Liderul AUR Mureș, viziune pentru viitorul României: ”Să aducem în fruntea țării patrioți și la funcția de președinte, și în Parlamentul României!”

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor Mureș, Răzvan Biro, a mulțumit ”enorm” luni, 25 noiembrie, la Reghin, colegilor de partid și românilor patrioți, pentru eforturile depuse ”nu doar în aceste zile de campanie”, ci ”în tot acest an tumultos” în care au avut loc ”alegeri organizate prin tot felul de mecanisme încât să fim încurcați.”

”Noi, suveraniștii, am reușit în sfârșit să ridicăm capul”

Discursul președintelui AUR Mureș a avut loc în cadrul unui eveniment organizat în incinta Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” din Reghin, la care invitat special a fost liderul AUR, George Simion, care duminică, 24 noiembrie, s-a clasat pe locul 4 în turul I al alegerilor prezidențiale, cu un scor electoral de 13,86% (1.281.327 de voturi).

”Ceea ce este admirabil este faptul că noi, suveraniștii, am reușit în sfârșit să ridicăm capul. Este greu să nu discutăm la mai puțin de 24 de ore de la numărarea voturilor despre ceea ce s-a întâmplat aseară. Vreau să fie un lucru foarte clar: AUR și George Simion nu au pierdut! PSD și PNL au fost învinși! A fost o bătălie strânsă, în care ne-am comportat mai mult decât onorabil, dar pentru campania pe care a făcut-o cu siguranță președintele nostru George Simion merita mult mai mult. Dar vreau să vă spun că eu așa cum l-am cunoscut pe domnul președinte Simion știu foarte bine că nu obținerea unei funcții l-a adus în politică, ci lupta pentru niște idealuri care pot deveni realitate prin câștigarea unui președinte suveranist, dar mai mult de atât, printr-un Parlament suveranist-conservator care nu poate fi caracterizat decât prin prezența deplină a AUR, acolo în Parlamentul României. Dacă am trecut printr-o bătălie să știți că duminică ne așteaptă cea mai mare bătălie. Alegerile parlamentare sunt cele mai importante alegeri, căci un președinte fără un Parlament nu poate să facă absolut nimic pentru propriul popor sau prea puțin. Or de asta, lupta cea mare o vom da duminică. Duminică nu mai avem un partid Călin Georgescu, duminică românii și România au o singură șansă, iar aceea se numește AUR”, a afirmat Răzvan Biro, propunerea de pe locul 1 în echipa AUR Mureș pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 1 decembrie.



Dreptate pentru România

În același discurs, Răzvan Biro a considerat că rezultatul votului din turul I al alegerilor prezidențiale reprezintă ”începutul unei victorii pentru poporul român”, respectiv un capăt de linie din punct de vedere politic pentru partide precum PSD și PNL.

”Vreau să considerați ceea ce s-a întâmplat ieri ca începutul unei victorii pentru poporul român, pentru că vă spun ca tânăr implicat de mai bine de zece ani în politica românească, în mișcări patriotice, până în 2020, până a apărut George Simion și AUR nimeni nu a îndrăznit să îi ia pe ăștia de urechi și să măture cu ei pe jos. În 2020, AUR a dat startul și a dat un semnal că în România se mai poate, că mișcarea patriotică mai are speranță, iar dacă în 2020 i-am scos afară pe puii celor de la PSD și PNL, mai exact pe PMP-ul lui Băsescu, pe Pro România lui Ponta și ALDE lui Tăriceanu, de data aceasta suntem pe cale să-i scoatem și pe acești ai politicii românești care au făcut doar rău, să-i trimitem acasă cu totul, pe cei de la PSD și PNL și să aducem în fruntea țării patrioți și la funcția de președinte, și în Parlamentul României. Vă îndemn, astfel, să strângem rândurile din nou, să ne recăpătăm repede puterile, mai avem doar șapte zile să îi convingem pe toți, chiar și pe cei care au votat Călin Georgescu, că singura cale pentru România este AUR în Parlament și să îi scoatem cu totul de acolo pe cei de la PSD și PNL. Haideți cu toții, în jurul președintelui nostru George Simion, să facem front comun și să facem împreună cu toții dreptate pentru România!”, a transmis liderul AUR Mureș.

”Românii au ales patriotismul”

În cadrul aceluiași eveniment au luat cuvântul și Cristina Dumitrescu – candidată la Senat din partea AUR Iași, Ionel Rînja – coordonator AUR Reghin, Cristian Vântu – candidat la Senat din partea AUR Mureș și Dan Tănasă – vicepreședinte al AUR, deputat AUR de Mureș și candidat la Camera Deputaților din partea AUR Brașov.

”Astăzi pornim la o nouă luptă. În mai puțin de o săptămână ne așteaptă alegerile parlamentare. AUR a obținut ieri nu o victorie, așa cum ne-am fi așteptat, ca președintele George Simion să intre în turul doi, însă am obținut confirmarea că partidul nostru a crescut așa cum trebuie, este stabil toți oamenii și-au făcut treaba exact cum a trebuit, în toate filialele, oamenii din secții, la fel, s-au luptat până la ultimul vot”, a afirmat Cristina Dumitrescu.

”Capul sus, dragi colegi! Am pierdut o bătălie, nu am pierdut războiul! Duminica viitoare este o bătălie crâncenă, avem o șansă istorică, să îi trimitem acasă pe copii și nepoții lui Iliescu!”, a punctat Ionel Rînja.

”AUR este singurul partid parlamentar care susține candidatura lui Călin Georgescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Împreună avem 40%”, a subliniat Cristian Vântu.

”În urma votului de ieri putem spune fără dubiu că românii au ales patriotismul. Aproape 40% dintre români au votat ieri patriotismul. Au votat ieri cu creștinii. Au votat ieri cu cei care spun foarte clar: familia este doar cea formată între un bărbat și o femeie”, este o parte din mesajul transmis de către deputatul Dan Tănasă.

Candidații AUR Mureș pentru Camera Deputaților:

1) Răzvan Biro (specialist științe politice – consilier parlamentar);

2) Stelian Ovidiu Popescu (medic oftalmolog);

3) Denisa Loredana Moșneag (jurist – consultant);

4) Emilian Tiberiu Bungărdean (jurist – administrator);

5) Petruța Bianca Covrig (ofițer MApN – administrator);

6) Liviu Adrian Natea (politolog – consultant politic);

7) Cristina Andreea Coman (economist – contabil);

8) Alin Ionuț Constantinescu (jurist – consilier parlamentar);

9) Ionela Florica Turcu (economist);

10) Vlad Marcu (inginer).

Candidații AUR Mureș pentru Senat:

1) Cristian Vântu (medic – medic de familie);

2) Cristina Elena Ilie (jurist – șef Cabinet);

3) Mirela Gaston (medic – medic stomatolog);

4) Marcel Aurel Mălai (jurist – inspector de mediu);

5) Alin Marius Mihăilescu (profesor);

6) Mihaela Cristina Vereș (profesor).

