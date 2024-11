FOTO/VIDEO – Castelul Máriaffy, din Sângeorgiu de Mureș, își deschide porțile: Povestea verighetelor din 1640 și a lui Oltean Peter

Castelul Máriaffy a fost, recent, gazda unui eveniment emoționant care a marcat redeschiderea sa oficială, după un amplu proces de restaurare. Monumentul istoric, situat în localitatea mureșeană Sângeorgiu de Mureș, a fost transformat într-un spațiu cultural și comunitar, deschis tuturor celor interesați de istoria și patrimoniul local. Cu această ocazie, oficialitățile și specialiștii invitați au evidențiat importanța renovării castelului pentru comunitatea locală.

Astfel, miercuri, 20 noiembrie, Castelul Máriaffy și-a deschis oficial porțile pentru public, inaugurând o expoziție permanentă. Evenimentul a fost deschis de Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei, care a oferit o prezentare detaliată a celor mai importante momente istorice legate de castel. Aceste informații, adesea necunoscute locuitorilor din județul Mureș, pot fi acum explorate de vizitatori printr-o experiență diferită, ce îmbină elemente vizuale și audio cu istoria locală și cu amintiri ale uor momente deja apuse.

Primarul comueni Sângeorgiu de Mureș Sófalvi Sándor Szabolcs

Printre invitații speciali ai evenimentului s-a numărat și dr. István Kinda, muzeograf și curator, care a adus un plus de valoare prin contribuțiile sale asupra poveștii castelului și a exponatelor prezentate.

Scurt istoric al castelului

Pe culmile comunei Sângeorgiu de Mureș, la doar 7 kilometri de Târgu Mureș, se află castelul pe două nivele al familiei Máriaffy, construit în 1870. Castelul a fost deținut inițial de familia Petki din secuime până în prima jumătate a secolului al XIX-lea, iar în 1817 a devenit proprietatea familiei Máriaffy. La sfârșitul secolului al XIX-lea, castelul a fost renovat în stil electic, lucrările de construcție fiind executate de maistrul zidar Soós Pál din Târgu Mureș.

Potrivit Visit Mureș, castelul are o structură simetrică, ambele fațade ale clădirii avțâd 28 de metri lungime și un aspect ornamentat oferit de ferestrele încadrate de obloane și cornișe. Fațada principală, cu pridvor susținut de arcade este ornat cu stâlpi prevăzuți cu capitel în stil corintic și are vedere spre râul Mureș.

Telefon de epocă expus

Cartușe din al II-lea Război Mondial

Cine-l deține în prezent?

Castelul a fost achiziționat de administrația locală în 2010. De atunci, prin ample lucrări de renovare, administrația a reușit a reușit să salveze clădirea care este atât de importantă pentru istoria comunei și a județului. Procesul a ajuns la o etapă importantă când, cu ajutorul specialiștilor și cu finanțări câștigate din fonduri UE și locale, administrația a reușit reabilitarea clădirii și amenajarea expoziției de la etaj.

Expoziția prezintă într-un mod creativ, istoria familiilor nobiliare care au locuit aici în trecut, dar și o parte din istoria comunei. Cu toate acestea, spațiul de la etaj nu este menit să evoce doar trecutul, ci și să găzduiască evenimente culturale și comunitare importante din prezent și viitor.

Masă interactivă

Tablou aflat în sala de expoziție a castelului

Prima căsătorie de la castel: „Să trăim uniți în inimă”

Primarul comunei, Sófalvi Sándor Szabolcs, a precizat că prima căsătorie la castel a avut loc în anul 1640, când Toldalagi Mihaly și Erszebet Petki, Mihaly fiind „mâna dreaptă” a principelui Transilvaniei Rakoczi de atunci, s-au căsătorit, oferindu-și viața unul celuilalt.

„S-au găsit și inelel de logodnă într-un muzeu din Budapesta, după care făcut o copie și le-am expus la vitrină aici, iar inscripția lor este proiectată pe tavan. Era scrisă în limba latină, iar noi le-am expus în cinci limbi pentru a înțelege toată lumea. „Să trăim uniți în inimă” era mesajul inscripționat pe verighetele din 1640”, a declarat primarul.

Mesajul celor două inele, inscripționat pe tavanul sălii festive a Castelului

Oglinzile expuse în sala muzeului au dublă calitate. Acestea oferă spațialitate sălii, dar prezintă și picturile care s-au găsit, precum portrete ale Mariei Terezia și a conducătorului Austro-Ungariei. Picturile înlocuiesc oglinzile la un simplu click de buton.

Oglinzi care se transformă în opere de artă

Tablou aflat în sala festivă a castelului

Când au început renovările și deja se desfășurau lucrările, Oltean Peter în vârstă de 80 de ani s-a prezentat atunci la castel, spunându-i primarului comunei cine este: „Eu am trăit în acest castel. Eu am fost chelnerul ultimei familii Máriaffy de atunci. Mi-a povestit atunci povești adevărate de atunci, când am rămas surprins. Am decis că trebuie păstrate aceste informații și am decis să afcem înregistrări video. La 98 de ani, este astăzi alături de noi”. S-a creat astfel, prin filmulețe diverse, un „serial” al povestirilor lui Oltean Peter, care pot fi de altfel ascultate în interiorul expoziției din castel.

Un simbol al colaborării și perseverenței

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a subliniat semnificația acestui moment istoric. „Astăzi este o zi festivă, deoarece un vechi castel a prins, astăzi, din nou viață. Castelul Máriaffy, care a stat mult timp abandonat și într-o stare de degradare avansată, strălucește astăzi în toată splendoarea sa și este din nou pus în slujba comunității. Acest succes este cu atât mai mare, cu cât Castelul Máriaffy este pe lista primelor castele renovate din județul Mureș. La nivel național, județul nostru are cele mai multe castele, prin urmare merită toate aprecierile. Această clădire nu vorbește doar despre gloria trecutului, ci și despre faptul că prin colaborare și perseverență oamenii pot realiza lucruri mărețe și importante privind istoria noastră”, a declarat oficialul.

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș Sófalvi Sándor Szabolcs împreună cu președintele Consiliului Județean Mureș Péter Ferenc

Oficialitățile testează masa interactivă

Această realizare se alătură altor proiecte similare din regiune, evidențiind interesul autorităților locale pentru conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, spune președintele Consiliului Județean Mureș.

Muzeu și memorie comunitară

În cadrul evenimentului, muzeograful dr. Kinda István, invitatul de onoare, a oferit detalii despre importanța expoziției organizate în cadrul castelului și despre procesul complex care a dus la realizarea acesteia. „Valorile unei comunități cu o istorie îndelungată se măsoară în realitățile, aspirațiile, idealurile și amintirile pe care generațiile trecute le-au colecționat, profesat și le poartă și în zilele noastre. Cercetătorii în domeniul culturii consideră că ideea creării unui muzeu este un semn al unei comunități dezvoltate cu un indicator de trezire a conștiinței prin care se dorește adunarea cunoștințelor, experiențelor, elementelor patrimoniului intangibil și material al predecesorilor săi. În voința de a se înființa un muzeu se subânțelege, de asemenea, condiții de viață adecvate, putere economică, capacitate intelectuală și capital relațional. Însă, cel mai important este că trebuie să existe un lider care să preia conducerea acestei misiuni și să o ducă la îndeplinire”, a explicat acesta.

Sala de expoziție a Castelului Máriaffy – Sursa: Visit Mures

Camera „băilor sărate” din Sângeorgiu de Mureș

Imagine cu membrii familiei Máriaffy

Muzeograful a vorbit și despre colaborarea cu administrația locală și despre provocările întâlnite. „Pe primarul Sófalvi Sándor Szabolcs l-am întâlnit pentru prima dată la începutul primăverii anului 2020, chiar înainte de pandemie. Nu mi-a cerut mai mult decât să concep o expoziție care să se potrivească cu Sângeorgiu de Mureș, să fie frumoasă, atrăgătoare, interactivă, cu conținut autentic și potrivită pentru toate vârstele. Am rămas impresionat să întâlnesc, atunci, un lider al administrației locale care nu dorea să bifeze crearea unui muzeu local, ci dorea ca aceasta să fie o adevărată premieră, cât mai de calitate. Surpriza a venit când am aflat că în spatele acestui scop nobil nu se afla nicio colecție. Am studiat cărți și am căutat numeroase informații în bazele de date online privind localitatea și regiunea. Din informațiile colectate am extras tot ceea ce părea a fi de interes ca temă de expoziție. Până la urmă, expoziția s-a concentrat pe descoperirile unor arheologi, specialiști în artă etnografică, artiști și lingviști”, a adăugat curatorul.

Curatorul evenimentului, muzeograful dr. Kinda István

O muncă de echipă remarcabilă

Finalizarea expoziției a fost rezultatul unei colaborări extinse între experți din diverse domenii. „Expoziția a fost alcătuită de o echipă de oameni de știință, designeri vizuali creativi și media, programatori, graficieni, manageri de proiect, iar implementarea a fost munca comună a mai multor companii. În calitate de curator responsabil de conținutul profesional, le mulțumesc tuturor pentru munca depusă. Ca spațiul comunitar, misiunea castelului este de a sintetiza și de a face cât mai accesibile cunoștințele legate de așezare, dar mai ales de a menține vie memoria comunității și a identității locale”, a concluzionat dr. Kinda István.

Haine tradiționale expuse în muzeul castelului

O parte din echipa restauratoare

Astfel, Castelul Máriaffy nu doar că și-a recăpătat strălucirea, ci a devenit și un simbol viu al identității locale, un loc de întâlnire pentru trecut, prezent și viitor.

Text: Diana CĂRBUREAN

Foto: Lorena PINTILIE