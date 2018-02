EXCLUSIV: Consiliu Local din Mureş, la un pas de dizolvare!

Share



Intrat în atenţia opiniei publice din România în luna octombrie 2017, când a decis diminuarea indemnizaţiei de consilier local la simbolica sumă de 6 lei/lună, Consiliul Local al comunei Cucerdea revine în prim plan. Acum însă “e de rău”, deoarece acesta este pe cale de a se dizolva, aflându-se la a doua şedinţă consecutivă fără cvorum. Prima şedinţă care nu s-a putut desfăşura din cauza numărului insuficient de consilieri locali a fost cea din 31 ianuarie, iar cea de-a doua în data de 8 februarie, când a spus “prezent” un singur consilier local, respectiv social-democratul Dumitru Opriţă.

Reporter: A câta şedinţă fără cvorum a fost cea din 8 februarie?

Dumitru Opriţă: A fost a doua şedinţă. Prima a fost în 31 ianuarie, iar a doua a fost în data de 8 februarie.

Rep.: Ce s-a întâmplat în data de 8 februarie? Ce prezenţă s-a înregistrat?

D.O.: M-am dus la şedinţă, conform convocatorului. Am fost singurul consilier prezent. M-am dus, am stat cinci minute şi l-am întrebat pe domnul primar dacă se mai ţine şedinţa. Dânsul mi-a zis să aştept vreo 15 minute, că poate vin mai târziu ceilalţi. I-am spus: domnul primar, dumneavoastră aţi convocat şedinţa la ora 17.00, eu ştiu că la şedinţă se vine cu 10-15 minute mai repede. Am stat încă cinci minute, n-a venit nimeni şi am plecat.

Rep.: Erau subiecte importante pe ordinea de zi?

D.O.: Era execuţia bugetară, validarea unui loc de consilier rămas vacant şi ceva despre îngrijitori de bolnavi şi persoane cu handicap.

Rep.: După părerea dumneavoastră, care credeţi că este motivul pentru care Consiliul Local nu s-a întrunit în cea de-a doua şedinţă convocată?

D.O.: Motivul?

Rep.: Sau motivele…

D.O.. Motivul care persistă de patru şedinţe, adică să nu valideze încă un consilier din partea ALDE, ca să nu fie Consiliul complet, adică trei consilieri de la ALDE, doi de la PSD şi patru de la PNL, fiindcă atunci ALDE cu PSD ar deţine majoritatea şi domnul primar nu vrea treaba asta. Nu a vrut şi nu vrea…

Rep.: Cum vedeţi rezolvarea situaţiei? Următoarea şedinţă ar putea fi şi ultima…

D.O.: Rezolvarea va fi dizolvarea actualului Consiliu şi alegeri anticipate. Dacă cineva mai are ceva de spus, sunaţi vă rog la Primărie să vă confirme.

Contactat de cotidianul Zi de Zi, primarul comunei Cucerdea, Vasile Morar, nu a răspuns nici apelului telefonic, nici SMS-ului trimis.

Potrivit articolului 55, alineat 1, din Legea administraţiei publice locale nr. 2015/2001, Consiliul Local se dizolvă de drept “în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv” (litera a), precum şi “în cazul în care nu a adoptat în trei şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre” (litera b).

