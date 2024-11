FOTO/VIDEO – Filarmonica de Stat din Târgu Mureș primește „Rolls-Royce-ul pianelor”: un Steinway Model D, investiție de 220.000 de euro

Miercuri, 13 noiembrie, la Filarmonica de Stat din Târgu Mureș a sosit un instrument cu adevărat special: Model D – Concert Grand Piano, produs de Steinway & Sons din Hamburg, un pian considerat de către specialiști și producători drept „cel mai bun pian de concert”. Achiziția acestui pian prestigios reprezintă o investiție de peste 200.000 de euro și marchează o etapă importantă pentru filarmonică, care își propune să aducă un plus de valoare spectacolelor muzicale din Târgu Mureș.

O investiție esențială pentru calitatea actului artistic

Managerul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, György Levente, a explicat cum s-a ajuns la această decizie, subliniind importanța investiției pentru instituție și publicul meloman. După ce a preluat funcția de manager în octombrie 2021, György Levente a observat că vechiul pian al filarmonicii, de 23 de ani, era uzat și nu mai asigura calitatea acordajului necesară unui concert. Astfel, a inițiat discuții pentru înlocuirea acestuia cu un pian nou, corespunzător standardelor internaționale de performanță.

„Eu sunt director din 2021 și încă de pe atunci sesizasem că pianul pe care îl aveam era deja uzat, având pe atunci 23 de ani. Am vorbit atunci cu superiorii mei de la Consiliul Județean Mureș despre posibilitatea achiziționării unui nou pian. Nu a fost o decizie ușoară, având în vedere că un asemenea pian costă 220.000 de euro, însă am reușit să îi convingem într-un final. A venit apoi întrebarea „ce marcă să luăm?”, iar în urma discuțiilor cu Comisia Artistică am decis în unanimitate să luăm un Steinway, fiind un instrument performant folosit de majoritatea, dacă nu chiar toate filarmonicile de pe mapamond”, a declarat György Levente.

El a adăugat că achiziționarea unui Steinway Model D nu a fost o decizie luată în grabă. Au fost analizate și alte opțiuni, printre care piane produse de Yamaha, Bösendorfer, Fazioli și chiar Bogányi, însă Steinway a fost ales pentru renumele său și pentru sunetul deosebit pe care îl oferă. „Nu a fost ușor să achiziționăm un Steinway, având în vedere că am avut și numeroase alte opțiuni de mărci de pian, precum Yamaha, Bösendorfer, Fazioli, chiar și Bogányi, însă am decis că acest model este cea mai bună opțiune pentru noi, mai ales că avem o sală cu o acustică unică în Transilvania, atunci trebuie să faci rost de un Rolls-Royce al pianelor”, a mai adăugat managerul Filarmonicii.

Selectarea pianului, un proces riguros în Germania

După ce au primit fondurile necesare, reprezentanții filarmonicii au demarat procesul de achiziție. György Levente, însoțit de pianistul și profesorul universitar Csíky Boldizsár jr. de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a călătorit la fabrica Steinway & Sons din Hamburg pentru a alege personal pianul. „Imediat după licitaţie, m-am deplasat în Germania împreună cu pianistul Csíky Boldizsár jr., profesor universitar de la Academia Naţională de Muzică ‘Gheorghe Dima’ din Cluj-Napoca, acesta testând zece piane la fabrica din Hamburg”, a precizat György Levente.

În selecția finală, aceștia au avut ocazia de a testa opt modele diferite de Model D Concert Grand în sala de selecție special destinată acestui scop la Steinway. Fiecare pian a fost supus unei verificări amănunțite pentru a asigura că oferă performanța necesară unei săli de concert de nivel internațional. Conform declarațiilor lui Hans Heinrich Schalkowski, manager de vânzări la Steinway & Sons, care a salutat cu entuziasm prezența echipei din România, acest model de pian se regăsește „în peste 90% din toate sălile de concerte” din lume.

„Mă bucur foarte mult că avem astăzi oaspeţi minunaţi din România, din Târgu Mureş, pentru o selecţie a unui nou Concert Grand. În sala noastră de selecţie putem oferi opt piane din Model D Concert Grand, iar pianiştii vor selecta şi găsi un instrument foarte bun pentru sala de concert. Istoria lui Steinway este unică. Steinway a fost fondată în 1853 şi minunatul concert de cote a fost dezvoltat până în 1885, pianul a fost terminat. Şi până astăzi toate pianele sunt piane ale artiştilor, deoarece concertele Steinway se află în peste 90% din toate sălile de concerte. Şi motivul pentru aceasta este că construcţia este atât de unică în gama dinamică a fiecărui pian, de la pianissimo până la 3/4, este unic şi minunat. Iar personajul este întotdeauna acelaşi, orice vei cânta, orice fel de compozitor, orice fel de muzică. Şi suntem foarte fericiţi că sunteţi aici astăzi şi sperăm că vom găsi un instrument minunat”, a declarat Hans Heinrich Schalkowski.

Un simbol al excelenței muzicale internaționale

Pianul Model D de la Steinway & Sons este considerat de producător drept „un instrument muzical maiestuos, culmea pianelor de concert”, iar datorită calităților sale sonore excepționale, „alegerea copleșitoare a celor mai mari pianişti ai lumii şi pentru oricine cere cel mai înalt nivel de expresie muzicală”. Pentru Filarmonica din Târgu Mureș, acesta reprezintă o adăugire valoroasă, menită să contribuie la prestigiul instituției și să atragă artiști de renume internațional.

Evenimente speciale pentru inaugurarea pianului

Înainte de inaugurarea oficială, pianul va fi prezent pe scenă în cadrul unor evenimente deosebite. „Înainte să facem inaugurarea pianului, se va cânta pe el la Festivalul Tiberius, iar pianistul Horia Mihail va cânta pe el la concertul de Ziua Naţională, programat pe 28 noiembrie. Concertul inaugural, oficial, o să fie pe 13 decembrie, cu cei doi interpreţi îndrăgiţi de publicul târgumureşan, domnul Daniel Goiţi şi domnul Csiki Boldizsar, care de ani de zile vin la Târgu Mureş să concerteze şi sunt favoriţii publicului”, a declarat managerul György Levente.

Managerul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, György Levente

Aceste evenimente sunt gândite să aducă publicului târgumureșan experiența unui instrument de clasă mondială, interpretat de pianişti cu renume. Festivalul Tiberius și concertul dedicat Zilei Naționale vor fi ocazii pentru melomani să descopere sunetul inconfundabil al unui Steinway Model D, dar concertul din 13 decembrie va marca debutul oficial al pianului în seria concertelor filarmonice.

Achiziționarea unui pian de o asemenea anvergură este o etapă definitorie pentru Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, consolidându-i poziția ca instituție culturală de prestigiu în Transilvania și contribuind la creșterea calității actului artistic oferit publicului.

Text: Lorena PINTILIE

Foto/video: Diana CĂRBUREAN