Deficit de unt în Europa. Situaţia din hipermarketurile târgumureşene

Europa se confruntă cu un deficit de aprovizionare cu unt, rezultat al scăderii producţiei de lapte şi al creşterii cererii de unt, atât în UE, cât şi la nivel mondial, în special din partea Chinei. USDA estimează că importurile de lapte ale Chinei vor creşte cu 38% în acest an, majoritatea provenind din UE şi din Noua Zeelandă, cel mai mare exportator mondial de lapte.

Procesatorii de lapte din Europa au avertizat încă din luna august că ar putea apărea probleme în aprovizionare, iar acum spun că nu vom avea suficient unt pentru Crăciun, când consumul este şi mai mare.

În Franţa este cea mai gravă situaţie. Chiar francezii spun că nu a mai fost o astfel de criză de unt de la al doilea război mondial încoace. Unele supermarketuri au rafturile goale în zona amenajată pentru acest produs, iar preţul croissantului, în care untul reprezintă aproape un sfert din conţinut, s-a dublat în ultimul an.

Preţ record: 7.200 euro/tona de unt!

Criza a fost agravată de faptul că supermarketurile au refuzat să plătească un preţ mai mare procesatorilor, astfel încât aceştia au preferat să îşi exporte o parte din producţia de unt.

În iunie 2017, preţul untului industrial (82% grăsime) în Europa de Vest era cu 120% mai mare decât în iunie 2016, iar la finalul lunii septembrie 2017 depăşise 7.000 euro/tonă. În Franţa, preţul untului cu 82% grăsime a ajuns la un nivel record de 7.200 euro/tonă pe 23 septembrie 2017, însă a continuat să scadă până la 5.600 euro/tonă la începutul lunii noiembrie 2017.

Fermierii francezi se plâng însă că preţurile pentru laptele materie primă nu au crescut, odată cu scăderea ofertei de lactate.

Acum plătim scumpirile din ultimul an!

În România, potrivit datelor Institutului Național de Statisctică, între septembrie 2016 şi septembrie 2017, producţia de unt a scăzut cu 12,6% (-132 tone).

Preţul unui pachet de unt s-a dublat în ultimele luni. Dorin Cojocaru, preşedintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui(APRIL), explică de ce: „Preţul untului a crescut de un an de zile, dar preţul la raft nu îl face procesatorul, ci comerciantul. Ceea ce numim acum scumpire, s-a acumulat din lunile de creştere a preţului untului – bloc. De un an de zile, hypermarketurile n-au acceptat o renegociere pe produs, chiar dacă procesatorii au livrat marfă pe pierdere, pentru că ei nu negociază decât o dată pe an. (…) E un impact violent pentru că s-au cumulat 12 luni de creşetere a preţului”.

În ceea ce privește situația prețurilor pentru diferitele sortimente de unt care se găsesc pe rafturile supermarketurilor din Târgu-Mureș, aceasta este una îmbucurătoare, am constatat mici majorări, nesemnificative chiar. Compensează prețurile exorbitante ale ouălor, așa că balanța e echilibrată. Gospodinele își pot procura unt pentru cozonaci și prăjituri la prețuri accesibile, în funcție de magazinele de unde aleg să-și facă aprovizionările:

Express Carrefour:

Frico, unt nesărat (82% grăsime), pachet de 200 de g: 10,92 lei;

Sole, unt de masă tip B (82% grăsime), pachet de 100 de g: 4,76 lei;

Napolact, unt de masă tip B (65% grăsime), pachet de 200 de g: 8 lei;

Unicarm, unt de masă tip B (65% grăsime), pachet de 200 de g: 5,99 lei;

Unicarm, unt de masă tip B (80% grăsime), pachet de 200 de g: 5,98 lei;

Covalact, unt de tip B (80% grăsime), pachet de 200 de g: 11,6 lei;

Covalact, unt de tip B (65% grăsime), pachet de 200 de g: 9,29 lei;

Albalact, unt de tip B (65% grăsime), pachet de 200 de g: 7,79 lei;

Albalact, unt de tip B (82% grăsime), pachet de 200 de g: 11,83 lei ;

Albalact, unt de tip B (70% grăsime), pachet de 200 de g: 10,25 lei;

Prodlacta, unt de tip B (65% grăsime), pachet de 200 de g: 7,5 lei.

Lidl:

Unt german de masă (82% grăsime), pachet de 250 de g: 9,99 lei;

Unt de masă de tip B (65% grăsime), pachet de 200 de g: 8,19 lei;

PILOS, unt de masă de tip B(65% grăsime), pachet de 200 de g: 6,49 lei.

Kaufland:

Big Panda, unt de masă de tip B (65% grăsime), pachet de 200 de g: 7,79 lei;

Covalact de țară, unt de tip B (89% grăsime), pachet de 200 de g: 7,79 lei;

Albalact, unt de masă de tip B (80% grăsime), pachet de 200 de g: 8,19 lei;

Albalact, unt semigras de tip B (40% grăsime), pachet de 200 de g: 6,29 lei;

Napolact, unt de masă de tip B (60% grăsime), pachet de 200 de g: 7,99 lei;

Milli, unt de masă de tip B (65% grăsime), pachet de 200 de g: 7,49 lei;

La Dorna, unt de masă de tip B (82% grăsime), pachet de 200 de g: 9,99 lei;

Unt german de marcă (82% grăsime), pachet de 250 de g: 9,99 lei;

Oldenburger, unt de masă, nesărat (82% grăsime), pachet de 250 de g: 13,29 lei;

Meggle Alpinesse, unt sărat (75% grăsime), pachet de 250 de g: 13,59 lei;

S-a scumpit curentul cu 36%, s-au scumpit și ouăle cu 100%, de anul viitor scad salariile, bucurați-vă de unt la același preț și de un Crăciun luminat!

Denisa MORAR