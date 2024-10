Gata! Hidrocentrala Răstolița are Acord de Mediu!

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a emis luni, 28 octombrie, Acordul de Mediu pentru proiectul privind finalizarea Amenajării Hidroenergetice de la Răstolița.

Potrivit reprezentanților Ministerului Mediului, Acordul de Mediu prevede un număr mare de măsuri prin implementarea cărora se asigură o dezvoltare durabilă a hidroenergiei și conservarea biodiversității în același timp.

”Barajul Răstolița este unul din cele mai importante proiecte pentru care am luptat noi, liberalii, miniștrii noștri al Mediului și Energiei și guvernarea Nicolae Ciucă. În vara acestui an, am participat la dezbaterile publice din Deda, Vătava, Răstolița și Lunca Bradului pentru obținerea acordului care permite continuarea acestei investiții. Rezultatul dezbaterilor s-a văzut în decizia favorabilă a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș de emitere a Acordului de Mediu, condiționată de obținerea a trei avize. Cele trei acte au fost obținute de la Administrația Bazinală de Apă Mureș, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Mureș și Administrația Parcul Național Călimani, iar astăzi acordul de mediu a fost emis. Obiectivul nostru, alături de echipele implicate și miniștrii liberali ai Mediului și Energiei, este acela de a obține primul kilowatt de energie electrică în următoarele luni”, a transmis, în aceeași zi, Ciprian Dobre, fost prefect al județului Mureș, în prezent președinte al PNL Mureș, unul dintre susținătorii investiției de la Răstolița.

Într-o postare făcută pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului, ministrul de resort, Mircea Fechet, a explicat care este concluzia evaluării impactului asupra mediului, respectiv faptul că realizarea investiției ”are un impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu, cu condiția implementării măsurilor de reducere impuse prin acordul de mediu.”

”Am fost asigurat că se va face totul pentru conservarea biodiversității care este esențială pentru păstrarea echilibrului ecologic în această zonă și că Hidroelectrica va implementa proiectul, într-o primă etapă, la un minim energetic asigurând monitorizarea factorilor de mediu pe toată perioada de executare a lucrărilor, dar și pe o perioada de minimum cinci ani după punerea în funcțiune a Amenajării Hidroenergetice Răstolița. Așa cum am mai spus, astfel de amenajări hidroenergetice ar trebui terminate cât mai repede. Avem nevoie de energie regenerabilă. E un pariu pe care l-am făcut cu ministrul Energiei în speranţa că anul acesta vom produce primul kilowatt/oră de energie electrică în judeţul Mureş, la Răstoliţa. Și intrăm în linie dreaptă!”, a subliniat Mircea Fechet.

Conform aceleiași surse, investiția, cu o putere instalată de 35,2 MW și o capacitate de producție anuală de energie, de 58,14 GWh/ an, la un nivel minim energetic, a fost aprobată de Consiliul Interministerial de avizare a lucrărilor publice de interes național din Guvernul României și este în concordanță cu Strategia Energetică a României 2020-2030 cu perspectiva anului 2050, precum și cu Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice.

”Suprafețele de teren care fac obiectul proiectului și care urmează să fie scoase din fondul forestier, și ulterior defrișate (pentru punerea în funcțiune la minimul energetic este necesară numai o suprafață de 39,38 hectare, care va fi eliberată de vegetație conform alternativei 3 propuse pentru acest proiect), fac parte din culoarul de expropiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2017 și sunt proprietatea Statului Român, administrate de către Regia Națională a Pădurilor, prin Direcția Silvică Mureș, respectiv prin ocoalele silvice Lunca Bradului, Reghin și Răstolița și Asociația Filiala Ocolul Silvic Vătava, conform Avizului Gărzii Forestiere Brașov nr. 906/1/31 ianuarie 2022. Hidrocentrala de la Răstolița, din județul Mureș, este primul proiect hidroenergetic de mare capacitate construit după 1990, amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Răstolița, Lunca Bradului, Deda și Vătava. Astăzi, hidroenergia este cea mai mare sursă de energie regenerabilă a României, având cea mai mare pondere din mixul energetic al țării noastre, aproximativ 26%. Această sursă de energie curată joacă un rol major în asigurarea funcționării sigure și stabile a sistemului energetic național. Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon vizează crearea unui sector energetic sustenabil”, au mai informat reprezentanții Ministerului Mediului.

(Redacția)