Eșecuri pentru Avântul Reghin și ACS Târgu Mureș 1898 în Liga a III-a. Rezultatele etapei și clasament

Cele două echipe mureșene care evoluează în Seria a 7-a a Ligii a III-a de fotbal au fost învinse în cea de-a 12-a etapă a sezonului regular 2024-2025. Vineri, 15 noiembrie, Avântul Reghin a pierdut în deplasare, cu scorul de 1-2, în fața formației ACS Mediaș, iar sâmbătă, 16 noiembrie, ACS Târgu Mureș 1898 a cedat, pe teren propriu, cu scorul de 1-3, în fața celor de la Unirea Alba Iulia.

”Din păcate, o înfrângere cu Unirea Alba Iulia, după un joc în care eu zic că ne-am ridicat fără probleme la nivelul adversarului, la nivelul jocului, ca să zic așa. Din păcate, am pierdut. Venisem după o serie bună, dar până la urmă ăsta e fotbalul, sperăm să ridicăm repede capul sus și să recuperăm punctele chiar în următorul meci, de la Bistrița. Țin să-i felicit pe băieți pentru efort, creștem ușor-ușor, de la săptămână la săptămână, de la meci la meci, însă aici toată lumea, și suporterii noștri trebuie să înțeleagă, există totuși această diferență de valoare, de calibru ca să spun așa, între echipele care se bat, acolo sus, la promovare pentru Liga a II-a, și o echipă în formare ca a noastră, care am pornit de la zero practic în această vară”, a declarat Mihai Ianc, antrenorul principal al ACS Târgu Mureș 1898.

Celelalte rezultate ale etapei a 12-a:

Metalurgistul Cugir – Gloria 2018 Bistrița 0-4

Univ. Din Alba Iulia – CIL Blaj 2-1

ACSM Codlea – Unirea Dej 0-4

La finalul sezonului regular (etapa a 18-a), în play-off-ul pentru promovare se vor califica primele patru clasate, în timp ce echipele clasate pe locurile 5-10 vor evolua în play-out, pentru evitarea retrogradării.

Clasament:

(Redacția / Foto: Cătălin Crăciun – Facebook Unirea Alba Iulia)