Investiție de 6,5 milioane de lei pentru modernizarea unui drum mureșean

Primăria Comunei Viișoara a atribuit, în data de 10 octombrie 2024, societății Astor Com Târgu Mureș, un contract în valoare de 6.573.198 de lei, plus TVA, pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție ”Modernizare DC 70 în comuna Viișoara, județul Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro. ”Lucrările efectuate sunt următoarele: 1 – lucrări de modernizare a structurii rutiere existente; 2 – lucrări de asigurare a siguranței rutiere. Traseul în plan al străzilor propuse are o lungime totală de 9.200 de metri, cu o parte carosabilă de 4 – 5 metri și acostamente de 0,5 metri”, a informat sursa citată.

