Cum puteți să vă întabulați curtea și grădina? Soluțiile senatorului UDMR Császár Károly

Senator UDMR la al doilea mandat, Császár Károly a prezentat miercuri, într-o conferință de presă, cele mai recente modificări operate în Legea Nr. 7 din 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare care a sprijinit deja în jur de o jumătate de milion de cetățeni români să-și noteze posesia terenurilor în cărțile funciare sau să își întabuleze terenurile din jurul caselor. Simplificat scris pentru că detaliem mai jos.

Se apropie campania electorală pentru alegerile parlamentare care sunt programate pentru 1 decembrie, iar actualii aleși din Senat și Camera Deputaților care își mai doresc un mandat sunt mai vizibili și le dau o mână de ajutor alegătorilor în a decide prezentând ceea ce au făcut în forul legislativ.

Senatorul Császár Károly, președinte al Comisiei de administrație publică din Senatul României, a ales din cele 35 de legi promulgate, dintr-un total de 80 de inițiative legislative înaintate, să supună atenției alegătorilor două modificări operate în Legea Nr. 7 din 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare care soluționează două probleme de vid legislativ care existau până anul trecut.

Înscrierea posesiei în CF

Prima soluție a fost gândită pentru cumpărătorii de terenuri, situate mai ales în extravilan, care au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de mână, și-au înregistrat terenul în registrul agricol și plăteau impozitul pe teren, însă nu puteau să își noteze posesia și să dobândească un act de proprietate asupra terenului pentru că nu exista legislație în acest sens.

“Prima problemă era problema întabulării terenurilor care au fost restituite, dar au fost cumpărate pe bază de contract de vânzare-cumpărare olograf, scris de mână, contractele au fost înregistrate la primărie și cumpărătorul, comportându-se ca un adevărat proprietar, a înscris în registrul agricol la primărie acest teren, a plătit impozitele, deci se comporta ca un adevărat proprietar. Până când n-am făcut acest proiect legislativ și am găsit soluția care rezolvă această problemă, chiar dacă voiai să rezolvi problema respectivă, nu aveai posibilitatea legală să faci acest lucru. Acum, cu aceste modificări, proprietarul are posibilitatea legală să își întabuleze terenul”, a explicat Császár Károly. Însă orice proprietarul trebuie să fie proactiv pentru că procedura nu se derulează automat.

Concret, pentru a începe procedura de înscriere a posesiei în cartea funciară, un proprietar de teren trebuie să figureze în registrul agricol, trebuie să plătească impozit pe acel teren, ceea ce se dovedește printr-o adeverință eliberată de la primărie, prevăzută de altfel în anexa 26 din Ordinul 600 din 2023 al președintelui Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ordin emis pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

“Pe lângă această adeverință trebuie o declarație notarială, o documentație topografică, obligatoriu. Cu anexa 26, plus declarația dată la notar se depune iarăși documentația la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, se plătește o sumă modică – sub 100 de lei – ca taxă de înscriere în CF, la Oficiul de Cadastru, și astfel se rezolvă problema și primește extrasul CF”, a adăugat senatorul.

De menționat mai este că posesia se notează în cartea funciară, dar această notare se poate ataca. “Doar așa am primit avizul de la Ministerul Justiției, că altfel nu avizau proiectul legislativ dacă nu stabileam un termen în care orice persoană interesată poate să atace această notare în CF. Am găsit soluția ca acest termen să fie termenul minim de 3 ani și deci, de la data notării posesiei în 3 ani de zile, orice persoană interesată poate să atace notarea posesie. Dacă după 3 ani de zile nu este atacată notarea, atunci dreptul de posesie se transformă în drept de proprietate. Ca să înțelegeți mai bine ecuația. Dreptul de proprietate este alcătuit din trei componente: posesia, folosința și dispoziția, iar cumulativ trebuie să se îndeplinească aceste trei condiții. În cazul posesiei avem două condiții îndeplinite: posesia și folosința. Deci posed terenul, folosesc terenul, culeg fructele ș.a.m.d., dar n-am dispoziția. Deci când trec cei 3 ani și nu este atacat, se transformă în drept de proprietate datorită faptului că primesc și a treia componentă a dreptului de proprietate”, a mai subliniat Császár Károly.

Curți și grădini fără CF sau pe suprafețe mai mici

A doua problemă care și-a găsit rezolvarea era întabularea terenurilor aferente caselor de locuit, curțile și grădinile din jurul caselor în special.

“Eu am făcut la Fântânele, unde am și fost secretar al comunei timp de 16 ani de zile, o situație din care a reieșit că 70% din casele și terenurile aferente caselor de locuit este întabulat, însă 30% n-are niciun act de proprietate. Însă și din procentul de 70%, mai mult de jumătate nu erau înscrise în CF-uri suprafețele reale. Ca exemplu, suprafața reală înconjurată, folosită de oamenii respectivi dintotdeauna, era de 10 ari, însă în actele de proprietate era doar de 250m², deci doi ari și jumătate și nu era nicio soluție ca restul de teren să fie întabulat.

Acum, cu aceste modificări, există soluția ca și aceste terenuri să fie practic alipite de restul care este înscris deja în cartea funciară”, a arătat parlamentarul.

Császár Károly a explicat pas cu pas ce trebuie să facă un cetățean care se regăsește în această situație.

“În primul și în primul rând trebuie să îndeplinească câteva condiții. Acest teren trebuie să fie înscris în registrul agricol și să ai impozitele și taxele plătite la zi pentru terenul respectiv, nu numai pentru 250 m², ci și pentru restul terenului pe care îl folosești, ceea ce în majoritatea cazurilor, cca 98%, se întâmplă. Pentru a dovedi acest lucru, te duci la primărie care va elibera un certificat, modelul fiind publicat în Anexa 27 din ordinul 600 din 2023. Proprietarul trebuie să dețină totodată o documentație topografică. În plus, trebuie să plătești o taxă modică (cca 120 lei) pentru înscrierea în CF a acestui drept de proprietate, o copie după buletin și se depune documentația la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară la care este arondată localitatea respectivă în care se află terenul. În maximum 30 de zile se dă o rezoluție pentru problema respectivă, se aprobă, se respinge”, a explicat senatorul.

Din experiența cu cetățenii care îl abordează cel mai mult cu probleme de fond funciar, Császár Károly susține că documentațiile de acest tip nu se prea resping, până acum neavând niciun feedback negativ.

Aproape jumătate de milion de cetățeni sprijiniți

În partea politică a speech-ului său, senatorul Császár ne-a explicat că aceste modificări nu ar fi putut fi operate dacă nu ar fi conlucrat atât partea legislativă, cât și cea executivă.

“UDMR era la guvernare, conduceam Ministerul Dezvoltării și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este subordonată Ministerul Dezvoltării și, implicit, conducerea acestei instituții era tot asigurată de reprezentanții UDMR. Am găsit un partener foarte, foarte constructiv în această agenție, am lucrat foarte bine împreună, am găsit soluții practice care să rezolve aceste probleme, pentru că de multe ori s-a întâmplat că noi am umblat la lege, am modificat, dar când s-a ajuns la punerea în aplicare a textului legislativ, nu eram pe aceeași frecvență cu cei care făceau normele de aplicare. Dat fiind faptul că am discutat și am lucrat extraordinar de constructiv cu această instituție și normele de aplicare care au apărut erau în acord cu gândirea cu care noi am făcut modificările la această lege”, a subliniat parlamentarul UDMR.

Această bună conlucrare între Legislativ și Executiv a dat și rezultate, a susținut în continuare Császár Károly, prezentând date obținute de la cadastru în urmă cu o lună.

“Aceste situații le-am întocmit acum o lună, deci sigur aceste cifre au crescut de atunci. În ceea ce privește notarea posesiei în cartea funciară, asta însemnând problema din extravilan cu contractele scrise de mână, la nivel național au fost înregistrate 212.594 de notări de posesie. De exemplu, în județul Mureș au fost înregistrate 16.049 de notări de posesie. În total, la nivel național, întabulările terenurilor aferente caselor de locuit se cifrează la 10.245 de întabulări, în județul Mureș – 1.098, în Harghita 3.342, în Cluj 142. Important e că împreună cele două axe de care vorbeam au ajutat un sfert de milion de oameni în toată țara. Noi nu am făcut aceste modificări doar pentru județul Mureș, am făcut pentru toată țara și aceste cifre arată că sunt rezultate și rezultatele sunt pentru toată țara”, a mai adăugat senatorul.

Interesant este că mai multe probleme cu proprietățile au fost soluționate în exteriorul arcului carpatic decât în Transilvania.

Legislație care ajută la exproprieri

Primarul Orașului Miercurea Nirajului, Toth Sándor a explicat că noua legislație poate fi de ajutor celor care le-au fost expropriate terenurile pentru realizarea Autostrăzii A8 Ungheni – Târgu Mureș, și care nu dețin acte de proprietate pentru aceste terenuri din neglijență, amânare sau din alte motive.

“Astăzi, dacă ne uităm în acte, 80-90% dintre cetățeni nu au acte doveditoare de proprietate. Este de știut că banii se dau numai celor vii. Dacă actele, prin procedura parcelării sistematice se rezolvă și cu ajutorul nostru, al primăriei, totuși cărțile funciare o să iasă și retroactiv, două sau, deja putem să vorbim și despre trei generații, și pe proprietari decedați. De aici, trebuie mers la notar, trebuie făcută succesiunea sau dacă este deja vândut cu acte scrise de mână, atunci trebuie ca acel act, prin notariat, să se aducă la zi. Legea și anexele legii despre care a vorbit domnul senator poate să aducă o rezolvare mai eficientă și mai promptă, putem să sărim doi-trei pași, putem să economisim energie, timp și bani cu procedurile astea dacă venim în ajutorul cetățeanului. După cifrele pe care le-a prezentat domnul senator se vede că legea aceasta este funcțională”, a arătat primarul.

Toth a adăugat că doar pe un sector de drum din cele 5 care se regăsesc pe teritoriul orașului, din 158 de parcele, pentru 62-63 cărțile funciare au ieșit pe numele celor decedați.

“Trebuie să lucrăm foarte repede pentru că, dacă întabulările, cărțile funciare se vor rezolva de către CNAIR, atunci ulterior ajungem la primul venit, primul servit și degeaba vine cetățeanul că a cumpărat sau a moștenit un teren, acolo se va ajunge la diminuare, fără să primească ceva bani cei care ar fi beneficiari ai acestor sume. Dacă parcelele sistematice necesită foarte mult timp, atunci putem să reducem timpul cu legea aceasta și cu anexele acestei legi și de asta am venit și propun ca să lucrăm cât mai prompt și mai eficient. Cine nu pornește și nu-și va rezolva, în 2-3 ani o să se trezească că terenul lui, care a fost expropriat și pentru care ar trebui să primească o sumă de bani, nu este al lui și când intră pe site-ul oficiului de cadastru, vede că nu scrie numele lui, ci scrie CNAIR sau Ministerul Transporturilor”, a subliniat Toth.

Ligia VORO