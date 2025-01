„Dor de Eminescu”, omagiu adus Culturii Naționale de Gimnaziul ”Alexandru Ceușianu”

A devenit deja o tradiție ca întreaga suflare din cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” din municipiul Reghin să celebreze Ziua Culturii Naționale. Intitulat sugestiv „Dor de Eminescu”, spectacolul Gimnaziului „Alexandru Ceușianu” va avea loc miercuri, 15 ianuarie, ora 13 și va fi găzduit și în acest an de Sala de Evenimente a Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin.

Protagoniștii spectacolului de cântec și poezie dedicat Zilei Culturii Naționale vor fi atât elevii ciclului primar coordonați de prof. înv. primar Olimpia Cocean, Codruța Bîclea, Teodora Oltean, Sabina Fărcaș, Cristina Moldovan, Cristina Salați, Alina Rusu, Sorina Ungur, cât și colegii lor mai mari de la ciclul gimnazial, respectiv elevii din clasele VII-a A (prof. Valentina Butiurcă), VII-a D (prof. Gabriela Atănăsoaie), VIII-a C (prof. Monica Pop), VI-a A (prof. Stela Iacob), V-a D (prof. Valentina Cengher), VI-a D (prof. Oana Gabor) și VI-a C (prof. Elena Baciu). Spectacolul va fi completat de recitalul susținut de Corul „Îngerii bucuriei”, coordonat de prof. Daniela Friciu precum și de expoziția de desene cu tematică eminesciană, coordonator prof. înv primar Delia Mircea și Maria Ichim.

Prezentatorul evenimentului va fi prof. înv. primar Smaranda Pușcaș.

Alin ZAHARIE