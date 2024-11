CL Târgu Mureș a adoptat proiectul tehnic al coridorului de mobilitate Tudor – Centru – 7 Noiembrie, pentru a nu fi pierdută finanțarea

Consilierii locali ai Municipiului Târgu Mureș, întruniți în ședință extraordinară, au adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu – cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public”, faza PT (Proiect tehnic). Ședința CL Târgu Mureș, în regim de urgență, s-a desfășurat, marți 19 noiembrie, de la ora 9:30. Primarul Soós Zoltán a explicat, în timpul ședinței, că termenul de depunere a proiectului pentru a obține finanțarea din fonduri europene, prin ADR Centru, este astăzi (19 noiembrie).

„Nu avem soluții alternative pentru dirijarea traficului”

„Am rugămintea să explicați foarte atent cetățenilor ce se întâmplă cu acest proiect, când se implementează și modul în care se va implementa. Din informațiile mele, înțeleg că este un proiect etapizat. Pe de altă parte, noi am votat acest proiect de mai multe ori (…). Este un proiect important, dar trebuie să se întrunească două condiții: un transport în comun civilizat și, a doua condiție, care cred că este și mai importantă, este să avem centuri. Deocamdată, într-un mandat întreg nu am reușit să demarăm nicio centură. Înțeleg că sunt probleme cu partea de proiectare, se întârzie, nu primim avize, dar acest proiect, până ce nu avem cel puțin niște tronsoane de centură, nu poate fi implementat. Deja avem probleme majore pe Gheorghe Doja. Sunt sigur că dacă aveam un studiu de trafic concluziile acestuia erau că nu se poate realiza această investiție în forma prezentată în proiectul tehnic, deoarece nu avem soluții alternative pentru dirijarea traficului”, a spus Horea Șarlea, consilier local PNL.

„În ceasul al 12-lea, pe heirupism”

„Am cerut să mi se spună care e urgența. Am primit răspunsul ieri (…). Într-adevăr, studiul de trafic nu există. (…) Pe de altă parte, înțeleg că urgența este că nu s-a prelungit depunerea de proiecte, pentru că se spera să se prelungească de ADR Centru până nu știu când anul viitor. Și atunci, s-a convocat rapid să se depună totuși în ceasul al 12-lea, pe heirupism. Cum credeți că niște aleși locali, care au și alte activități, că nu e jobul nostru aici full-time, pot să studieze sute de pagini, mai ales cei noi care nu am avut acces la informații sau nu știam proiectul în detaliu. Este o bătaie de joc încă o dată la adresa cetățenilor, pentru că această dezbatere publică nu a existat”, a fost intervenția consilierului POL, Dan Mașca. „Nu ai cum să votezi așa ceva în necunoștință de cauză. Nu te opui investițiilor, dar trebuie să știe cei care urmăresc ședința aceasta că acest proiect s-a deschis în septembrie 2023”, a adăugat Mașca.

„Un referendum local ar fi fost mai potrivit”

„Eu nu pot să fiu nici pentru ordinea de zi, nici pentru votarea acestui proiect. (…) Eu cred că dacă vorbim de infrastructură rutieră dintr-o parte în cealaltă a orașului, trecând prin centru, nu știu dacă noi, 23, avem autoritatea să luăm o decizie, cred că un referendum local ar fi fost mult mai potrivit – chiar și înainte de proiectul cu Gheorghe Doja, să prezentăm oamenilor implicațiile. Toată lumea este de acord să se renoveze marile artere de circulație din Târgu Mureș, dar nu cred că ar fi fost de acord să reducem numărul de benzi, de la două la una, înainte să avem parcări și înainte să avem centuri”, a susținut consilierul AUR, Cristian Vântu.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu voturile consilierilor UDMR și PSD. După vot, a luat cuvântul Soós Zoltán, primarul Municipiului Târgu Mureș.

Soós Zoltán: „Nu este ad-hoc”

„Nu am vrut să intervin înainte de vot. Atât am vrut să precizez că proiectul înseamnă 18 milioane de euro pentru dezvoltare, termenul de depunere este 19 noiembrie și proiectul a fost început în 2022. Domnule Mașca, proiectul este de mai mult de un an pe site și îl puteți consulta. Nu este ad-hoc (…). Dacă sunt observații legate de trafic, se pot face și ulterior modificări, pentru că avem consultări cu populația. Nu cred că suntem în situația să lăsăm să pierdem 18 milioane de euro din dezvoltarea orașului Târgu Mureș”, a spus primarul. „Cetățeanul așteaptă soluții de la noi, desir putem aduna like-uri, dar important este să meargă administrația și să găsim soluțiile optime”, a adăugat Soós Zoltán, menționând și necesitatea refacerii rețelelor electrice din cartierul Tudor.

„Este depusă de 5 luni la CNAIR, varianta finală PT drum ocolitor, poate întreabă colegii din PNL: de ce nu a pus pe ordinea de zi CNAIR-ul să emită avizul final pentru tronsonul 6 și avizul pentru SF tronsonul 3”, i-a răspuns primarul lui Horea Șarlea.

Unde este studiul de trafic

Dan Mașca a întrebat unde este studiul de trafic. Kelemen Atilla Márton, președintele de ședință, i-a spus că Proiectul Tehnic cuprinde și un studiu de trafic. Dan Mașca a revenit și a întrebat unde exact se află studiul de trafic în documentația primită de consilierii locali. Dialogul a degenerat într-un schimb de replici despre cine cum și când ar trebui să vorbească, președintele de ședință și consilierul POL vorbind în același timp.

Ulterior, consilierul local UDMR, Iszlai Tamás, a explicat că studiul de trafic este inclus în studiul de fezabilitate, adoptat anterior.

Benzile pentru autobuze, pentru autobuze, din 2030. „Cel mai devreme”

Cristian Vântu l-a întrebat pe primar dacă accesarea fondurilor este condiționată de reducerea parcărilor și de reducerea numărului de benzi. „Dacă da, până când trebuie să implementăm treaba asta, în ce măsură ne va afecta?”

„Uniunea Europeană asigură asemenea finanțări cu anumite condiții. Tot proiectul a fost făcut în oglinda acestor necesități care sunt cerințe. Toate orașele din România așa construiesc drumurile, nu este excepție, nici Sibiu, nici Oradea, nici Cluj. Ideea este că dacă se desființează parcări, se vor face alte parcări în cartier. De aia avem pregătite documentații pentru parcări supraetajate și în cartierul Tudor și în cartierul Dâmbu. Ceea ce este important, în multe orașe s-au făcut aceste benzi destinate autobuzelor, dar până când nu există ocolitoare, poliția de circulație a zis foarte clar că se pot folosi și pentru mașini mici, pentru că nu avem unde devia traficul”, a răspuns Soós Zoltán. „Cel mai devreme din 2030, se va reduce pe o singură bandă. Cel mai devreme. Dacă este construită ocolitoarea. Depinde și de CNAIR cum se mișcă”, a precizat primarul.

Documentația adoptată poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Potrivit referatului de aprobare „se propune ca o parte din finanțare să fie asigurată prin fonduri europene nerambursabile prealocate pentru municipiul Târgu Mureș prin Programul Regional Centru 2021-2027 (FEDR) și buget de stat (BS), iar diferența prin bugetul local.” Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 326 de milioane de lei (65,5 milioane de euro).