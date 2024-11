Anunț SC Triplast SRL

SC TRIPLAST SRL titular al proiectului ” Schimbare parțială de destinație din depozit produse finite Corp C6 în atelier montaj/producție, construire pod rulant și recompartimentare”, anuntă publicul interesat asupra luîrii deciziei etapei de incadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Schimbare parțială de destinație din depozit produse finite Corp C6 1n atelier montaj/producție, construire pod rulant și recompartimentare”, propus a fi amplasat in loc. Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 197, jud. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, in zilele de: luni între orele 9.00-15.00 și marți-vineri între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mures.