VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Dezvoltarea economică, prioritară pentru candidații Forța Dreptei Mureș la alegerile parlamentare

Președintele partidului Forța Dreptei Mureș, Farcaș Mihai-Dan, a participat miercuri, 23 octombrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cu prilejul prezenței sale în Studioul Zi de Zi Live, invitatul redactorului șef al cotidianului Zi de Zi, Alex Toth, a prezentat echipa de candidați pe care Alianța Forțelor de Dreapta Mureș îi propune pentru alegerile parlamentare care vor avea loc la data de 1 decembrie.

Alianța Forțelor de Dreapta

Distins de curând cu Ordinul Cavaleresc al Coroanei Poloneze, Farcaș Mihai-Dan a explicat ce înseamnă Alianța Forțelor de Dreapta Mureș, construcție politică din care fac parte partidul Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară, partidul Alternativa Dreaptă și Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache.

”Am păstrat această inerție a unei alianțe (cum a fost ADU la alegerile locale – n.a.), atâta tot, și am spus la fiecare emisiune, nu pot imputa nimic conducerii USR Mureș, pentru că din punctul acesta de vedere se dorea mai departe alianța. Doar că la nivel central au fost multe orgolii, multe frici, inclusiv în zona USR multe dorințe de a rămâne pe scaun, și au primat în fața unei lupte mai reale pentru locul 2, sau să zic pentru turul 2 la prezidențiale, dând o șansă mai mare și la parlamentare. Și atunci, și noi, Forța Dreptei Mureș și colegii din țară suntem oameni care ținem aproape cu cei cu care putem munci și cu care am livrat rezultate. Era normal să nu ieșim total din alianță și să mergem de capul nostru, mai mult era normal, pentru că așa este domnul președinte Orban (Ludovic Orban – n.a.) construit și cu vechimea, experiența și maturitatea politică pe care o are de atâția ani el știa și a simțit, avea nevoie să unească, pentru că ai nevoie de un președinte care unește, nu care dezbină. Domnul președinte Orban a demonstrat din nou că a putut uni mai multe forțe, cu sacrificiile care s-au făcut pentru alianța locală ADU. Acum s-a făcut Alianța Forțelor de Dreapta liberal-conservatoare. Este o alianță declarativă, pentru că altfel candidăm sub sigla Forța Dreptei. Tot ce înseamnă juridic, tot ce înseamnă liste sunt pe Forța Dreptei. De ce? Pentru că am eliminat riscurile de a fi expuși în fața celor care mizează să faci o gafă și să te conteste sau să te blocheze în a fi ales. Și atunci aceasta a fost cea mai bună soluție”, a precizat antreprenorul, filantropul și politicianul originar din municipiul Reghin.

Focusare pe ”zona antreprenorială”

La nivelul județului Mureș, lista de candidați ai partidului Forța Dreptei pentru Senat conține următorii candidați: 1 – Farcaș Mihai-Dan (antreprenor – inginer calculatoare), 2 – Ovidiu Georgescu (vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș – inginer), 3 – Lucia-Florina Tișe (antreprenor), 4 – Mircea-Molnar George (antreprenor – inginer), 5 – Marius-Ioan Mărginean (consilier local, Cuci) și 6 – Călin Pop (antreprenor – mecanic auto).

În ceea ce privește alegerile pentru accederea în Camera Deputaților, partidul Forța Dreptei Mureș propune următorii candidați: 1 – Marius Pașcan (profesor – lector universitar, fost prefect al județului Mureș), 2 – Radu Mircea Pescar (antreprenor – inginer), 3 – Simona Elena Șanta (funcționar – inginer), 4 – Călin Grama (teolog – cântăreț biserică), 5 – Daniel Bega (economist – expert contabil), 6 – Mihai Măerean (economist – inspector protecția mediului), 7 – Andrei Paul Pădurean (informatician), 8 – Kristof Cristian Darosi (antreprenor – specialist în științele comunicării), 9 – Nicușor Rad (jurist – pensionar) și 10 – Kiss Zoltan (economist – manager transport).

”Noi ne-am focusat programul electoral în primul rând pe zona antreprenorială, pe dezvoltarea economică a județului pentru că nu stăm chiar așa de bine. Sunt câteva expuneri, riscuri, pe care le avem ca județ din punct de vedere economic, care vor avea o implicare directă în nivelul salarial, în nivelul de trai și în numărul de locuri de muncă pe care le poate oferi județul Mureș. Are nevoie de o reprezentare în acest sens. De aceea, ca și ”rețetă” a candidaților am deschis lista, ”antreprenor pur sânge” cum am spus de atâtea ori”, a explicat invitatul lui Alex Toth din Studioul Zi de Zi Live.

Arina TOTH