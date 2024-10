VIDEO: Un protest în Târgu Mureș: Angajații DGASPC cer eliminarea inechităților salariale

În dimineața zilei de marți, 8 octombrie, reprezentanții și angajații Sindicatului „Acord” afiliat la Federația „Columnia” –SCOR, care își desfășoară activitatea în cadrul DGASPC Mureș, au protestat în fața Consiliului Județean Mureș pentru a-și cere drepturile și pentru a face lumină în ceea ce privesc inechitățile salariale care intră sub incidența art.11 din Legea cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Inechitățile salariale reprezintă după cum o spun chiar ei, discriminările, discrepanțele de ordin salarial, diferențele foarte mari create între salariile pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleiași unități.

Astfel, fiind încălcate mai multe norme, principiul egalității în planul salarizării personalului plătit din fonduri publice și principiul internațional al salarizării egale pentru muncă cu valoare egală, aceștia au vrut să scoată în lumină un exemplu, pentru a justifica mai bine diferența salarială.

„Între salariul funcției de șofer care intră sub incidența art.11 (Salariile de bază se stabilesc prin hotărârea Consiliului Județean) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, și funcția de șofer care este salarizat conform anexei din Legea cadru nr. 143/2017, există la acest moment o diferență salarială mai mare de 1.200 de lei. Concret, vorbim despre aceeași funcție, aceleași atribuții și angajați care aparțin aceleiași unități, dar care au salarii diferire, diferențele fiind uriașe”, au precizat reprezentanții Sindicatului Acord.

Aceștia consideră că măsurile pe zona de salarii trebuie să fie echilibrate în raport cu ceea ce au primit și alții: „Este foarte bine că Guvernul a găsit fonduri pentru a crește salariile la profesori. Este bine că am primit și noi o majorare de 20% față de luna decembrie. Dar nu este suficient. Salariile din spitale au luat-o în sus, și cel puțin în zona centrelor de asistență socială vrem salarii exact așa cum a fost în legea salarizării la început, mai exact salarii egale. Asistentul medical de la noi să aibă salariul egal cu asistentul emdical din spital. În caz contart, se pleacă și rămânem fără oameni cu care să îngrijim beneficiarii. Nu este în regulă”.

Care sunt nemulțumirile protestarilor?

„Salariile în primul rând, salariile sunt înghețate din 2018, chiar și sporul de noapte, în care primim pe cinci nopți doar 120 de lei în plus la salar. Este și personal puțin. Trebuie să facem ca infirmieră și treaba de îngrijitoare, și de splătoreasă și multe altele. Din punct de vedere financiar, cu 1.500 de lei sigur suntem nedreptățiți, numai sporurile, care după cum am zis, sunt plătite la fel din 2018”, a mai spus o protestatară.

„Sâmbăta și duminica dacă mă duc la lucru am doar 80 de lei. La acest salar am 10% spor, iar alții au 50%. Am vechime de 30 de ani, câtă vechime credeți că mai trebuie până să ni se ofere sporul?”, a mai spus o altă protestatară.

Răspunsul Consiliului Județean Mureș

Sindicatul Acord a contactat în mai multe rânduri Consiliul Județean pe parcurul anului, solicitând majorări salariale pentru angajații afiliați sindicatului. Reprezentanții Consiliului Județean Mureș au răspuns la fiecare solicitare și au cerut și punctul de vedere al Ministerului Muncii cu privire la majorările salariale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2024.

„Este necesar să lămurim un aspect, acela că stabilirea sau majorarea salarială nu este un act discreționat al administrației județene, un asemenea act trebuie să respecte cerințele legale. Pentru a avea o abordare corectă am solicitat Ministerului Muncii un punct de vedere în sensul posibilității de a acorda angajaților în cauză majorări salariale stipulate de legiuitori în mod expres în beneficiul unor categorii de salariați prin OUG 53/2024. Ministerul, ca inițiator al reglementării, precizează explicit că acestor categorii de personal nu le sunt aplicabile majorările salariale în cauză, putând fi puse în discuție doar în ipoteza în care am vorbi de salariați ai unor UAT sub 20.000 de locuitori”, au subliniat reprezentanții Consiliului Județean Mureș.

Context

În cazul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, majorările salariale pentru personalul de specialitate sunt decise de Consiliul Județean, în conformitate cu legislația aplicabilă, în timp ce majorările salariale pentru angajații centrelor sociale sunt decise de Guvern. Acesta este motivul pentru care pot apărea diferențe salariale între angajații care îndeplinesc funcții similare în cadrul aceleiași instituții.

În cursul anului 2023, Consiliul Județean a adoptat o hotărâre prin care aceste diferențe salariale au fost eliminate. Diferențele actuale provin din majorările salariale aprobate prin ordonanța guvernamentală 53 din 2024. Guvernul a majorat salariile în martie pentru sectorul social și sanitar, însă salariile personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nu au fost majorate, ceea ce explică diferența salarială menționată de Sindicatul Acord.

Diana CĂRBUREAN