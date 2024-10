VIDEO: Hello October! Poftiți la bunătățuri de toamnă, în Parcul Central din Reghin

„Lume Lume: Hello October! Urmează un weekend de toamnă în perioada 18-20 octombrie la Reghin. Producătorii locali vă vor întâmpina cu bunătăți din cămara de toamnă. Delicatese locale precum zacuscă, miere de albine, brânzeturi, produse din pește vor putea fi degustate direct de la producătorii locali”. Anunțul a fost făcut de către municipalitatea reghineană care invită reghinenii, și nu numai, în acest weekend, în Parcul Central din oraș pentru a se delecta cu savoarea gustului de octombrie. Am dat o raită prin târg și am găsit o sumedenie de bunătăți pe care le puteți descoperi în clipul următor:

Alin ZAHARIE