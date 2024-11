ACS Târgu Mureș 1898 și Avântul Reghin, neînvinse în etapa a 10-a a Ligii a III-a. Rezultate și clasament

Cele două echipe mureșene care evoluează în Seria a 7-a a Ligii a III-a de fotbal au obținut rezultate pozitive în cea de-a 10-a etapă a sezonului regular 2024-2025.

Vineri, 1 noiembrie, ACS Târgu Mureș 1898 a învins în deplasare, cu scorul de 1-0, formația ACS Mediaș, iar Avântul Reghin a terminat la egalitate, scor 1-1, în deplasarea de la Metalurgistul Cugir.

”Țin să-i felicit pe băieți pentru efortul depus și pentru victoria de astăzi. E foarte bine că am câștigat, cu șansă, în ultimele minute, dar și meciul pierdut de noi cu Mediașul la Târgu Mureș, 1-2, a fost tot așa. 1-1 și șansa lor în minutul 85, pe o greșeală de-a noastră, au reușit să câștige jocul. Pentru noi e un pas bun, după ultimele două meciuri în care am avut înfrângeri, dar eu consider că și în ultimele două meciuri nu am făcut meciuri slabe, am făcut în schimb niște greșeli pe lipsă de maturitate, lipsă de comunicare, lipsă de încredere”, a declarat Mihai Ianc, antrenorul formației ACS Târgu Mureș 1898, despre meciul câștigat datorită golului reușit de Vidrăsan în minutul 90.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:

Unirea Dej – CIL Blaj 0-1

ACSM Codlea – Gloria 2018 Bistrița 0-3

Univ. din Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 1-0.

La finalul sezonului regular (etapa a 18-a), în play-off-ul pentru promovare se vor califica primele patru clasate, în timp ce echipele clasate pe locurile 5-10 vor evolua în play-out, pentru evitarea retrogradării.

Clasament

