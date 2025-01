Președinții CJ Covasna și CJ Sibiu, aleși la conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru

În cadrul ședinței din 21 ianuarie, de la Sovata, a fost constituit noul Consiliu pentru Dezvoltare Regională Centru, for deliberativ al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. Președintele Consiliului Județean Covasna a fost ales în funcția de Președinte al CDR Centru, iar pentru funcția de vicepreședinte a fost aleasă Președinta CJ Sibiu.

„Stadiul implementării programelor cu finanțare europeană, alături de constituirea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru (CDR Centru) și alegerea Președintelui și Vicepreședintelui acestui for deliberativ, au constituit punctele focale al primei reuniuni din acest an a CDR Centru, care a avut loc în 21 ianuarie 2025, la Sovata. Astfel, în anul 2025 activitatea CDR Centru va fi coordonată de domnul Tamás Sándor, președintele Consiliului Județean Covasna, în calitate de Președinte CDR Centru și de doamna Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, în calitate de Vicepreședinte. Ulterior, în anul 2026, cei doi președinți vor schimba între ei funcțiile de conducere ale CDR Centru”, se arată într-un comunicat al ADR Centru.

Bugetul multianual al ADR CENTRU, aprobat

„Prima reuniune de lucru din acest an a Consiliului a avut loc la Sovata, unde am adoptat mai multe decizii privind dezvoltarea Regiunii Centru, printre care am aprobat bugetul multianual al ADR CENTRU pentru perioada 2025-2027”, a scris pe Facebook Președintele CJ Mureș, Péter Ferenc.

„Suntem în anul 2025, în plin proces de implementare, al proiectelor finanțate prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, al proiectelor finanțate prin Programului Tranziție Justă pentru județul Mureș sau prin Programul Sănătate, pe lângă alte proiecte și activități derulate de ADR Centru pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din regiunea noastră. De asemenea, încheiem Programul Operațional Regional 2014 – 2020 cu un grad de absorbție de 126%. Aceasta și faptul că avem în cadrul Programului „Regiunea Centru 2021 – 2027 depuse proiecte a căror valoare totală depășește suma totală alocată programului, deși nu au fost lansate toate apelurile la proiecte programate, ne arată că autoritățile publice și IMM-urile au un interes foarte ridicat pentru dezvoltarea susținută din fonduri europene nerambursabile.

În contextul economic dificil atât la nivel național, cât și la nivel internațional, realitate pe care trebuie să o conștientizăm și să o gestionăm responsabil, fondurile europene nerambursabile devin cu atât mai importante. Odată pentru că susțin dezvoltarea comunităților cu precădere sub aspectul infrastructurii dar, la fel de important, pentru că aceste proiecte au și un efect de angrenare economică pe orizontală și pe verticală. Agenții economici implicați în executarea lucrărilor contractate prin proiecte mențin locurile de muncă, poate chiar creează unele noi, plătesc salarii, cumpără materii prime, materiale, servicii etc., de la alți agenți economici, fiind un real sprijin pentru menținerea unui mediu economic cât mai sănătos posibil”, a declarat Simion Crețu, Director general al ADR Centru.

„Discuțiile din cadrul Ședinței au vizat în special implementarea PR Centru în acest an. Programul ”Regiunea Centru” 2021 – 2027 are o alocare de 1,384 miliarde de euro (1,152 miliarde de euro din FEDR, diferența reprezentând contribuția Bugetului de Stat), repartizați pe 9 priorități de investiții: cercetarea, dezvoltarea și transferul tehnologic de la nivel regional în domeniile de specializare inteligente regionale; dezvoltarea IMM-urilor regionale; digitalizarea serviciilor publice locale și a IMM-urilor; eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice de la nivel regional; infrastructură verde și albastră; mobilitate urbană durabilă; modernizarea infrastructurii de transport județene; infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ; dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului natural în zonele rurale; susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurilor de turism și culturale din zonele urbane de la nivel regional; asigurarea asistenței tehnice”, mai este menționat în comunicatul de presă.

Rolul Consiliului pentru Dezvoltare Regională

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) este organismul regional deliberativ, care coordonează activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR). Din CDR Centru fac parte președinții consiliilor judetene și reprezentanți ai municipiilor, orașelor și comunelor din fiecare județ din Regiunea Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. „Membrii consiliului pentru dezvoltare regională își exercită atribuțiile cu titlu gratuit”, potrivit articolului 17 al Regulamentului de organizare și funcționare.

Prima reuniune de lucru din acest an a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru a avut loc marți, 21 ianuarie, de la ora 11:00, în județul Mureș, la Hotelul Crystal din orașul Sovata.

(Sursă imagini: Facebook/Péter Ferenc)