Cine e Călin Georgescu, învingătorul turului I pentru Cotroceni: studii și joburi, politică și controverse, impact TikTok și Proiect de Președinte

Candidatul independent Călin Georgescu a câștigat duminică, 24 noiembrie, turul I al alegerilor pentru funcția de președinte al României, cu un scor de 22,94%, respectiv 2.120.347 de voturi primite. În finala alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu o va avea adversară pe Elena Lasconi, candidată din partea USR, care a obținut în turul I un scor de 19,18%, respectiv 1.771.989 de voturi primite.

Doctor în Pedologie

Potrivit informațiilor din CV-ul său, Călin Georgescu s-a născut la data de 26 martie 1962 la București, a absolvit Institutul Agronomic ”Nicolae Bălcescu” (Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București) – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului București, unde a obținut și o Diplomă de Master în Îmbunătățiri Funciare (1980-1986).

În perioada 1993-1994 a beneficiat de o bursă de studiu din partea Guvernului Marii Britanii în cadrul Environmental Training Program, principala disciplină studiată fiind Politici de mediu, strategii de dezvoltare și management pentru Parcuri Naționale.

În 1999, Călin Georgescu a obținut titlul de Doctor în Pedologie, la Institutul Agronomic ”Nicolae Bălcescu” – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Totodată, în 2007 Călin Georgescu a absolvit cursurile Colegiului Național de Apărare, la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” pe domeniul Securitate și apărare națională – geopolitică și geostrategie/ politici și strategii de securitate/ teoria relațiilor internaționale.

Fost director executiv la ONU

În ceea ce privește locurile de muncă pe care Călin Georgescu le-a avut de-a lungul timpului, acestea sunt următoarele: inginer la Întreprinderea pentru Execuția și Exploatarea Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare Făgăraș – Brașov (1986-1990), inginer în cadrul Departamentului de Eroziune a Solului la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare penru Îmbunătățiri Funciare (1990-1991), șef al Biroului Senatorial pentru Mediu la Parlamentul României (1991), consilier al ministrului Mediului (1992), președinte al Asociației Tineretului Ecologist din România (1993-1996), secretar general al Ministerului Mediului (1997-1998), director al Direcției de Organizații Economice Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (2004-2005), manager de proiect ”Agenda Locală 21” în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (1996-1997, 1998-2008), director executiv al Institutului de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare (2006-2012), director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă 2000-2011), raportor special al ONU pentru efectele adverse ale transportului de produse și deșeuri toxice și periculoase asupra drepturilor omului (2011-2013), președinte al European Research Centre of the Club of Rome (2013-2015), consultant independent (2013-2015), director executiv și consilier special al directorului general ONU – Geneva (2015-2016), consultant internațional pe probleme de protecția mediului și dezvoltare durabilă (2016-prezent), cadru didactic asociat la Universitatea din Pitești unde este titular al cursurilor ”Factori de risc, depoluare și refacerea mediului” și ”Gestiunea integrată a deșeurilor” (2021 – prezent).

Cărți și strategii naționale

În ceea ce privește capitolul din CV-ul lui Călin Georgescu intitulat ”Publicații”, consemnăm următoarele titluri: ”Agriculture and the Environment in Central and Eastern Europe” (Londra, 1992), ”Romania 2020” (1998), ”Reprofesionalizarea României” (2008), ”Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României” (edițiile 1999, 2008 – coordonator de proiect), ”Șansa României – oamenii. Reprofesionalizarea României II” (2009), ”România post-criză” (2010), ”România după criză. Reprofesionalizarea” (2010), ”Pentru un ideal comun” (2012) și ”România la răscruce” (2016).

Propus premier de AUR

Numele lui Călin Georgescu a apărut în spațiul public în anii 2011 și 2012, ca potențial înlocuitor al premierului de atunci, Emil Boc. După alegerile 2020, AUR l-a propus drept candidat la funcția de prim-ministru, propunere reluată un an mai târziu, în 2021, în timpul crizei politice iscată de căderea Guvernului Cîțu.

Ruptura dintre liderul AUR, George Simion, și Călin Georgescu s-a produs în prima lună a anului 2022, când acesta din urmă a afirmat în cadrul unui interviu, referindu-se la Corneliu Zelea Codreanu, liderul organizației de extremă dreaptă Mișcarea Legionară, și mareșalul Ion Antonescu, că ”toți au făcut și fapte bune.” O altă afirmație controversată se referă la Corneliu Zelea Codreanu, despre care Călin Georgescu a spus că ”s-a luptat pentru moralitatea ființei umane”.

În urma acestor declarații, Parchetul General a dispus deschiderea unui dosar penal, în virtutea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 31/2002, care la articolul 5 consideră că reprezintă o infracțiune ”fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

Alte declarații controversate

În ultimii ani, Călin Georgescu a făcut mai multe afirmații controversate, reflectate la momentele respective în presa din România.

Despre Scutul antirachetă de la Deveselu: ”Scutul Deveselu este o rușine diplomatică. Scutul nu are nimic legat de apărare. Din contră, ne-a tras într-un conflict de care nu aveam nevoie. Scutul ca atare este o parte a politicii de confruntare. Scutul nu este o chestiune de pace, cum este prezentat de cei care au pupat ghiulul la diverse porți.”

Despre apartenența României la NATO: ”Noi nu mai reprezentăm nimic pe plan extern, zero. Toate programele de guvernare așa zise de 30 de ani nu au fost decât o listă privată de cumpărături, e escrocherie. Nici o țară din blocul NATO care în eventualitatea în care va fi atacată de Rusia, vă asigur că NATO nu îi va lua apărarea.”

Despre președintele Rusiei: ”Vladimir Putin este un om care-și iubește țara. E o persoană care, din punctul meu de vedere, cunoaște foarte bine unghiurile diplomatice, le stăpânește și este înconjurat de foarte buni profesioniști.”

Interzis pe Facebook și TikTok

Cu trei zile înainte de desfășurarea primului tur al alegerilor prezidențiale, Biroul Electoral Central l-a obligat pe Călin Georgescu să își șteargă materialele de promovare electorală de pe rețelele de socializare Facebook și TikTok pe motiv că acestea nu aveau cod de identificare din partea Autorității Electorale Permanente.

”Eu am declarat încă de la începutul campaniei, printr-un mesaj public, că nu voi accepta să fiu identificat cu un cod, atât timp cât numele meu este Călin Georgescu. Deci BEC se putea sesiza cu privire la acest aspect încă de la începutul campaniei electorale. Faptul că nu există promovare sau după caz sponsorizare, respectiv decontarea vreunei sume, face decizia BEC nulă prin faptul că ea nu reprezintă altceva decât o încercare de intimidare la adresa mea și a Poporului Român”, a fost răspunsul dat de către Călin Georgescu.

Proiect de Președinte: ”Hrană, Apă, Energie”

Proiectul de Președinte al României propus de către Călin Georgescu se numește ”Hrană, Apă, Energie.”

”Am propus poporului român un Proiect de Președinte, ”Hrană, Apă, Energie”, care îi oferă cetățeanului de rând posibilitatea de a-și câștiga autonomia materială. Un proiect al întoarcerii la strămoși și la Hristos, menit să trezească conștiința națională. Propune măsuri concrete pentru întărirea familiei, sprijin masiv pentru micul producător și gospodăria țărănească, investiții în educație, într-o școală care să instruiască temeinic și să formeze caractere, oameni liberi, competenți și integri.

Cum spunea marele Spiru Haret: ”Investești în educație, culegi în economie”. Adaptat realităților noastre, Proiectul ”Hrană, Apă, Energie” creează, în același timp, o coeziune pe care România nu o mai are, de peste un secol. România poate deveni, prin acest proiect, exportatorul principal de hrană bio din regiune, principalul rezervor de apă în Balcani și Orientul Mijlociu, pentru că, foarte curând, apa va fi mai scumpă decât petrolul. Scopul real al unei economii nu este de a acumula mormane de bani pentru bănci, ci de a crea bogăție reală care să susțină familiile și comunitățile”, explică învingătorul turului I al alegerilor prezidențiale, pe site-ul propriu, www.calingeorgescu.ro.

În același Proiect de Președinte, Călin Georgescu susține că Piatra de Temelie a Programului său este următoarea: ”Instaurarea statului suveranist-distributist și a unei societăți bazate pe democrația participativă în care Adevărul, Libertatea și Suveranitatea sunt axa de valori a dezvoltării României.”

Totodată, la întrebarea ”Ce propun concret?” răspunsul este dat tot de către Călin Georgescu: ”Un nou model social, economic și politic, inovator și unificator: suveranism-distributismul, menit să producă modificări structurale și, în final, o schimbare de sistem, deoarece pe scheletul actual nu se poate construi cu adevărat.”

Cum se autocaracterizează Călin Georgescu pe site-ul propriu:

„Sunt un om al viziunii ample, într-un spectru larg al viitorului dedicat nu doar protecției mediului, ci și dezvoltării unei lumi mai sustenabile pentru generațiile viitoare.

Cariera mea, deși vastă, este înrădăcinată în valorile transmise de familia mea și este susținută de o pasiune profundă pentru natură și pentru dreptate socială.

Mi-am dedicat viața construirii unor punți între oameni, știință și natură.

Cred cu tărie că adevăratele schimbări vin din inimă, iar fiecare contribuție pe care am adus-o a fost ghidată de un angajament sincer față de binele comun.”

Alex TOTH