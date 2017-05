Conferințele Transilvania Open 4 Business debutează astăzi

Conferințele Transilvania Open 4 Business, organizate de revista Transilvania Business, debutează astăzi, la SunGarden Golf & Spa Resort, Cluj-Napoca. Două zile de conferințe centrate pe real estate și branduri, completate cu un bal medieval A tale of 13th Century și turneul de golf Transilvania Business Challenger.

Conferinţa „Reconsider Real Estate and Logistics – From the building you live in, to the building you work in” va începe astăzi, la ora 15. Participanții vor asista la prezentarea în premieră a unor studii de piaţă privind forţa de muncă, oportunitățile şi factorii de risc din domeniul imobiliar, realizate de o importantă firmă de consultanţă. Echipa revistei Transilvania Business a invitat dezvoltatori imobiliari, arhitecţi cunoscuți, consultanți cu un portfoliu impresionant, brokeri de top, avocați cu o bogată experiență în real estate și reprezentanți ai instituțiilor publice din domeniul cadastrului și publicității imobiliare pentru a construi, la sfârșitul conferinței, o cât mai exactă imagine a pieței de real estate.

Speakerii pe care îi vom astăzi alături sunt Anamaria BURCĂ, Managing Partner, Coldwell Banker Transilvania, Oana BĂNUŢ, Director Marketing, Platinia, Adrian VASCU, Senior Partner, Veridio, Ionuţ ŢAŢA, Preşedinte, Iceberg- Clusterul pentru Inovare şi Cercetare, Dr. Arh. Şerban ŢIGĂNAŞ, Preşedinte, Ordinul Arhitecţilor din România; Dico şi Ţigănaş, arhitectură şi inginerie, Răzvan POPESCU, Director Departament Garanţii, Safety Broker, Flaviu MUREŞAN, Avocat, Baroul Cluj, Emil MĂNĂSTUREAN, Director, OCPI Cluj.

Programul din 18 mai vă invităm să îl citiți dând click pe document Program 18 mai 2017.

Branduri “Creat în Transilvania”, brand și rebranding

Vineri, 19 mai, Conferințele Transilvania Open 4 Business continuă cu cea de-a doua conferință – „Creat în Transilvania – Redefining regional opportunities”. Începând cu ora 10 vom aduce în prim-plan brandurile transilvane care au cunoscut succesul naţional și internaţional din domenii precum turismul, IT, sănătate, construcţii, agricultură, dar și analize privind ideea de brand şi de rebranding şi nu numai. Manageri de top, cu un palmares profesional impresionant, ne vor dezvălui ce înseamnă succesul din spatele unui brand sau cum se construiește și menține un brand.

Cătălin HOSU, Vicepreşedinte, Asociaţia Română de Relaţii Publice, Emanoil VICIU, Director General, IRIS Design Center, Andrei OLTEAN, Business Development Manager, IRUM SA Reghin, Adriana COCÎRŢĂ, CEO, Nomade Communication, Sebastian CĂLUGĂR, CEO, CIS GAZ, Daniel METZ, CEO, NTT DATA România, Massimo PARONITTI, General Manager, De’Longhi Romania, Anda VLAD, Consilier Proprietate Industrială, Doru BERAR, General Manager, X Curier, Felix ARION, Preşedinte, AgroTransilvania Cluster, Dorin POPA, Preşedinte, Asociaţia pentru Cercetarea şi Promovarea Produselor, Ovidiu CLIŢAN, Preşedinte, Steiniger Wine Club sunt speakerii împreună cu care vom defini succesul de brand din Transilvania.

Programul conferinței poate fi consultat cu un click pe acest document Program 19 mai 2017.

Seara de 19 mai se va încheia cu petrecerea tematică A tale of 13th Century care va avea loc în sala de evenimente Eden Event Hall, SunGarden Golf & Spa Resort. Garda Medievală de Mureş, Ordinul Cavalerilor Lup, medievalii de la Ad Hoc, actorii de la Evenimente Ideale, prezenţa statuilor vivante şi un incitant show de flăcări pe picioroange sunt câteva din ingredientele balului medieval.

Transilvania Business Challenger Golf Tournament

Sâmbătă, 20 mai, Transilvania Business încheie seria de evenimente de la la SunGarden Golf & Spa Resort, Cluj-Napoca, cu Turneul de Golf Transilvania Business Challenger.

Marea provocare a turneului este ca unul dintre cei 30 de golferi invitați să reușească o lovitura hole-in-one, care va fi premiată cu un AUDI Q5, oferit de partenerul nostru special AUTOWORLD Cluj-Napoca.

Lovitura norocoasă hole-in-one, cunoscută, de asemenea, sub denumirea de asul din golf depinde de mult antrenament, experienţă, o sincronizare perfectă, dar şi de o importantă doză de noroc.

În timp ce profesioniștii își vor disputa trofeul, partenerii și invitații Transilvania Business care doresc să fie inițiați în golf vor beneficia de cursuri de specialitate din partea instructorilor de golf ai gazdei noastre SunGarden Golf & Spa Resort.

Conferințele Transilvania Open 4 Business nu ar fi putut avea loc fără suportul sponsorilor noștri principali: NTT DATA România, Autoworld, Iris Design Center, și a sponsorilor IRUM SA, Jidvei, Safety Broker, Liliac, Crama Lechința, Crama Harsian, Hidroconstrucția SA, CIS Gaz SA, AgroTransilvania Cluster, X Curier.

Ne-au promovat evenimentul: Napoca FM, Impuls Radio, Kiss FM, Ziua de Cluj, Monitorul de Cluj, Observator International, NCN.

Tuturor le mulțumim pentru încrederea acordată!

Mai multe detalii și pentru înscrieri de ultimă oră vizitați open4business.ro