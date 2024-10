Grădina Zoologică Târgu Mureș face progrese pentru accesibilitate. Inițiative pentru vizitatorii cu dizabilități

Grădina Zoologică din Târgu Mureș își modernizează infrastructura pentru a oferi acces complet persoanelor cu dizabilități, demonstrând un angajament real față de incluziune și confortul vizitatorilor.

Invitație specială: cântăreața Nyikó Anetta „testează” accesibilitatea grădinii

Recent, echipa administrativă a Grădinii Zoologice Târgu Mureș a lansat o inițiativă inovatoare pentru a verifica accesibilitatea spațiilor pentru persoanele care folosesc scaunul cu rotile, invitând-o pe cântăreața Nyikó Anetta, binecunoscută în Târgu Mureș și care, de asemenea, folosește un scaun cu rotile, să parcurgă aleile grădinii și să evalueze accesul în toate zonele destinate publicului.

În urma acestui test, Nyikó Anetta a împărtășit concluziile sale pe pagina sa de Facebook. „Săptămâna aceasta am putut lua parte la o inițiativă grozavă, când Târgu Mureș Zoo/ Marosvásárhelyi Állatkert ne-a cerut să ne plimbăm prin grădina zoologică și să examinăm toate aleile acesteia pentru a observa modurile de acces spre și din acestea. Este întotdeauna o onoare și o plăcere pentru mine să fac ceva pentru a atinge un scop comun. În acest caz, pentru ca cei cu graduri diferite de handicap să se bucure de oportunitățile de divertisment pe care grădina zoologică le oferă. Ca urmare a turului nostru, am constatat mai multe deficiențe minore, cum ar fi porțiunile care au pietricele, pragurile de uși și porți prea înalte , dar și lipsuri ale materialelor și semnalelor audio care deservesc poersoanelor cu deficiențe de vedere. În ciuda acestui fapt, grădina zoologică are un acces facil în ceea ce privește plimbatul și poate fi vizitată ușor chiar și în scaune cu rotile (extrem de important!! ). Are și o toaletă utilizabilă pentru persoanele cu handicap. Alternativele pentru eliminare micilor probleme întâlnite pe parcursul turului nostru sunt deja planificate, iar angajații caută soluții cu inima deschisă și dăruire! După părerea mea, astfel de sondaje ar trebui să fie necesare din când în când în fiecare instituție, facilitate, în special instituțiile publice. Sper sincer că mai multe instituții vor urma exemplul Grădinii Zoologice și vor invita o persoană cu dizabilități pentru a discuta despre posibilele obstacole, dar și despre noi oportunități”, a publicat aceasta pe pagina sa de Facebook.

Accesul persoanelor cu dizabilități, esențial pentru integrare

Grădinile zoologice, ca și alte spații publice, sunt locuri care oferă nu doar oportunități de recreere, ci și un cadru educațional valoros. Accesul facil al persoanelor în scaun cu rotile la aceste experiențe este crucial pentru integrarea acestora, oferindu-le acces la aceleași activități și experiențe de care beneficiază și ceilalți membri ai comunității.

Planuri pentru îmbunătățiri continue în Grădina Zoologică din Târgu Mureș

În urma evaluării detaliate efectuate de Nyikó Anetta, echipa administrativă a Grădinii Zoologice Târgu Mureș a luat deja în considerare rezolvarea aspectelor minore semnalate – de la zonele cu pietriș și pragurile mai înalte, la adăugarea unor facilități audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Intenția grădinii este de a îmbunătăți constant accesibilitatea pentru toți vizitatorii, ca parte a unui proces continuu de adaptare și modernizare a infrastructurii.

Grădina Zoologică din Târgu Mureș se poziționează astfel ca exemplu de instituție publică deschisă incluziunii, oferind un mediu mai accesibil și mai prietenos pentru vizitatorii cu dizabilități, indiferent de vârstă.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Târgu Mureș Zoo/ Marosvásárhelyi Állatkert