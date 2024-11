EPAS Blaga & Transilvania, europarlamentari pentru o zi la Strasbourg

Două echipe EPAS din județul Mureș, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin și Colegiul Economic „Transilvania” au fost invitate să participe în dată de 21 noiembrie .2024 la evenimentul Euroscola, având că scop aprofundarea cunoștințelor legate de Parlamentul European. Nominalizările școlilor au fost făcute pe baza rezultatelor obținute în cadrul proiectului EPAS în anul precedent. Conducătorul grupului a fost desemnată profesoara Cristina Drescan din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Reghin. Pentru această inedită experiență în Parlamentul European de la Strasbourg au fost selectați cei mai activi și implicați elevi care s-au evidențiat prin interes și implicare în activitățîle educative desfășurate în cadrul proiectului EPAS.

„Programul Euroscola de la Strasbourg oferă elevilor din întreaga Europă ocazia de a experimenta direct și imersiv democrația parlamentară europeană. Liceenii devin europarlamentari pentru o zi, dezbat, negociază, votează și astfel învață și înțeleg cum funcționează Parlamentul European. Echipa EPAS Blaga a primit o invitație și subvenție și s-a bucurat de această experiență inedită. Felicitări echipei și mulțumiri organizatorilor.”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonatorul echipei EPAS Blaga.

„A fi european este o mare onoare care vine cu o și mai mare responsabilitate, fapt care s-a confirmat cu ocazia vizitei Echipei EPAS Blaga la Euroscola în Parlamentul European. Am fost foarte mândră de tinerii noștri europeni care visează la o lume mai bună bazată pe valori într-o lume unită în diversitate! Elevii au înțeles că ei contează și pot contribui real prin inițiative, proiecte, acțiuni la transformarea comunitățîi! Participarea Liceului Teoretic ,Lucian Blaga’ în acest program confirmă încă o dată calitatea muncii noastre, atât a elevilor cât și profesorilor.”, a precizat prof. Andreea Loredana Dumitrache, directorul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, ambasador senior, EPAS Blaga.

„21 noiembrie 2024 a fost o zi memorabilă pentru Echipa EPAS de la Reghin. Am avut șansa, atât elevii cât și profesorii, să vedem la Strasbourg cum se derulează o zi în plenul Parlamentului European. Această experiență este inedită și pentru că oferâ posibilitatea echipelor din țările participante să iasă din zona de comfort, să ia cuvântul în plen despre acțiunile UE și să interacționeze. Felicit echipa noastră, care a înțeles esența acestui proiect și s-a implicat activ la dezbaterile din plen.”, a spus prof. Katinka Kosztan, ambasador senior EPAS Blaga.

Impresii

Ambasadorii juniori ai celor două echipe s-au declarat extrem de încântați de prezența în Parlamentul European, de onoranta postură de a fi preț de o zi europarlamentar în cel mai important for decizional al bătrânului continent.

„Un eveniment precum cel desfășurat la Parlamentul European din Strasbourg , care, implicit, a inclus o sesiune plenară , diverse workshopuri, multiple dezbateri pe teme actuale și numeroase oportunități de a lua legătura directă cu stâlpi ai comunitățîi democratice europene, a necesitat o pregătire pe măsură. Având în vedere acest aspect, primul și cel mai important pas a fost informarea asupra subiectelor și temelor de dezbatere propuse precum și modul lor de desfășurare în cadrul sesiunilor de vot și plen. Evident , atenția la detalii nu a lipsit din pregătirea ambasadorilor, nici acomodarea cu regulile și condițiile instituțîi. În final , această pregătire minuțioasă a asigurat membrii echipei EPAS Blaga Reghin un succes inevitabil și o prestație excelentă în toate activitățile desfășurate.” – Daria Maria Murar, ambasador junior EPAS Blaga.

„Participarea la întâlnirea Euroscola a fost o experiență incredibilă. Mi-a oferit o perspectivă reală asupra a ceea ce înseamnă să faci parte din Parlamentul European și să iei decizii care pot avea un impact asupra a sute de milioane de vieți. Discuțiile cu fiecare participant s-au simțit că o învățătură, educându-mă în legătură cu procesul prin care trec europarlamentarii în fiecare zi. Fiecare elev, printre care și eu, avea ceva de spus, contribuind semnificativ la dezbateri. Activitatea mea preferată a fost simularea muncii a Parlamentului European unde am avut de dezbătut o problemă reală, ulterior ajungând la o întelegere și la darea unei legi. Euroscola m-a făcut să mă simt că un europarlamentar în toată definiția și îi mulțumesc pentru această oportunitate.” – Dragoș Cîmpean, ambasador junior EPAS Blaga.

„Am fost sincer și plăcut surprins de activitățîle de astăzi. A fost o experiență cu adevărat specială, plină de momente unice pe care nu le voi mai trăi prea curând. Fiecare activitate a fost planificată cu atenție, oferindu-mi șansa de a ieși din zona de confort și de a încerca lucruri la care nu m-aș fi gândit niciodată.De asemenea, am avut plăcerea de a întâlni oameni noi și inspirați, fiecare cu poveștile și perspectivele lor, ceea ce a îmbogățit și mai mult ziua. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost oportunitatea incredibilă de a experimenta cum arată o zi din viața unui membru al Parlamentului European. A fost atât o experiență revelatoare, cât și inspirațională, oferindu-mi o privire asupra responsabilităților, provocărilor și satisfacțiilor unui astfel de rol important. Această este o experiență pe care o voi prețui mult timp.”– Tudor Vlasa, ambasador junior EPAS Blaga.

„Evenimentul din dată de 21 noiembrie din Parlamentul European a constat într-o mare măsură din dezbaterii unde eu, împreună cu colegii mei, am reușit să ne exprimăm punctul de vedem asupra unor teme de interes internațional. Teme abordate fiind: sărăcia și excluziunea socială la nivel european, impactul alegerilor din SUA asupra Uniunii Europene, diferențele la nivel european a salariului minim pe economie etc. . Aceste subiecte le-am dezbătut împreună cu diferiți reprezentanți ai Parlamentului European și cu elevi și stundenți din 25 de state membre alea Uniunii Europene.”– Bogdan Andone, ambasador junior EPAS Blaga.

„Unul dintre cele mai importante aspecte din pregătirea noastră din acest eveniment desfășurat într-una dintre cele mai importante instituțîi europene a fost acomodarea cu subiectele propuse, structura decizională, procesul plenar și modalitățîle de vorbit în public.Am studiat structura decizională a instituției, pentru a înțelege mai bine cum se desfășoară procesul de luare a deciziilor. De asemenea, am simulat sesiuni plenare, pentru a ne obișnui cu dinamică și regulile dezbaterilor oficiale. Am exersat constant vorbitul în public, punând accent pe claritate, argumentare logică și gestionarea emoțiilor. Aceste exercițîi ne-au ajutat să fim mai siguri pe noi și mai bine pregătiți pentru provocările reale ale evenimentului. În plus, am lucrat în echipă pentru a împărtăși idei și a ne coordona strategia, asigurându-ne că fiecare membru era pregătit să contribuie eficient. Toate aceste pregătiri ne-au oferit încrederea necesară pentru a participa cu succes la activitate.”– Diana Botărel, ambasador junior EPAS Blaga.

„Evenimentul „Euroscola” din 21 noiembrie 2024, organizat la Parlamentul European din Strasbourg, a reunit elevi din diferite țări europene pentru a dezbate teme importante legate de viitorul Uniunii Europene. Echipa liceului „Lucian Blaga” a avut ocazia să participe activ la sesiuni interactive și dezbateri pe tema combaterii sărăciei și excluziunii sociale. Programul a inclus un discurs introductiv și un mesaj video din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu europarlamentarul Andrey Kovatchev. Elevii au participat la un „Innovation Lab” alături de Danai Papadopoulou și la o simulare a activitățîi parlamentarilor europeni. De asemenea, au fost organizate workshopuri și o sesiune de întrebari cu Karolina Wozniak(managerul administrativ în biroul de legătură al Parlamentului European din Washington DC) despre impactul alegerilor americane asupra Uniunii Europene. Ziua s-a încheiat cu un schimb de idei și concluzii valoroase, marcând o experiență educațională deosebită pentru participanți.”, Iulia Ababei și Bianca Panfile, ambasadori juniori EPAS Blaga.

„În dată de 21 noiembrie, echipa EPAS Blaga a avut onoarea de a lua parte la un eveniment de anvergură, organizat în cadrul renumitului proiect Euroscola. Această inițiativă a reunit elevi din întreaga Europă într-un spirit de colaborare și schimb intercultural, oferindu-ne o experiență unică și memorabilă.Evenimentul a adus împreună 43 de școli din 24 de state membre ale Uniunii Europene, alături de Regatul Unit, într-un cadru vibrant și plin de energie, în care participanțîi au explorat idei și perspective noi, reflectând diversitatea și unitatea europeană.”– Alexia Chirteș și Ilinca Pășcan, ambasadori juniori EPAS Blaga.

„Noi am avut onoarea să Îi cunoaștem pe europarlamentatii Karolina Wozniak, Danai Papadopouloi și Andrey Kovatchev , trei figuri importante ale parlamentului European. În opinia noastră activitatea lor reflectă nu doar angajamentul Uniunii Europene de a rămâne un actor global de încredere, ci și eforturile continue de a promova cooperarea internațională, valorile democratice și respectarea drepturilor fundamentale la nivel mondial.”– Cătălin Andone și Răul Gliga, ambasadori juniori EPAS Blaga.

„The Euroscola team Euroscola este un program inițiat de Parlamentul European care permite elevilor din statele membre ale UE să participe la sesiuni de simulare ale activităților parlamentare. Azi, în calitate de membru al echipei Epas, am avut ocazia să participăm la o simulare de vot. Euroscola îmbină mai multe modalități de predare ale profesorilor deja pregătiți pentru a le arăta elevilor noi oportunități de care pot avea parte și îi pregătește de un viitor prosper.” – Bercki Anca, ambasador junior EPAS Blaga.

„Elevii pot participa la sesiuni la sediul Parlamentului European din Strasbourg, unde pot discuta subiecte importante, pot dezbate și pot vota pe diverse teme legate de politică europeană. Este o oportunitate excelentă pentru tineri de a învăța despre funcționarea Uniunii Europene și de a-și exprimă opiniile.” – Roxana Ştefănache, voluntar EPAS Blaga.

„Clădirea Parlamentului, cunoscută și că sediul legislativului, este un simbol al guvernării și democrației. De obicei, găzduiește două camere, Camera Superioară și Camera Inferioară, în funcție de sistemul țării. Din punct de vedere arhitectural, clădirile parlamentului sunt iconice, având designuri impunătoare care reflectă istoria și cultură națiunii. Dezbaterile, legiferarea și discuțiile despre viitorul țării au loc în sălile sale. Este situată de obicei în capitală, servind că un centru al activitățîi politice. Vizitatorii vin adesea să admire clădirea și să învețe despre procesul legislativ. Clădirea Parlamentului este un testament al puterii poporului și al reprezentanților săi aleși.”– Baciu Ștefan şi Pașcă David, ambasadori juniori EPAS Blaga.

Experiență revelatoare și formativă pentru Echipa EPAS Transilvania

„Ambasadorii juniori EPAS ai Colegiului Economic „Transilvania” din Târgu Mureș au participat la activitățîle Euroscola din Hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg. Invități au fost d-l. A. Kovatchev, chestor, d-na Danai Papadopoulou, secretar al Comisiei de Muncă și probleme sociale și d-na K. Wosniak de la Biroul de legatură al Parlamentului European la Washington, DC. Elevii participanți au adresat întrebări și au exprimat puncte de vedere, simulând activitatea MEP. A fost o experiență revelatoare și formativă care a evidențiat demersurile întreprinse la nivel european pentru a asigura unitatea în diversitate.”– Elena Dan, ambasador junior, Echipa EPAS Transilvania.

„Vizită la Parlamentul European a fost o experiență deosebită. Am rămas profund impresionată de mărimea clădirii și de organizarea acestei instituțîi. Am avut ocazia să văd cum se desfășoară dezbaterile și cum se iau deciziile care influențează toate țările membre ale Uniunii Europene. Totul era foarte bine structurat, iar atmosfera era una serioasă, dar și deschisă spre dialog și schimb de idei. Am înțeles mult mai bine cum funcționează Uniunea Europeană și cât de importantă este muncă echipelor care lucrează acolo. A fost o oportunitate unică de a vedea îndeaproape cum se lucrează pentru binele comun al Europei.” – Maria Stoica, ambasador junior EPAS Transilvania.

