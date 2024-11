Alexandru György, realizări pentru toți târgumureșenii

Alexandru György este un politician și antreprenor român, cunoscut în special pentru activitatea sa în cadrul administrației locale din Târgu Mureș. De profesie jurist, dar cu o carieră orientată spre IT și management financiar, el a fost viceprimar al municipiului Târgu Mureș din partea Partidului Național Liberal, iar în prezent se află pe poziția a 2-a în echipa propusă de liberali la alegerile pentru Senatul României.

Educație, infrastructură și siguranță

Ca viceprimar al orașului, s-a implicat în numeroase inițiative pentru modernizarea urbei, promovând digitalizarea administrației publice. A fost inițiatorul lucrărilor la primul campus școlar din istoria municipiului Târgu Mureș și al unor proiecte prin intermediul cărora s-au obținut finanțări nerambursabile europene în valoare de peste 55 de milioane de lei pentru dotarea și modernizarea școlilor din Târgu Mureș.

”În mandatul 2020-2024, ne-am concentrat pe susținerea proiectelor benefice pentru oraș, urmărind cu prioritate programul cu care ne-am prezentat în fața alegătorilor în 2020. Am urmărit trei priorități – educația, infrastructura, respectiv siguranța cetățeanului și siguranța în școli, îndeosebi când a fost vorba de propunerea, dezbaterea și adoptarea bugetului orașului. Între realizări se numără alocarea unui buget record pentru educație în fiecare an, reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ, catalogul digital, construirea de noi creșe, din fonduri ale municipalității, dar și atrase din surse externe – europene și guvernamentale. Tot în domeniul educației, am achitat toate bursele restante din perioada 2016-2020 și am instituit unele noi pentru elevii merituoși – premiile anuale „Gaudeamus”, „Excelsior” și „Excelență în Învățământ”, a declarat Alexandru György.

Pe lângă activitatea administrativă, Alexandru György deține funcția de președinte al PNL Târgu Mureș, iar printre obiectivele sale se numără și atragerea de investiții, sprijinirea antreprenorilor locali și implementarea proiectelor de dezvoltare urbană.

”Am avut în vedere alocări pentru proiecte mari, precum reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest-Centru a municipiului, reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridorul cartier Tudor Vladimirescu – 22 Decembrie 1989 și a tronsoanelor 3 și 6 ale inelului ocolitor al Târgu Mureșului. În ce privește proiectul nostru de suflet – noul pod peste râul Mureș, în zona Aleea Carpați și reconfigurarea infrastructurii rutiere în zona Weekend, în ciuda tuturor piedicilor, am reușit realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Am susținut proiecte absolut necesare precum parcări supraetajate în cartiere – la această oră sunt în curs de realizare, în mai multe zone ale orașului”, a precizat fostul viceprimar.

Din agenda lui Alexandru György nu au lipsit proiectele care vizează siguranța târgumureșenilor și cele finanțate prin bugetare participativă.

”Am implementat un sistem de supraveghere video în piețe, zone cu trafic aglomerat, autobuze, stații de autobuz și treceri de pietoni, pentru a descuraja furturile și alte infracțiuni. Aș mai aminti despre bugetarea participativă – un proiect de succes al municipalității, pe care l-am coordonat, prin care implicăm cetățenii în luarea deciziilor și datorită căruia am reușit să alocăm fonduri pentru proiecte propuse și votate de cetățeni”, a conchis Alexandru György.

Priorități pentru județul Mureș

Referindu-se la viziunea sa pentru dezvoltarea județului Mureș, candidatul liberal a amintit următoarele priorități:

– Un județ dezvoltat economic: ”Această direcție strategică vizează îmbunătățirea transportului public, renovarea clădirilor istorice, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și promovarea și dezvoltarea destinațiilor turistice.”

– Un județ cu infrastructură și servicii dezvoltate: ”Această prioritate include construcția de centuri ocolitoare, modernizarea drumurilor locale și județene, dezvoltarea unui nod multimodal și a unui parc logistic, precum și extinderea și modernizarea Aeroportului ”Transilvania” Târgu Mureș. În domeniul serviciilor, trebuie pus accent pe dezvoltarea educației, sănătății și incluziunii sociale, prin renovarea clădirilor spitalicești, construirea de noi unități medicale și îmbunătățirea sistemului de asistență socială.”

– Un județ digital și inovativ: ”O direcție strategică concentrată pe cercetare, dezvoltare și inovare.”

– Un județ verde: ”Această prioritate vizează promovarea surselor de energie regenerabilă, creșterea eficienței energetice a clădirilor, îmbunătățirea gestionării deșeurilor și administrarea zonelor protejate.”

(Comandat de Partidul Național Liberal Mureș, executat de SC Zi de Zi Events SRL, CMF 11240002)