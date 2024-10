FOTOREPORTAJ: ”Cel mai frumos oraș mureșean” continuă dezvoltarea. Ioan-Iulian Sîrbu, primarul ”mereu alături de sighișoreni”

Sala festivă a Primăriei Municipiului Sighișoara a găzduit sâmbătă, 26 octombrie, ședința festivă de constituire a Consiliului Local al municipiului Sighișoara pentru mandatul 2024-2028. În aceeași ședință festivă, învingătorul alegerilor locale din data de 9 iunie, Ioan-Iulian Sîrbu, a depus jurământul pentru cel de-al doilea mandat de primar al municipiului Sighișoara. Buna desfășurara a ședinței a fost supravegheată de către Anca Bizo – secretarul general al Primăriei Municipiului Sighișoara și de Angela Moldovan – reprezentantă a Instituției Prefectului – Județul Mureș.

Cine sunt noii consilieri locali

În mandatul 2024-2028, Consiliul Local Sighișoara va avea în componență 19 consilieri locali, iar repartizarea mandatelor pe partide politice este următoarea: 5 mandate pentru PSD, 4 mandate pentru Alianța Electorală UIPS-Forța Dreptei, 3 mandate pentru PNL, 3 mandate pentru Alianța Dreapta Unită USR-PMP, 2 mandate pentru UDMR și 2 mandate pentru AUR.

În prima parte a ședinței, au depus jurământul următorii 17 consilieri locali validați de către Judecătoria Sighișoara: Bogdan-Ioan Burghelea (UIPS-Forța Dreptei), Andrei Robert Călugăr (USR-PMP), Felix-Lucian Duma (UIPS-Forța Dreptei), Lucian Aurel Fintoc (AUR), Constantin Mihai Fiscu (PNL), Gáll Ernő (UDMR),Andrei-Victor Grecu (UIPS-Forța Dreptei), Alexandra-Ionela Joița (AUR), Kreuzer Erzsébet (UDMR), Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean (PSD), Florian-Dan Moises (PNL), Ovidiu-Aurel Moldovan (PSD), Volker Reiter (USR-PMP), Călin Stupariu (USR-PMP), Stela-Maria Șandru (PSD), Alexandru Toma (PSD) și Michaela Türk (PNL).

Ultimii doi aleși locali locali care vor accede în Consiliul Local Sighișoara de pe lista supleanților vor reprezenta UIPS-Forța Dreptei și PSD și vor depune jurământul într-o ședință viitoare.

”Colaborarea și munca în echipă fac diferența”

Momentul culminant al evenimentului l-a constituit depunerea jurământului de către Ioan-Iulian Sîrbu (UIPS-Forța Dreptei), primarul reales în funcție la alegerile locale din acest an, când a obținut un scor electoral de 42,6% (4.454 de voturi).

”Încrederea pe care mi-ați acordat-o vine la pachet cu responsabilitatea de care acum sunt atât de conștient și bineînțeles pe care mi-am asumat-o. Voi munci în continuare pentru dezvoltarea municipiului Sighișoara. Acest lucru va fi posibil, bineînțeles, dacă există în primul rând colaborare. Îmi îndrept atenția către membrii Consiliului Local Sighișoara pentru a-i asigura de buna mea credință pentru deschiderea spre dialog. Locuitorii acestui oraș și-au pus încrederea și nădejdea în noi toți, cei care reprezentăm Legislativul și Executivul local și cei care suntem răspunzători de bunul mers al orașului și trebuie să fim conștienți de acest fapt și de ceea ce presupune binele comun al comunității în care trăim. Peste patru ani îmi doresc să reușim să vorbim despre proiecte implementate împreună pentru Sighișoara. Sunt convins că vom avea în continuare sprijinul de la nivel județean și central. De bunul mers al orașului se preocupă și cei care lucrează în Primăria Municipiului Sighișoara. În momentul în care ești alături de ei zi de zi și vezi complexitatea responsabilității pe care o au realizezi că administrația publică locală nu este atât de ușoară precum unii o povestesc pe la colțuri. Permiteți-mi să le mulțumesc pentru modul eficient în care lucrăm zi de zi. Să reușești în patru ani să atragi finanțări de peste 250 de milioane de lei, să gestionezi pe timp de pandemie toate sarcinile administrative, să te preocupi de investiții cu un război la granița țării care, vrem nu vrem, afectează mai multe domenii de activitate să știți că nu este deloc ușor, dar colaborarea și munca în echipă fac diferența. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, celor care într-un mod sau altul contribuiți în continuare pentru ca Sighișoara să se bucure de prestigiul pe care îl merită. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc familiei și apropiaților pentru înțelegere și sprijin. Munca de primar nu presupune un program fix de lucru, ci firesc, trebuie să fii mereu alături de oameni. Este un lucru pe care îl fac cu plăcere, implicare și dârzenie”, a fost mesajul transmis de Ioan-Iulian Sîrbu.

Prefect: ”Domnule primar, să nu vă opriți!”

La eveniment au participat alți doi reprezentanți de marcă ai Instituției Prefectului – Județul Mureș: dr. Ovidiu Butuc, prefect, și Mara Togănel, directorul Cancelariei Prefectului, fost prefect al județului Mureș.

”Domnule primar, vă mulțumesc pentru că în mandatul anterior ați reușit să creați o echipă și vă doresc ca și în următorii patru ani să reușiți să faceți același lucru. Nu pentru mine, nu pentru dumneavoastră, ci pentru binele locuitorilor municipiului Sighișoara. Domnule primar, să nu vă opriți! Să continuați înainte, așa cum ați început, pentru că faceți o treabă bună. Doamnelor și domnilor consilieri: haideți să învățăm ce înseamnă munca în echipă și să-l ajutăm pe domnul primar să-și ducă până la capăt proiectele și promisiunile”, a transmis dr. Ovidiu Butuc, prefectul județului Mureș.

”Trebuie să facem din acest lucru un obiectiv, ca următoarea dată când va veni rândul României, peste 22 de ani, să dăm Capitala Europeană a Culturii și aceea să fie Sighișoara. Cred că împreună putem să facem acest lucru”, a afirmat Mara Togănel, care și-a manifestat încrederea că noii aleși locali ai Sighișoarei vor munci ”cu înțelepciune, cu înțelegere, cu cap limpede și cu proiecte concrete.”

Mesajele liderilor politici

Totodată, în sala festivă a Primăriei Municipiului Sighișoara au fost prezenți trei lideri ai unor formațiuni politice mureșene, respectiv Ciprian Dobre – președintele PNL Mureș și fost prefect al județului Mureș, deputatul Adrian Giurgiu – președintele USR Mureș și Farcaș Mihai-Dan – președintele Forța Dreptei Mureș, care au fost invitați să transmită scurte mesaje.

”Cred că pentru Sighișoara este un moment important, este un moment de restart, este un moment în care cred că toate forțele politice reprezentate în Consiliul Local au o nouă motivație și au o nouă capacitate, posibilitate, abilitate de a vedea lucrurile și de a vedea de fapt Sighișoara. Da, categoric, Sighișoara este cel mai frumos oraș al județului Mureș. Zona Sighișoara este, de asemenea, cea mai frumoasă zonă și cea mai interesantă întotdeauna când vorbim despre turism. Cred că toate aceste lucruri pe care le știm cu toții, evident, sunt lucruri care trebuie să ne unească în ceea ce privește proiectele, în ceea ce privește planurile Sighișoarei”, a punctat Ciprian Dobre.

”Am venit cu gânduri bune, am venit astăzi pe ziua asta așa de luminoasă foarte plin de optimism și încărcat doar de sentimente bune, dar am fost foarte dezamăgit să văd cum discursurile sunt foarte deconectate de realitatea din teren, să văd politicieni care se laudă unii pe alții și se mândresc cum doi ani de zile au făcut niște lucruri normale, pentru care sunt plătiți și pentru care au fost aleși acolo. Până la urmă, legea trebuia respectată, nu a fost vreun caz wow… și cum încearcă să le vândă niște grăunțe cetățenilor, în timp ce alții mută munții noi aproape stăm pe loc”, a spus deputatul Adrian Giurgiu.

”Astăzi nu este vorba despre mine, nu este vorba despre antevorbitorii mei, cât este vorba despe dumneavoastră, despre Sighișoara, este vorba despre alegerea pe care ați făcut-o, este vorba despre domnul primar – un om alături de care în alianța cu UIPS – Forța Dreptei am reușit să obținem un rezultat foarte bun, am reușit să oferim continuitate pentru sighișoreni, pentru proiectele pe care le doriți și de care aveți nevoie și nu suntem mai îndreptățiți noi, care vorbim în încheiere, să vorbim despre prioritățile pe care le are Sighișoara sau nevoile pe care le au sighișorenii, sunt îndreptățiți să vorbească domnul primar, domnii consilieri pe care dumneavoastră în 9 iunie și în care v-ați pus încrederea că vă vor reprezenta”, a conchis Farcaș Mihai-Dan.

Text: Alex TOTH

Foto: Alex TOTH, Daniel PREDESCU