Mituri despre investiții, demontate: „banii la saltea” nu sunt cei mai siguri și nu trebuie să fii bogat ca să investești

Teama românilor de a-și investi economiile scade pe măsură ce crește gradul de educație financiară și încrederea în industria de asset management.

Cele mai recente cifre arată că peste 800.000 de români își investesc economiile în fonduri de investiții. Este puțin, desigur, atât raportat la populația adultă a României, cât și comparativ cu celelalte țări din regiune. Dar dacă privim retrospectiv pe un orizont de 10 ani, vedem că activele aflate în administrarea managerilor fondurilor de investiții au crescut cu 50%, iar numărul de investitori s-a dublat.

Și ne bucurăm că de fiecare dată când prezentăm datele trimestriale ale industriei de asset management din România, noi, cei din Asociația Administratorilor de Fonduri, avem ocazia să includem cifre istorice. Pentru că, deși sunt incomparabile deocamdată cu dimensiunea industriei din vestul Europei sau chiar din ECE, pentru România aceste cifre reprezintă un progres extraordinar.

Ce s-a schimbat în toți acești ani? Sunt trei elemente care au dus la această evoluție. În primul rând, actorii implicați în această industrie – fie că vorbim despre bănci, fonduri de investiții, organizații profesionale, cum sunt și AAF, Bursa de Valori București etc. – au demarat ample proiecte de educație financiară (Economisește inteligent, în cazul nostru, care se află deja în al patrulea an), ajugând la un public cât mai larg și mai divers. În al doilea rând, fondurile de investiții au devenit din ce în ce mai accesibile, obținerea facilă a informațiilor prin accesarea site-urilor sau a aplicațiilor pe telefon determinând tot mai mulți oameni să investească. Și în al treilea rând și ca o consecință a celor două enumerate mai sus, românii au început să aibă din ce în ce mai multă încredere într-o industrie cu oameni profesioniști, care le-au demonstrat că sunt serioși, că știu ce să facă cu banii lor și că îi ajută să-și mărească și să-și diversifice economiile pe termen lung. Nu trebuie să uităm să amintim aici și legislația fiscală mult simplificată precum și un nivel de impozitare foarte scăzut, care au jucat un rol semnificativ în atragerea cât mai multor investitori pe piața de capital.

Dar, chiar și în condițiile în care interesul pentru investițiile în fonduri și în piața de capital a crescut semnificativ în ultimii ani, este nevoie în continuare de educație și de informare, pentru a duce cunoștințele și mai aproape de potențialii clienți și pentru a le explica și mai în detaliu cum funcționează această industrie. Pentru că, în continuare, persistă în societate o serie de mituri despre economisire și despre investiții, pe care le vom demonta ori de câte ori avem ocazia. Ceea ce îmi propun să fac și eu în cele ce urmează.

Cinci mituri despre investiții, demontate

”Banii păstrați la saltea sunt cei mai siguri.” Probabil unul dintre cele mai întâlnite mituri legate de economisire. Și cât se poate de fals. Banii păstrați la saltea, dacă nu îi pierdem fizic într-un incendiu sau o inundație sau prin furt, de ce nu?, cu siguranță pierdem din ei din cauza inflației. O bună parte din puterea lor de cumpărare se pierde pe măsură ce prețurile cresc de la an la an. Să facem următorul calcul simplu: dacă acum un an ați pus la saltea 100 de lei, anul acesta aveți aceeași bancnotă de 100 de lei, dar care valorează, în termeni de puterea de cumpărare de bunuri sau servicii, cu 4,9% mai puțin (inflația prognozată de BNR la sfârșitul anului), adică grosso modo ați pierdut 5 lei din puterea de cumpărare. Dar dacă anul trecut investeați 100 de lei, acum ați fi putut avea o sumă mai mare cu un procent cuprins între 28,8% și 43,6%, spre exemplu, cât au fost randamentele anuale nete ale celor mai performante 5 fonduri locale în ultimele 12 luni. Desigur, calculul este unul ilustrativ și experiența personală depinde de mai mulți factori, între care și alegerea fondului, dar ceea ce este cert este faptul că banii investiți v-ar fi adus câștiguri în cele mai multe cazuri, pe când cei păstrați la saltea s-au devalorizat cu siguranță.

„Ca să faci bani trebuie să ai mulți bani.” Un alt mit destul de frecvent în rândul celor care încă se mai gândesc dacă să investească sau nu. Așa cum am mai spus-o și o repetăm ori de câte ori avem ocazia, nu trebuie să fii deja bogat ca să devii investitor. Și 50 sau 100 de lei investiți lunar, recurent, pe termen lung, pot genera câștiguri bune într-un orizont de timp de 10-15 ani.

„Ca să ai bani trebuie să ai noroc sau să-i moștenești.” O altă vorbă din popor spune că ”norocul ți-l faci cu mâna ta”. Ca să aibă bani, fiecare dintre noi urmează o școală, învață o meserie, care este mai mult sau mai puțin bănoasă. Iar dacă din câștigurile lunare, o parte se duce spre investiții, nu trebuie să ai nici noroc și nici să moștenești vreo rudă bogată ca să acumulezi o sumă importantă de bani până ieși la pensie.

„Dacă scade bursa, pierzi tot.” Această mentalitate este o altă dovadă că nu există suficiente cunoștințe despre piața de capital. Investițiile în acțiuni pe bursă au poteníalul să aducă cele mai bune câștiguri, dacă sunt respectați câțiva pași de bază în investiții: portofoliu diversificat, investiții recurente și pe termen cât mai lung. Există o glumă între investitori – „Ce faci dacă scade bursa?” „Nimic. -, dar, lăsând gluma la o parte, acesta este răspunsul cel mai indicat în cazul investițiilor în acțiuni pe termen lung. Fluctuațiile bursiere sunt frecvente peste tot în lume, piața de capital crește și scade în funcție de o varietate de factori, dar dacă putem trece peste factorul emoțional și nu retragem banii în baza unui impuls de moment, pe termen lung ieșim câștigători cu siguranță. Istoria ne arată că, pe un orizont de 15-20 de ani, câștigurile pe bursă sunt deseori substanțiale și nu sunt știrbite de volatilitatea pe termen scurt.

„Investițiile sunt riscante, complicate și trebuie să ai cunoștințe financiare.” Tocmai acest tip de gândire încercăm să-l combatem și noi la AAF, alături de colegii din industrie. Explicându-le oamenilor în detaliu ce fac fondurile de investiții, ce principii trebuie să urmeze și cum pot investi în siguranță, le demonstrăm că investițiile nu sunt nici extrem de riscante, nici complicate și nici nu trebuie să fii finanțist ca să fii investitor. Desigur, un grad de risc există, dar acesta poate fi gestionat în mod adecvat prin diversificare, recurență și o abordare a investițiilor pe termen lung.

În încheiere, aș vrea să atrag atenția asupra unui fenomen din ce în ce mai frecvent în ultima perioadă, în special în mediul online și pe social media. Atenție la autoproclamații ”experți în investiții”, care promit câștiguri exagerat de mari într-un timp foarte scurt, prin tot felul de metode, indicând uneori chiar și sumele exacte pe care le veți câștiga. Nu dați crezare unor astfel de indivizi! Dacă vreți să investiți, informați-vă înainte pe site-urile ASF sau AAF despre fondurile acreditate din România, luați legătura cu ele și nu investiți decât în produse pe care le înțelegeți.

Jan PRICOP,

Directorul executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF)