FOTOREPORTAJ: Cinci blocuri din Târgu Mureș, renovate energetic în doar patru luni de o asociere de firme din Bistrița-Năsăud

Asocierea de firme Drosera Comserv SRL (lider de asociere) – Lucicor Prod SRL a finalizat, în proporție de aproximativ 95%, lucrările aferente obiectivului de investiție ”Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș, Lot 1 (5 blocuri)”.

Contractul dintre Primăria Municipiului Târgu Mureș și Asocierea Drosera Comserv SRL Satu Nou (județul Bistrița-Năsăud) – Lucicor Prod SRL Posmuș (județul Bistrița-Năsăud) a fost semnat în data de 21 august 2024, are valoarea totală de 19.433.794 de lei, inclusiv TVA, iar finanțarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Deși contractul are o durată de 20 de luni, lucrările de renovare energetică a celor cinci clădiri rezidențiale au fost realizate într-un timp record, de patru luni, la cele mai înalte standarde de calitate.

32 de ani de experiență în construcții

SC Drosera Comserv SRL este o firmă cu experiență considerabilă, de peste trei decenii, în domeniul construcțiilor din România.

”Firma noastră a fost înființată în anul 1992 și se axează, în mare parte, pe construcții civile, domeniu în care ne-am specializat cel mai bine: construcții de la zero de grădinițe, școli, cămine culturale, dispensare umane și reabilitări de blocuri și de sedii de primării. Ca domeniu de nișă, am construit și pentru industria hotelieră, câteva din lucrările pe care le avem în portofoliu fiind Domeniul Jelna, care conține unitate de cazare, sală de evenimente, restaurant în livadă, zonă spa și un lac de agrement. În domeniul HoReCa avem, de asemenea, în portofoliu, reabilitarea Grand Hotel Coroana din Bistrița”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ovidiu Moldovan, co-proprietar al SC Drosera Comserv SRL.

Lucrări rapide și de calitate superioară

În prezent, SC Drosera Comserv SRL dispune de o echipă alcătuită din peste 200 de angajați, la care se adaugă colaboratorii externi la care firma apelează în funcție de proiect. La Târgu Mureș, societatea din localitatea bistrițeană Satu Nou a mobilizat o echipă de peste 80 de persoane, din dorința de a finaliza lucrările de reabilitare înainte de venirea sezonului rece, pentru a asigura confortul termic atât de mult dorit de locatari.

”Am început cu o medie de 40 de muncitori, după care după două săptămâni numărul acestora s-a dublat. A fost un efort logistic și financiar foarte mare din partea noastră. Practic, am adus cei mai buni angajați la Târgu Mureș, pentru a asigura lucrări rapide, dar și la o calitate superioară. Aceasta este filozofia noastră de afaceri, nu avem un județ unde lucrăm mai bine și alt județ unde lucrăm mai prost. Încercăm să oferim maximum partenerilor și clienților noștri, să onorăm termenele prevăzute în contract, fără să facem rabat de la calitatea lucrărilor. Dacă ne permiteau condițiile meteo, lucrarea ar fi fost gata cu două săptămâni mai devreme. Calitatea lucrărilor este certificată prin materialele folosite, care sunt toate de calitate superioară, iar în plus furnizăm și garanție pentru ceea ce am realizat”, a precizat Ovidiu Moldovan.

Mici retușuri de realizat

Cele cinci blocuri din Târgu Mureș care au beneficiat de renovare energetică au regimul de înălțime de 10 etaje (un bloc), respectiv de 4 etaje (patru blocuri) și se află pe străzile Libertății, Nicolae Bălcescu și Piața Armatei

”În ceea ce privește lucrările efectuate, acestea au constat în: schimbarea de tâmplărie, fațade, socluri, hidroizolații la blocurile fără acoperiș, la cele cu acoperiș acoperișul și izolația podurilor, ignifugarea podurilor, toate instalațiile electrice de pe casa scării, montarea de panouri solare pentru iluminatul de pe casa scării. Lucrările sunt finalizate în proporție de 95%. Mai avem de realizat mici retușuri, la exterior, și să montăm panourile fotovoltaice. Din păcate, acestea nu au ajuns încă, vor sosi doar după Sărbători”, a informat Ovidiu Moldovan.

Locatari mulțumiți

Pe durata lucrărilor, între locatari și echipele care au lucrat la renovarea blocurilor s-a înfiripat o relație specială, bazată pe respect și colaborare.

”Locatarii au fost foarte încântați că am finalizat lucrările înainte de sosirea frigului. Ne-au mulțumit pentru calitatea lucrărilor și pentru modul în care a evoluat șantierul. Am avut în ei un partener de nădejde, deoarece ne-au sprijinit cu spații de depozitare a materialelor, dar și în activitatea cotidiană, iar în plus au avut o comunicare excelentă cu echipele noastre”, a conchis Ovidiu Moldovan.

Fotografii realizate înainte de demararea proiectului:

Fotografii realizate la finalul proiectului:

Alex TOTH