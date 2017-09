Cine sunt finaliştii competiţiei E.ON Energy Globe Award România 2017

Un număr de 15 proiecte, câte trei pentru fiecare dintre cele cinci categorii, au fost selectate pentru a rămâne în concurs. În premieră, publicul poate vota proiectul favorit, în perioada 1-30 septembrie, pe platforma energyglobe.ro. Câştigătorii categoriilor vor fi anunţaţi în cadrul Galei de la Bucureşti din luna octombrie.

Soluţii care te ajută să salvezi aşa-numitul consum „vampiric” de energie, ori care propun o alternativă ecologică la utilizarea maşinii personale în marile oraşe; proiecte ce demonstrează cum poate fi asigurată independenţa energetică a unei localităţi cu ajutorul energiei „verzi”, dar şi cum să poţi să stopezi risipa alimentară sau cum să educi şi să stimulezi preocuparea copiilor faţă de protejarea mediului – acestea sunt doar câteva dintre cele 15 proiecte şi iniţiative nominalizate de juriul E.ON Energy Globe Award România pentru a intra în finala competiţiei din acest an.

Ele au fost selectate dintr-un total de peste 160 de proiecte din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înregistrate pe platforma energyglobe.ro până la termenul limită, 16 iunie.

Lista proiectelor şi ideilor rămase în cursa pentru premiile E.ON Energy Globe Award România 2017 este următoarea:

Categoria “Companii”:

„Sistemul automatizat de bike-sharing I’Velo Urban” – Asociaţia Green Revolution Bucureşti;

„Termorek – Recuperator de căldură” – SC Enesco Industrial SRL Iaşi;

„Save Energy” – SC W3 Marketing Technology SRL Constanţa.

Categoria “Do it yourself”:

„TCP/IP Fuzzy Temperature Controller” – Ştefan Petru Iulian, Braşov;

„ECOstume” – Maria-Gabriela Nicolaescu, Bucureşti;

„Pompa de căldură, viitorul la tine acasă” – Ciprian Macsim, localitatea Vânători, judeţul Iaşi.

Categoria “Idei”:

– „Rebuilding Romania” – Asociaţia Frends Pentru Dezvoltare, Bucureşti;

– „Software inteligent pentru optimizarea reabilitării energetice a clădirilor” – Facultatea de Energetică – Universitatea Politehnică Bucureşti;

– „Tummy” – Tummy – Stop Food Waste SRL Piatra Neamţ.

Categoria “Tineret”:

– „Wildlife Romania” – Asociația Wild Watch, Timişoara;

– „Oraşul Viitorului” – Grădiniţa cu program prelungit ,,Prichindel”, Suceava;

– „Green Bee” – Asociaţia Green Revolution, Bucureşti.

Categoria “Municipalităţi”:

– „Hydrogen bus project fuelled by municipal waste” – Tresoil Biofuels SRL Bucureşti;

– „EmPower your building and community efficiency, towards nZEB and low carbon emissions” – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Primăria Cluj-Napoca;

– „Microhidrocentrală pe râul Moldova” – Primăria Municipiului Roman, judeţul Neamţ.

Cele 15 proiecte nominalizate au fost departajate în urma unui atent proces de analiză realizat de un juriu independent. Departajarea s-a realizat pe baza unor criterii de evaluare, fiecare cu procentajele sale, care iau în calcul atractivitatea proiectului, gradul său de inovare, potenţialul de replicare a respectivei iniţiative şi componenta legată de eficienţa energetică.

După analizarea fiecărui proiect în parte, membrii juriului au întocmit o listă scurtă cu cele mai bune trei proiecte în fiecare dintre cele cinci categorii, iar ulterior dintre acestea le vor alege pe cele care vor câştiga respectivele categorii. De asemenea, rolul juriului va fi să nominalizeze câştigătorul general al competiţiei, cel care va reprezenta România la etapa internaţională a Energy Globe Award de anul viitor. Decernarea premiilor va avea loc în cadrul unei Gale organizate în luna octombrie la Bucureşti.

O noutate absolută a competiţiei din acest an este introducerea votului online, o opţiune prin care vizitatorii portalului energyglobe.ro pot vota proiectul favorit, acesta urmând să primească „Premiul de Popularitate”. Acest premiu simbolic este acordat proiectului care va înregistra, în perioada 1-30 septembrie, cel mai mare număr de voturi online din partea publicului. Detalii despre condiţiile de participare şi mecanismul de vot pot fi găsite pe site-ul competiţiei, precum şi pe pagina de Facebook.

Despre Energy Globe Award

Energy Globe Award (EGA), cea mai importantă competiţie la nivel internaţional din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător, cu o tradiţie de aproape două decenii, este organizată în România de către compania E.ON începând din anul 2016. La prima ediţie, în competiţia E.ON Energy Globe Award au fost înscrise peste 150 de proiecte, iar Marele premiu a fost de 10.000 de euro. Energy Globe Award (www.energyglobe.info) a fost creat în 1999 de pionierul în domeniul energiei, austriacul Wolfgang Neumann, iar în acest moment este organizat în circa 180 de ţări, fiind cel mai important concurs din lume pentru soluţii de economisire a energiei și protecția mediului.

Despre E.ON România

E.ON a intrat în România în anul 2005, când a preluat fostele societăţi de stat din domeniul gazelor naturale şi energiei electrice. Companiile din structura grupului E.ON operează, în prezent, o reţea de distribuţie a gazelor naturale în lungime de peste 21.650 km, respectiv o reţea de distribuţie a energiei electrice de peste 81.500 de kilometri şi desfăşoară activităţi în 20 de judeţe situate în jumătatea de Nord a ţării, având circa 3,1 milioane de clienţi. În ultimii 11 ani, E.ON a investit în România peste 1,4 miliarde de euro.

