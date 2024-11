Nicolae Ciucă, la Sighișoara, despre renovarea cetății, vila din Aviatorilor și un sfat pentru cei care vor să intre în politică

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, de asemenea președinte al Senatului și candidat pentru funcția de președinte al României, a efectuat o vizită electorală în județul Mureș. Nicolae Ciucă a vizitat Cetatea de refugiu Saschiz și Cetatea Medievală Sighișoara, fiind întâmpinat de primarii Ovidiu Șoaită, în Saschiz, și Iulian Sârbu, în Sighișoara. În Piața Cetății din Sighișoara, a oferit declarații și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor împreună cu Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș, candidat la Camera Deputaților, Iulian Sîrbu, primarul Sighișoarei, și Dan Motreanu, deputat în Parlamentul European, prim-vicepreședinte al PSD.

„Mă bucură foarte mult că astăzi, domnul Nicolae Ciucă să vină alături de sighișoreni și sunt convins că sighișorenii apreciază acest lucru”, a declarat Iulian Sîrbu, primarul Municipiului Sighișoara.

Despre renovarea Cetății Medievale Sighișoara

Nicolae Ciucă, a spus că a discutat de mai multe ori, înainte, cu primarul Iulian Sîrbu. „Am înțeles nevoia de sprijin pentru cetățenii orașului Sighișoara”. După ce a fost întâmpinat la Primăria Sighișoara, a pornit împreună cu Iulian Sîrbu spre Piața Cetății. Pe drum au discutat despre renovarea cetății, monument inclus în patrimoniul UNESCO. Iulian Sîrbu i-a explicat că de multe ori fondurile se dovedesc insuficiente și i-a oferit câteva detalii despre lucrările efectuate la acoperișul Turnului cu Ceas. Nicolae Ciucă i-a spus că este nevoie de o etapizare a lucrărilor, astfel încât intervențiile să fie eficiente atât în privința costurilor, cât și a ritmului de realizare. Pe traseu a intrat în buticul unui artizan local de unde și-a achiziționat un suvenir și a purtat un scurt dialog cu angajații unui restaurant din Piața Cetății.

„Am discutat bineînțeles nevoile de renovare a cetății. (…) Am discutat, cum e mai bine, dacă să continue pe porțiuni această renovare sau să discutăm despre un program integrat. Cu alte cuvinte, este nevoie ca o firmă specializată să preia întreg proiectul și să facă o evaluare a tot ce este necesar pentru a consolida și renova cetatea. Să vedem care sunt costurile reale și cum putem să ne încadrăm pe o linie de finanțare atât din fonduri europene, cât și de la bugetul de stat, pentru că este vorba de sume importante”, a adăugat candidatul PNL pentru funcția de președinte al României.

Centura și serviciile medicale

Un alt subiect al dialogului dintre Ciucă și primarul Sighișoarei a fost centura ocolitoare. „Este foarte importantă. Am văzut care este nivelul de trafic în interiorul localității. Cred că la o localitate de aproximativ 23.000 de locuitori este nevoie să îmbunătățim inclusiv serviciile medicale. Știu că este o problemă în acest sens”, a spus Ciucă. A continuat prin a menționa că „sunt deja proiecte care sunt în curs de pregătire. Așteptăm Ministerul Sănătății să pornească aceste proiecte care au fost deja discutate, aprobate, și pentru care există finanțare.”

Vila din Aviatorilor

Întrebat de un jurnalist despre vila din Aviatorilor nr. 86, reședință destinată foștilor președinți, pentru reabilitarea căreia au fost decontați, până acum, aproximativ 3 milioane de euro, Nicolae Ciucă a spus: „nu eu am secretizat acea Hotărâre de Guvern (…). Nu am făcut nimic altceva decât să aprob schimbarea destinației unui imobil. Tot ceea ce a ținut de cheltuieli nu a intrat în responsabilitatea premierului. Nu am cunoștință despre cât a costat sau cât urmează să coste renovările. Președintele Iohannis nu a solicitat să se mute acolo. În momentul de față, vă pot spune că nu se va muta în acea locuință”.

Potrivit hotărârii, care a fost desecretizată de Guvern, vila „va avea destinația de reședință oficială, pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”. De asemenea, recent au fost desecretizate și cheltuielile cu renovarea imobilului.

„Oamenii care vin în politică nu trebuie să…”

L-am întrebat pe Nicolae Ciucă: de când e președintele PNL, care a fost bugetul alocat de partid pentru dezvoltarea resursei umane a PNL? „În momentul de față nu am cifrele, în schimb o pot lega de revitalizare și repunerea în activitate a Institutului de Studii Politice”, a început să răspundă Nicolae Ciucă, apoi a intervenit Dan Motreanu, prim-vecepreședinte PSD. „Nu este atributul conducerii centrale, fiecare organizație județeană are propria sa politică de dezvoltare a resurselor umane, nu ține neapărat de nivelul central”, a spus Dan Motreanu.

„Am cerut fiecărui președinte de filială să deschidă ușa către noi membri de partid, să existe acea orientare către cei care au o carieră profesională, inclusiv în discuțiile pe care le-am avut cu tinerii. Multora dintre tinerii care au curiozitatea aceasta și vor un sfat legat de ce să facă în viață, le-am dat un sfat. Să înceapă și să își asigure un parcurs profesional. Să învețe ceva din ceea ce au visat că vor să ajungă în viață și după aceea să se orienteze către politică”, a adăugat Nicolae Ciucă.

„Oamenii care vin în politică nu trebuie să înceapă cu primul serviciu angajat la partid sau angajat într-o structură gestionată politic. Sau să înceapă cu prima slujbă: secretar de stat sau consilier parlamentar sau unii chiar parlamentari. Am văzut și astfel de situații”, a mai spus președintele PNL

Am adresat această întrebare și în contextul discuțiilor din vara acestui an despre sumele cheltuite de PNL pentru panotaj și promovarea cărții autobiografice a candidatului PNL la funcția de președinte al României. Apoi, pentru că, din postura de președinte al PNL, Nicolae Ciucă își dorește să ajungă președinte al țării, eram curios dacă și cât de mult a fost preocupat de viitorul partidului pe care îl conduce.

Chiar nu a băut vin cu Iohannis

Și am mai avut o curiozitate. Dacă e adevărat ce a spus Mircea Dinescu în cadrul unei dezbateri a postului Antena 3, că niciodată Nicolae Ciucă nu a fost invitat la un vin de Klaus Iohannis. „Tot ce am discutat și toate întâlnirile pe care le-am avut au fost încadrate în acest model de colaborare strict profesională”, a răspuns Nicolae Ciucă.

Video: Nicolae Ciucă la Sighișoara

Video: Nicolae Ciucă la Saschiz

https://www.facebook.com/zidezi/videos/2299576353746268