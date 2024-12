Investiție de 2,4 milioane lei finalizată de ISU Mureș

Conducerea Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş a anunţat, în urmă cu câteva zile, finalizarea lucrărilor de modernizare a sediului Detaşamentului de Pompieri Târnăveni, o clădire istorică ce datează din anul 1890, în urma unei investiţii în valoare de 2.486.026,53 lei, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Ne bucurăm că putem să ieşim în faţa dumneavoastră cu realizarea acestui obiectiv important şi anume reabilitarea energetică a sediului Detaşamentul de Pompieri Târnăveni, o clădire istorică construită în 1890 şi dată în folosinţa pompierilor în 1950, perioadă în care clădirea n-a suferit intervenţii semnificative, doar reparaţii pentru menţinerea în stare de funcţionare. Asta până în acum, când s-a făcut o reabilitare energetică aş spune totală şi devenind clădire eficientă energetică. Toate acestea în scopul confortului utilizatorilor clădirii, pentru că aici vorbim de personalul Detaşamentului de Pompieri Târnăveni, care îşi desfăşoară activitatea în ture de serviciu de 24 cu 48 de ore”, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, general de brigadă Călin Handrea (foto).

Şeful ISU Mureş a spus că, dacă s-ar face un calcul, un sfert din viaţa fiecărui pompier din Târnăveni se petrece în clădirea respectivă, iar confortul energetic al acestora se poate regăsi în răspunsul pe care îl furnizează cetăţenilor din aria de acoperire.

„Un element interesant: Clădirea în sine a fost construită iniţial ca şi cazino şi, dacă vă uitaţi, pe turn o să vedeţi semnul potcoavei pe toate patru laturile, care este semnul norocului. Aşa că e un element pe care nu să-l regăsim nicăieri la o subunitate de pompieri”, a precizat gl.bg. Călin Handrea.

Creşterea eficienţei energetice a sediului Detaşamentului de Pompieri Târnăveni reprezintă o măsură cu beneficii pe termen lung, concretizată într-un consum de energie redus semnificativ, cu un necesar ce poate fi de peste două ori mai mic, contribuind totodată, la reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Adjunctul inspectorului şef al ISU Mureş, locotenent colonel Sorin Ciungan a arătat obiectivul investiţiei a vizat reabilitarea pavilionului administrativ, echiparea cu instalaţii şi echipamente moderne de încălzire şi iluminat, inclusiv echipamente care utilizează surse regenerabile de energie, modernizarea spaţiilor interioare şi dotarea acestora cu echipamente şi instalaţii specifice.

„Fondurile alocate au avut ca scop implementarea de măsuri care să scadă consumul anual de energie primară al clădirii. În speţă s-a instalat un sistem de complet de căldură cu ventilo-convectoare în fiecare încăpere pentru realizarea climatului interior, atât vara, cât şi iarna. În paralel cu acest sistem s-a instalat un sistem de ventilare cu recuperare de căldură, s-a schimbat instalaţia electrică, s-au schimbat corpurile de iluminat cu unele mult mai eficiente energetic, iar pentru reducerea consumului de energie primară, întrucât toate aceste sisteme folosesc energie electrică, s-a instalat un sistem, un sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, bineînţeles în nege solare. Pe lângă aceste măsuri s-a schimbat acoperişul clădirii şi s-au refăcut faţadele”, a subliniat locotenent colonel Sorin Ciungan.

Proiectul „Modernizare în vederea creşterii eficienţei energetice a sediului Detaşamentului de Pompieri Târnăveni din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş” a fost implementat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne şi s-a realizat cu respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH – A nu prejudicia în mod semnificativ), potrivit art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, astfel făcându-se trecerea la un fond construit rezilient şi verde.

Conducerea ISU Mureş a precizat că va continua investiţiile pentru modernizare şi extindere la clădirile existente, însă are în plan şi înfiinţarea unei subunităţi la Bălăuşeri.

„În momentul de faţă este pe final construirea unui garaj şi a unei platforme betonate la Detaşamentul de Pompieri Reghin. S-a primit foarte multă dotare de către de către ISU Mureş, avem şi unele autospeciale care sunt unicat sau sunt doar câteva în ţară, iar pentru acestea trebuie să asigurăm şi condiţii de garare. Pentru aceasta am solicitat de la bugetul de stat, am şi primit în cursul anului, fonduri pentru construirea unui garaj şi a unei platforme betonate. Ar trebui să fie gata chiar în această săptămână. În paralel am depus pentru finanţare la ADR Centru un proiect de modernizare energetică şi eficientizare la Detaşamentul de Pompieri Sighişoara (…). De asemenea, s-a întocmit un studiu de fezabilitate pentru construirea unei subunităţi noi, prin Programul de Dezvoltare Durabilă, la Bălăuşeri. Aşteptăm ghidul de proiect. Noi deja avem pregătită documentaţia să aplicăm pentru construirea unei noi subunităţi”, a subliniat locotenent colonel Sorin Ciungan.

