Reacția Ministrului Justiției, după ce o judecătoare a cerut prezența în sală a unei persoane decedate în accidentul de la 2 Mai

Minostrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat luni, 26 februarie, că așteaptă lămuriri din partea CSM și a Inspecției judiciare „cât se poate de repede”, cu privire la ancheta deschisă în cazul judecătoarei de la Mangalia, care ar fi întrebat în timpul ședinței de judecată dacă în sală se află una dintre victimele ucise în accidentul tragic din 2023 de la 2 Mai.

Ministrul a făcut afirmația luni, în timpul prezentării bilanțului Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2023, context în cara a dorit să vorbească și despre importanța păstrării reputației magistraților, subliniind că „o reputație afectată înseamnă un prejudiciu pentru justiție”.

„Am avea un 2024 mult mai sănătos, dacă nu am mai asista pasiv la concursul de invective sau atacuri la persoană la procurori, în general, şi la procurorii DNA, în special, indiferent că-l cheamă Voineag sau altfel, pe procurorul respectiv. E legitim să vă apăraţi sau să vă fie apărată reputaţia mai apăsat, mai prompt, mai eficient, mai repede, indiferent de unde vine atacul. Pentru că, stimaţi colegi procurori, o reputaţie afectată înseamnă prejudiciu pentru justiţie, prejudiciu pentru instituţia din care faceţi parte. Aşa cum prejudiciu pentru justiţie uneori poate fi generat, e drept, în puţine cazuri, de magistratul însuşi. Vă dau un exemplu recent, pentru că efectiv am paralizat când am citit că o doamnă judecătoare din Mangalia ar fi întrebat dacă una din victimele ucise în accidentul de la 2 Mai e în sală. Şi mă bucur că CSM s-a sesizat, că Inspecţia judiciară s-a sesizat şi vreau să văd lămuriri cât se poate de repede pe această speţă”, a declarat Alina Gorghiu, potrivit Agerpres.

„Îmi doresc să gestionaţi anul 2024 ca o instituţie de elită”

Aceasta, a transmis totodată, că își dorește ca în acest an să existe o colaborare mai bună și mai loială, atât în interiorul, cât și în exteriorul sistemului judiciar, dar și între sistemul anterior menționat și Guvern, societate civilă. Toate acestea pentru că „sunt o grămadă de proiecte interesante de realizat la nivelul anului 2024”, iar, după cum bine știm, „dialogul și colaborarea sunt cheia unei soluții corecte”, mai spune ea.

„Suntem la începutul unui an foarte important pentru societatea noastră, un an care va fi marcat de toate tipurile de alegeri posibile, cu foarte multe provocări. Ce-mi doresc de la structura dumneavoastră, îmi doresc să gestionaţi anul 2024 ca o instituţie de elită. Îmi doresc să ignoraţi zgomotul de fond care va fi destul de puternic. Nu vă cer să vă faceţi doar datoria, ci vă rog, şi nu atât în calitate de ministru al Justiţiei, ci mai degrabă ca participant la viaţa cetăţii, să faceţi performanţă, iar performanţa, în opinia mea, nu are la bază neapărat sau exclusiv criteriul cantitativ. În realizarea obiectivelor voastre cred că este foarte important să urmăriţi calitatea dosarelor confirmată de soluţii obţinute în instanţă”, a suliniat ministrul Alina Gorghiu.

(L.P.)