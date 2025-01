FOTO: Ziua Culturii Naționale, celebrată la Zilele Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

Vineri, 17 ianuarie, începând cu ora 11.00, la Palatul Culturii, Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș a marcat Ziua Culturii Naționale printr-un eveniment deosebit dedicat poetului național Mihai Eminescu, organizat cu prilejul Zilelor Colegiului. Elevii și profesorii au îmbrăcat, încă o dată, hainele de sărbătoare, învăluindu-se în magia poeziei românești, evocând moștenirea celui supranumit „Luceafărul poeziei românești”.

Eminescu, această figură emblematică a literaturii noastre, a fost amintit prin cuvintele lui George Călinescu: „Ape vor seca în albie, și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări…”

Cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la nașterea poetului nepereche, conducerea școlii, reprezentată de directorul Dorin-Cristian Lobonț și directorul adjunct Szilágyi András, a deschis festivitatea cu discursuri elocvente. În acest context, directorul școlii a subliniat: „Această aniversare a reprezentat și o oportunitate de a ne întreba cum putem onora noi Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” cel mai bine această moștenire. Răspunsul nu stă doar în cuvintele noastre, ci mai ales în faptele noastre, în modul în care alegem să punem în practică acele principii care au modelat viața și opera poetului nostru patron spiritual”.

În cadrul evenimentului, coordonat de prof. Cristina Sărăcuț, elevii au ilustrat modul în care Eminescu se integrează în literatura universală, fiind un poet al marilor teme: iubirea, moartea, natura, istoria, visul și spiritualitatea.

Un alt punct culminant al programului a fost interpretarea cântecului „O, rămâi”, de Yasmina Socotar la chitară și Amalia Cengher sub îndrumarea doamnei profesor Raluca Apoltan.

Premierea excelenței în educație

Totodată, au fost premiați elevii care au obținut media generală 10 în anul școlar precedent: Natalia-Lucia Florea (clasa a X-a A), Denisa-Ioana Someșan (clasa a X-a C), Bartha Károly (clasa a X-a D), Georgiana-Rebeca Băldean (clasa a XI-a B), Denisa-Maria Matei (clasa a XI-a B), Delia-Bianca Negrea (clasa a XI-a B), Bianca-Andreea Pralea (clasa a XI-a B), Demeter Mihai (clasa a XII-a C) și Anita-Judit Tarca (clasa a XII-a C).

În continuare, versurile eminesciene au prins viață în interpretări muzicale remarcabile. Alexia Puiac din clasa a XII-a A a cântat „Lasă-ți lumea”, fiind acompaniată la chitară de Yasmina Socotar, sub coordonarea profesoarei Raluca Apoltan.

Lansarea publicațiilor școlare

Un moment special a fost dedicat lansării Anuarului Colegiului, coordonat de profesoarele Maria Popa și Daniela Matache, împreună cu profesorul Szilágyi András. Elevele Iulia Popa din clasa a X-a A și Vanessa Pop din clasa a X-a B au fost cele care au prezentat lucrarea. De asemenea, Maya Sărăcuț din clasa a IX-a a prezentat noul număr al revistei „Clipa cea repede”, iar revista „Teen Magazine” a fost introdusă publicului de o echipă de elevi coordonată de profesoare din catedra de limbi străine.

Elevii secției maghiare au încântat publicul cu interpretarea cântecului „Hényév távolsag”, subliniind complexitatea existenței umane și curiozitatea față de necunoscut. Un alt moment artistic inedit a fost sceneta „Judecata metodelor”, pusă în scenă de eleve ale clasei a X-a A, sub îndrumarea doamnei profesor Oana Irimia, iar evenimentul s-a încheiat cu dansul maturanzilor din clasa a XII-a, un moment emoționant care a adus bucurie publicului prezent.

Evenimentul dedicat Zilei Culturii Naționale s-a încheiat într-o atmosferă de reverență și emoție, subliniind încă o dată importanța păstrării și promovării valorilor culturale și literare românești. Prin poezie, muzică, teatru și dans, elevii și profesorii au demonstrat că spiritul eminescian rămâne viu în sufletele generațiilor de azi. Această celebrare nu a fost doar un omagiu adus marelui poet național, ci și o pledoarie pentru continuitatea frumosului în viața noastră cotidiană.

Alisia BALOGH