Pepinierea Walter, rețeta de succes cu aromă de nuci

Valea Gurghiului ne duce automat cu gândul la pădure și la oamenii harnici și gospodari. Printre cei care au îmbinat fericit aceste două emenete definitorii ale minunate văi este și inginerul silvic Liess Walter din Gurghiu.

Dragostea pentru silvicultură a fost cea care l-a determinat ca în urmă cu aproape un deceniu să pună pe picioare o afacere de familie, producere, comercializare și prelucrare a ametrialului săditor, respectiv a puieților de nuc.

„Am absolvit liceul silvic din Gurghiu în anul 1986. Am lucrat în domeniul silvic perioadă în care am făcut și Facultatea de Silvicultură, după care am lucrat ca și inginer silvic la Ocolul Fâncel. Pasiunea cu nucile a început în urmă cu vreo 15 ani. Având deja experiența de la pepinierele silvice, am lucrat la Lăpușna unde am făcut plantații cu puieți forestieri. Așa se face că ne-am axat în privat în ce privește producerea puieților de nuc. Inițial am început cu o plantație pe care am înființat-o în urmă cu peste 8 ani cu puieți de nuc din soiul franțuzesc Fernor. Din păcate, soiurile franțuzești, deși sunt productive, nu le prea place frigul de la noi, înghețurile timpurii sau târzii primăvara și toamna afectează creșterea anuală. Atunci ne-am hotărât să experimentăm soiurile autohtone care deja s-au climatizat la noi. Am început cu soiul Geoagiu 65 pe care l-am multiplicat, am și altoit și am obținut plante mamă, de unde momentan avem sămânța de Geoagiu 65 pe care o promovăm și o cultivăm în fiecare an”, ne-a povestit inginerul silvic Liess Walter din Gurghiu.

Primii pași

„Am început această activitate cu puieții de nuc ca o pasiune. Prima dată am început pentru producție proprie ca să plantăm terenurile noastre cu soiul respectiv. Având cerere de la cunoștințe, prieteni, a început să crească și cererea puieților de nuc certificat. Practic, așa a luat ființă Pepiniera Walter care anual produce câteva mii de puieți de nuc din soiul Geoagiu 65. Pepiniera funcționează de peste 8 ani, situată în comuna Gurghiu. Este vorba de două locuri, undeva în lunca Gurghiului. Acolo, fiind soiul foarte bun, puietul se dezvoltă foarte bine.Ca și suprafață, pepiniera în prezent însumează undeva la 30 de arii”, spune administratorul Pepinierei Walter.

Calendarul la zi. Ce se întâmplă în prezent în pepienieră?

„Suntem în campania de toamnă. Ca și activitate, urmează scosul puieților de anul doi. Creștem puieții în pepinieră timp de doi ani. Toamna facem semănătura după care urmează două sezoane (doi ani) de vegetație când acești puieți stau în pepinieră unde se dezvoltă, cu toate lucrările și tratamentele necesare. După doi ani, toamna, puieții se scot, imediat după ce încetează sezonul de vegetație. După ce le pică frunzele intră în repaus vegetativ și atunci se scot.

Terenul vine lucrat, arat, fertilizat după care urmează semănătură de toamnă cu sămânță, iar în primăvară răsar puieții. Cam acesta e ciclul de dezvoltare al puieților de nuc”, spune Liess Walter.

Ce se întâmăplă cu puieții?

„Puieții iau drumul la înființarea de noi plantații. Cine obține fonduri sau cine vrea să înființeze plantații de nuc ne contactează și le livrăm puieții de nuc de diferite mărimi. Sunt unii care plantează puieți mai mici de un an, alții de doi ani. Anual producem câteva mii de puieți pe an, undeva la 5.000-6.000 de puieți pe an”, afirmă Liess Walter.

De ce ar cumpăra cineva puieți de la o pepinieră, fie ea și Walter?

„În primul rând, costul nu e foarte mare în ce privește înființarea unei plantații. Cine are un teren disponibil, poate nu-l mai lucrează sau îi greu să aibă o astfel de activitate, sau în cazul terenurilor rămase de izbeliște, există această variantă de punere în valoare a terenului. Decât să rămână terenul neexploatat, mai bine înființezi o plantație de nuc în cazul nostru. Necesită foarte puțină întreținere, doar cositul ierbii pe lângă puieți, eventual un pic fertilizat, iar după 7 ani de zile acești puieți încep să producă”, spune Liess Walter.

Beneficiile unei plantații de nuc

Beneficiile unei plantații de nuc sunt multiple, atât în ce privește valorificarea lemnului, cât și în ce privește producția de nuci. „Cine vrea să înființeze o plantație o poate face pentru lemn. Asta înseamnă că un puiet de nuc trebuie lăsat să crească fără nicio tăiere. Își formează axul cum se zice, deci crește sub formă de ax. Crescând foarte repede, dacă condițiile sunt favorabile, teren bun, fertilizare și soare, se poate ajunge la o producție de lemn. Într-o generație, în 20-30 de ani se poate ajunge la o producție de lemn. Este un lemn foarte scump, de calitate, extrem de căutat. Numai un exemplu, sunt producători importanți de mașini care folosesc acest lemn la interiorul mașinilor, în special la cele de lux. Următoarea utilitate este producția de nuci. Aici trebuiesc făcută niște tăieri din primii ani după plantare. În funcție de cum se dezvoltă puietul se fac niște tăieri ca la orice pom fructifer, Deci, nu crește fulminant sub formă de ax, crește ca și un pom care să dea semințe. Undeva la 7 ani intră la producție, urmând ca la 10-12 ani să facă deja producție masivă de nuc”, afirmă Liess Walter.

Durata de viață productivă a nucului nu este de neglijat, este de părere inginerul silvic din Gurghiu.

„Să facem un pic distincția între nucul selecționat din sămânță Geoagiu 65 și nuci altoiți. Aceștia din urmă au viață mai scurtă. În ce privește puietul natural obținut din sămânța respectivă, acesta are o durată de productivitate de 40-50 de ani, chiar și mai mult”, spune Liess Walter.

Satisfacția muncii este dată de feedbackul extrem de pozitiv din partea clienților. „Clienții care-i avem sunt doar din țară, din toate regiunile geografice. Soiul Geoagiu 65 este unul care s e pretează la zone diferite, începând de la câmpie, din lunca Dunării până la zona de deal, deal-munte, chiar și la altitudini de până la 1.000 de metri. Legat de clienți, ca și continuitate, sunt persoane care au înființat în urmă cu 8-10 ani o plantație pe un hectar-două neau mai contactat între timp, și au dorit săși extindă plantația, tot cu puieți de la noi, fiind extrem de mulțumiți de ce le-am oferit. Pentru noi este o bucurie să vedem clienți mulțumiți de pe urma noastră. Mulți ne sună să ne spună ce bine le merg puieților luați de la noi”, afirmă Liess Walter.

Certificarea, garanția calității

„Fiind o afacere de familie, practic suntem doar eu și soția, încercăm să ne dezvoltăm dar deocamdată activitatea stagnează, în sensul în care lumea încă nu e hotărâtă ce vrea să facă. Dacă ar fi să se poată obține niște fonduri pentru așa, respectiv bani pentru înființarea de noi plantații ne-am dezvolta și noi, plus că atunci nu ar mai rămâne terenurile nelucrate, s-ar înființa plantații de nuc. Se dau bani pentru tot felul de pomi fructiferi, dar pentru nuc deocamdată nu prea. Sunt niște subvenții de la APIA dar pentru certificare biologică. Mai concret, dacă o planțație de nuc se certifică ecologic, se dau ceva bani, undeva la 600 și ceva de euro pe hectar, în schimb pentru înființare de noi plantații nu se acordă sprijin financiar. Un astfel de sprijin ne-ar ajuta enorm pentru că multă lume vinde puieți de nuc recoltat din toate părțile, de la buza șanțului cum se spune, puieți fără nicio certificare. În schimb, noi fiind certificați, acest lucru garantează calitatea puieților de nuc. Această certificare atestă proveniența și soiul respectiv, inclusiv starea fitosanitară a puieților. Practic, puietul care noi îl vindem are acte iar clientul are siguranța că știe ce cumpără”, a conchis Liess Walter.

Alin ZAHARIE