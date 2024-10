VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Ministrul Afacerilor Externe, promotor al campaniei ”Born in NATO” la Târgu Mureș

Ministrul Afacerilor Externe al României, Luminița Odobescu, a participat joi, 10 octombrie, la două întâlniri cu studenți și elevi ai municipiului Târgu Mureș, în cadrul campaniei ”Born in NATO”. Întâlnirile au avut loc la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” și la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” și au prilejuit ministrului Luminița Odobescu să prezinte, în cadrul unor dialoguri interactive cu studenți și elevi ai celor două instituții de învățământ, informații despre angajamentul României față de valorile și obiectivele NATO, precum și despre contribuția țării noastre la consolidarea securității și stabilității euroatlantice.

Dialog despre NATO

Prezentă în aceeași zi la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, realizată în studioul Zi de Zi Live de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, Luminița Odobescu a furnizat detalii despre cele două întâlniri organizate în cadrul campaniei ”Born in NATO”. La întâlniri au participat, în calitate de invitați speciali, și Excelența Sa Anna Hällerman, Ambasadorul Regatului Suediei în România, respectiv Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România.

”În contextul celebrării în acest an a 20 de ani de apartenență a României la NATO și a 75 de ani de când Alianța a fost creată, împreună cu Ministerul Apărării am considerat că este important să lansăm această campanie de dialog cu tinerii, atât din universități, cât și din licee din toată țara, pentru a explica nu numai ce înseamnă NATO pentru România, mai ales în contextul actual, care sunt obiectivele, prioritățile, dar și să vedem cum răspundem împreună provocărilor actuale, într-un context de securitate extrem de complex. M-am bucurat să îi am alături de mine pe ambasadorii Regatului Unit al Marii Britanii, o țară fondatoare NATO, dar și pe ambasadorul Regatului Suediei, cel mai nou membru al NATO, și să avem acest dialog cu tinerii de la Universitatea ”George Emil Palade” și de la Liceul ”Alexandru Papiu Ilarian” pe ce înseamnă NATO nu numai pentru România, dar și pentru un stat fondator, respectiv pentru cel mai nou stat membru al NATO”, a precizat ministrul Afacerilor Externe al României.

Tineri foarte bine pregătiți

Invitata emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!” s-a declarat plăcut impresionată de nivelul de pregătire arătat de studenții și elevii participanți la cele două întâlniri, despre care a afirmat că au adresat ”întrebări provocatoare, deloc simple”, și au arătat faptul că ”aceste subiecte nu trec pe lângă tânăra generație.”

”Sper ca tinerii pe care i-am întâlnit astăzi să îmbrățișeze această carieră (de diplomat – n.a.). Am fost impresionată de tot dialogul pe care l-am avut, atât la universitate, dar și la liceu, de modul de pregătire, faptul că vorbesc limbile străine foarte, foarte bine și evident, am spus și o repet, noi îi așteptăm la Ministerul de Externe. Am fost copleșită de entuziasmul lor, de faptul că au fost foarte bine pregătiți, cunosc foarte bine ce reprezintă NATO pentru România și cunosc foarte bine provocările cu care ne confruntăm aici, pe flancul estic”, a punctat Luminița Odobescu.

Campania ”Born in NATO” este dedicată tinerilor născuți după aderarea României la NATO în anul 2004. Co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale, proiectul cuprinde o serie de evenimente, derulate pe parcursul anului 2024, cu scopul de a familiariza tânăra generație cu valorile, obiectivele și rolul Alianței.

Arina TOTH