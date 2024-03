Crenguța Leaua câștigă pentru România procesul Roșia Montană

Distribuie

Statul român nu va plăti nicio despăgubire companiei Gabriel Resources în cazul Roșia Montană. Acesta este verdictul comunicat vineri seară Guvernului României de către Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investițîi al Băncii Mondiale (ICSID).Verdictul este surprinzător, dat fiind că în ultimele săptămâni atât premierul, cât și ministrul Finanțelor au declarat că România se așteaptă să piardă procesul și au sugerat că despăgubirile pe care statul român ar urmă să le plătească se ridică la 2 miliarde de euro, informează g4media.ro.

Meritul reușitei îi revine prof. univ. dr. Crenguța Leaua, lidera echipei care a câștigat pentru România procesul de miliarde cu Gabriel Resources.

„N-am văzut nicio declarație a vreunui politician (și mult prea mulți își asumă victoria) care să o menționeze! Niciuna!!! Crenguța a absolvit trei facultăţi – la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (1996), Universitatea Ecologică Bucureşti (1994) şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (1997). Din 1996 este avocat, iar în 2008 a obţinut doctoratul în drept la Universitatea din Bucureşti. A mai studiat la Universitatea Harvard – JFK School of Government și la The London School of Economics and Political Sciences. Este, de asemenea, directoare a The Swiss Institute for Alternative Thinking și membră a Board of Directors la Silicon Valley Arbitration & Mediation Center.

Crenguța Leaua a fondat în 2005 casă de avocatură „Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP”, care are sediul în București și se clasează în GAR 100 că o firmă de de arbitraj de nivel mondial, mulți dintre avocații săi fiind clasați că specialiști de top în arbitraj comercial și investițional. Alte domenii de expertiză includ dreptul fiscal, dreptul construcțiilor, dreptul tehnologiei, energia și resursele naturale, dreptul mediului, dreptul aviației, dreptul comercial și dreptul administrativ. Procesul Roșia Montană a fost câștigat, de fapt, în consorţiu cu casă de avocatură LALIVE – Geneva.

Avocatul Crenguţa Leaua are experienţă vastă în arbitraje internaţionale, până la procesul „Roșia Montană” câştigând împreună cu LALIVE cinci procese de arbitraj pentru România la Curţile de Arbitraj Internaţioanle, în valoare totală de peste 3 mld $!!! Aceste procese au fost:

1. Dosarul Rompetrol de la ICSID – cu un litigiu de 139 mil. dolari plus dobânzi,

2. Dosarul Awdi de la ICSID, în care litigiul a fost de 447 mil. euro, plus dobândă,

3. Dosarul Micula 2, care avea pretenţii de 9,1 miliarde de lei plus dobândă, adică peste 2 mld. de euro,

4. Dosarul acţiunii în anulare Micula 2 de la ICSID,

5. Dosarul Fin.CO.Ge.Ro. de la Curtea de Arbitraj de la Londra, care a avut un litigiu de 362 mil. dolari plus dobânzi.

Crenguța este fiica profesorilor universitari Vasile și Codruța Boloș de la UPM Târgu Mureș. Codruța Boloș este la rândul sau, fiica avocatului Ioan Albu și nepoata prof. univ. dr. Ioan Albu de la UBB Cluj Napoca. În 2015 a devenit primul vicepreședinte din Europa de Est (în afară de Rusia) al Curții Internaționale de Arbitraj. Este căsătorită cu cmdr Alexandru Cezar Leaua, jurnalist militar și director din 2017 al Agenției Media a Armatei”, a scris pe pagina de Facebook jurnalistul Dorin Chioțea.

(Redacția)