 1975”. Este o mare onoare și o mândrie că în portofoliul Socot se află un astfel de proiect, emblemă pentru orașul nostru, responsabilitate care ne motivează și ne onorează”, au fost cuvintele lui Cosmin Cătutoiu.

Prefectul județului Mureș Ovidiu Butuc

Prefectul județului Mureș, Ovidiu Butuc, a evidențiat și el importanța acestui moment, spunând că este un adevărat moment istoric nu doar pentru salvatorii mureșeni, ci pentru întreaga comunitate. : Acesta a mai scos în evidență faptul că acest proiect este o dovadă a eforturilor autorităților de a îmbunătăți condițiile de muncă pentru cei care își riscă viețile pentru a ne proteja.

„Mă bucur că prima mea participare în calitate de prefect la un eveniment public reprezintă și marcarea unui moment istoric în parcursul salvatorilor din județul Mureș. Suntem martorii unei etape esențiale în îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru cei care, zi de zi, își riscă viața pentru a ne proteja. Această etapă este o dovadă a normlității în care noi, ca autorități, ne îngrijim de condițiile de muncă ale celor care ne au în pază zi și noapte. ISU „Horea” al județului Mureș nu este doar o instituție publică, ci ete un simbol al curajului, al devotamentului și al sacrificiului. În ultimii ani am văzut cu toții echipele de salvatori din județul nostru cum au acționat cu profesionalism și rapiditate indiferent de situație. Doar cu o infrastructură optimă și cu oameni bine pregătiți vom reuși să răspundem așteptărilor pe care populația le are de la noi”, le-a mulțumit prefectul județului Mureș, Ovidiu Butuc, celor prezenți.

Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Monica Săsărman

De asemenea, din partea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, secretarul de stat Monica Săsărman a punctat aspectul parteneriatului solid care a dus la realizarea acestui obiectiv.

„Întâlnirea cu dumneavoastră mă bucură, pentru că începând de astăzi vă veți desfășura activitatea într-o casă nouă. Dincolo de valențele pe care acest obiectiv de investiții le reprezintă pentru activitatea dumneavoastră și pentru comunitatea în sine, punctez și importanța acestui obiectiv din perspectiva parteneriatului solid creat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență. Mai avem și alte obiective în lucru și ne exprimăm convingerea că împreună cu factorii implicați și cu ajutorul bunului Dumnezeu, le vom finaliza”, a subliniat secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Monica Săsărman.

Colonel ing. Constantin Florea, prim-adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Cele mai sincere și simple felicitări au venit din partea prim-adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, colonel Constantin Florea care s-a rezumat la câteva cuvinte și o rundă de aplauze.

„Felicitări, felicitări, felicitări, din partea mea și din partea inspectorului general al IGSU, general Dan-Paul Iamandi, pentru toate viețile salvate , pentru bunurile pe care le-ați salvat, chiar și în condiții de organizare de șantier, adică în altfel de condiții, v-ați făcut treaba așa cum o faceți de obicei”, le-a mulțumit colonelul Constantin Florea, prim-adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorilor mureșeni, în timp ce o parte dintre aceștia se pregăteau să intervină într-o situație de urgență anunțată prin sunetul sirenei în timpul discursurilor oficiale.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat

Ultima, dar nu cea din urmă oficialitate care a vorbit în fața celor prezenți a fost Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, care a subliniat că, în ultimii ani, s-au realizat progrese semnificative în dotarea cu echipamente, dar infrastructura a rămas în urmă.

„Dacă ne-am obișnuit în ulțimii câțiva ani să apară dotări, echipamente, mașini noi, am rămas totuși puțin în urmă cu infrastructura. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt mai multe proiecte în derulare, menționez Proiectul Băncii Mondiale, unde pompierii beneficiază de aproximativ 140 d emilioane de euro pentru reabilitarea a 35 de cădiri, deja primele patru fiind predate. Pe lângă această sursă de fonduri, mai apare sursa fondurilor europene pentru reabilitarea clădirilor, unde se află la momentul actual mai multe proiecte în stadiu de realizare. Dar astăzi asistăm la un proiect finanțat dintr-o a treia sursă, și anume Bugetul de stat prin CNI și Ministerul Dezvoltării”, au fost cuvintele rostite la începutul discursului de către secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Secretarul de stat a rememorat condițiile anterioare ale clădirii inaugurate, apreciind evoluția realizată și subliniind că aceasta trebuie să fie un loc primitor și sigur pentru pompieri, care își desfășoară activitatea acolo. În final, a anunțat că ISU Mureș va beneficia de un buget de 24 de milioane de euro pentru construirea unui centru modern de pregătire în domeniul dezastrelor, sperând ca acesta să fie finalizat în curând.

„Îmi aduc aminte de clădirea aceasta. Am petrecut foarte mult timp aici și știu în ce condiții se afla, iar astăzi am văzut la ce nivel a fost adusă de CNI. Asta înseamnă evoluție, înseamnă păstrarea istoriei, dar cu siguranța dată de respectarea cerințelor anilor 2020-2030. Pentru dumneavoastră (pompieri) aceasta este casa, este locul în care știți foarte bine că veți petrece foarte mult timp. De aceea este normal să fie primitor, sigur și un loc în care să vă doriți să veniți în fiecare zi de muncă. Târgu Mureșul are un proiect extrem de important de realizat în următoarea perioadă. ISU Mureș are alocat un buget de 24 de milioane de euro pentru a realiza unul dintre cele mai moderne centre de pregătire în domeniul dezastrelor și al medicinei de urgență. Eu sper, ca acest centru să îl vedem ridicat și intrat în funcțiune în cel mai scurt timp posibil”, a conchis Raed Arafat.

Lorena PINTILIE și Diana CĂRBUREAN