Candidații UDMR Mureș la Camera Deputaților: Votul din 1 decembrie este esențial pentru protejarea comunității și a viitorului tinerelor generații

Csép Éva Andrea, candidata UDMR Mureș la Camera Deputaților, a votat pentru ca tinerii să-și găsească viitorul acasă.

„Astăzi am votat pentru că, fiind părinte a trei copii, consider că este esențial ca ei să-și găsească viitorul acasă, într-o țară în care putem trăi în siguranță, unde femeile sunt respectate ca partenere egale și unde deciziile importante sunt luate pe baza unor argumente raționale. Am votat pentru a apăra drepturile comunității noastre, viitorul familiilor noastre și pământul natal. Dacă suntem prezenți acolo unde se iau deciziile, putem împiedica forțele extremiste să preia puterea și putem face astfel încât tinerii noștri să crească într-o comunitate puternică și unită” – a declarat Csép Éva Andrea, după ce și-a exercitat dreptul la vot, la Gimnaziul Romulus Guga din Târgu Mureș.

Deputata UDMR Mureș a subliniat că, pe 1 decembrie, fiecare vot contează: „prin solidaritate putem proteja tot ceea ce am realizat până acum și ne putem construi împreună viitorul”.

Vass Levente, candidatul UDMR Mureș la Camera Deputaților, a votat pentru protejarea valorilor comunității transilvănene.

„Am votat pentru ca vocea noastră să nu poată fi ignorată. Nu putem permite ca toate drepturile și rezultatele pe care le-am obținut, în ultimii 35 de ani, să fie anulate. Trebuie să protejăm viitorul familiilor noastre, iar acest lucru poate fi realizat doar dacă suntem prezenți acolo unde se iau deciziile. Dacă avem reprezentanți în Parlament, putem opri deciziile nefavorabile care ne-ar afecta pe toți”, a adăugat politicianul UDMR Mureș după ieșirea de la vot, la Liceul Teoretic Bolyai Farkas din Târgu Mureș.

Vass Levente a evidențiat și importanța prezenței la vot: „Ascensiunea forțelor extremiste poate fi împiedicată doar prin voturi. De aceea, este esențial să mergem cu toții la vot, pe 1 decembrie”.

„Am votat, astăzi, pentru clarviziune și raționament, pentru a putea proteja familiile noastre, antreprenorii noștri, fermierii noștri și pe toți cei care doresc să trăiască și să prospere acasă, în țara natală”, a declarat Kolcsár Károly, candidatul UDMR Mureș la Camera Deputaților, după exercitarea votului la Școala Generală din Periș. El a subliniat că reprezentarea comunității la București este esențială: „Nu ne putem permite să devenim vulnerabili, comunitatea noastră să rămână fără sprijin. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniți, să acționăm împreună pentru a preveni ca forțele extremiste să preia controlul în această țară. Să mergem cu toții la vot, pentru viitorul comunității!”, a subliniat candidatul UDMR Mureș la Camera Deputaților.

(Comunicat de presă, UDMR Mureș)