FOTO: Numărătoare inversă la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Cea mai nouă și cea mai modernă pistă de aterizare – decolare din România s-ar putea să o avem la Vidrasău, la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, mă asigură președintele Consiliului de Administrație (CA) a acestuia, Peti Andrei. Lucrările se află pe ultima sută de metri, în paralel, atât conducerea regiei cât și a antreprenorului general au făcut demersuri astfel încât procedura de reautorizare a aeroportului să se desfășoare în această lună, iar din 25 iunie prima cursă – una charter din Antalya, Turcia, să aterizeze pe pista refăcută. Ar fi după circa 18 luni de când niciun avion al unei companii ariene de linie sau low-cost nu a mai aterizat aici și de aproape un an de când nici cele de mici dimensiuni nu au mai putut utiliza pista aeroportului. Deși, dacă procedura de reautorizare merge bine, avem toate motivele să ne bucurăm pentru că aeroportul va redeveni funcțional, nu este tocmai așa. Angajații Aeroportului Transilvania cu salariile plătite la zi, deși într-o companie privată erau concediați colectiv sau trimiși în șomaj tehnic, amenință cu greva generală.

E 1 iunie, zi în care România a mai intrat încă o dată într-un week-end prelungit, oferit cu “generozitate” de guvernanți, doar-doar o să dăm bine în rapoartele în care este consemnat deficitul bugetar, însă la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș nu este zi liberă. În jur de 60-70 de persoane lucrează în diferite zone ale pistei, ale platformelor și căii de rulare pentru a respecta graficul modificat de lucrări.

Intrăm prima dată pe platforma de parcare a avioanelor, din zona porților, unde totul este finalizat. Sunt trei locuri de parcare, platforma este prevăzută cu sistem de iluminat nocturn conform standardelor europene în domeniu.



“Dalele de beton se comportă foarte bine, s-au pus și marcajele. Aici totul a fost refăcut, inclusiv fundația”, ne explică Peti Andrei, președintele CA.

În 31 mai s-a efectuat determinarea portanței platformei, iar rezultatele sunt așteptate în cursul acestei săptămâni. Lângă se amenajează terenul adiacent, se nivelează terenul, s-a asfaltat drumul de serviciu, legătura între platformă și terminal. În stare avansată sunt și lucrările la cea de-a doua platformă de parcare și la calea de rulare a avioanelor, legătura între platformă și pistă, unde se trasează marcajele finale.



“De când s-a realizat această cale de rulare acum 10 ani, nu s-a obținut autorizația de a folosi această cale de rulare și din cauza aceasta, fără a avea acces la platformă, a lipsit zona de legătură, nu am putut folosi nici platforma la capacitatea la care a fost proiectată. Cu lucrarea aceasta se soluționează și problema care persistă de 10 ani”, ne asigură Peti Andrei.

Pe cea de-a doua platformă, acum se ștergeau marcajele, pentru că, prin contract, executantul este obligat să readucă la starea inițială infrastructura. Cea de-a doua platformă a fost folosită intens pe durata lucrărilor ca o cale de acces spre prima platformă, calea de rulare, pistă și zonele adiacente acestora.



“Am demarat procedurile de a face balizajul și pe această platformă și pe calea de rulare ca să putem folosi și pe timp de noapte calea de rulare alpha și platforma nr. 2”, completează președintele CA.

Terenurile adiacente sunt deja amenajate, în sensul în care au fost decopertate, nivelate și adus teren vegetal deasupra. Și gradul de compactare al acestora a fost măsurat, iar rezultatele sunt așteptate.

Înaintăm spre pista de aterizare-decolare care acum câteva luni, când am fost prima dată, era doar la faza de extragere a betonului. Acum e asfaltată în întregime, se vede balizajul și pe partea dreaptă și pe stânga, la fel și sistemul de iluminat, iar mare parte a premarcajelor și marcajelor sunt trasate, iar altele sunt acum în lucru, după cum am ocazia să observ. Pentru zborul instrumental trebuie să aibă balizaj de categoria respectivă și de aceea pe această parte – n.a. dreapta – sunt astfel de balize, iar pe cealaltă parte nu, subliniază Peti Andrei.



Ce mă intrigă la pistă este “valea” pe care o observ când privesc pista în lung. Asemănător ca la o autostradă, am senzația că și pe lățime e la fel, un vârf și apoi coboară spre margine, atât în dreapta cât și în stânga.

Ghidul meu mă lămurește că sunt pantele longitudinale și transversale pe pistă și pe calea de rulare care sunt importante pentru scurgerea apei, astfel încât să nu permită acumulări de apă. Fenomenul de acvaplanare nu este străin nici pistelor aeroporturilor. Valea dinspre mijloc, care e o diferență de nivel de cel puțin o jumătate de metru, e utilă pentru că ajută la aterizarea și decolarea avioanelor.

Pe drum nu pot să nu remarc, de asemenea, că munții de pământ pe care îi observasem când am fost pe pistă la începutul lucrărilor, au dispărut din zona de siguranță, iar terenul de aici a fost nivelat și compactat.

73 de note de instrucțiune

Deja știm că față de termenul inițial, lucrările au întârziat cu peste 4 luni, însă, mai mereu, executantul s-a lovit de proiect.

Astfel, la lucrarea de la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, executantul a făcut 73 de note de instrucțiune către proiectant – aceste note se fac atunci când acesta observă o neconformitate sau o lipsă de reglementare din partea proiectantului. Ca urmare a acestora s-au dat 40 de dispoziții de șantier, ceea ce înseamnă că de 40 de ori a fost modificat proiectul, înseamnă că trebuiau făcute situații de lucrări, referate, evaluări, acte adiționale, la urma urmei, de foarte multe ori, din cauza proiectului, îmi explică președintele CA a aeroportului.

Toate acestea au însemnat prelungirea termenului de execuție și au determinat costuri suplimentare ale lucrărilor.

Încă un hop

Lucrările pentru o profană ca mine arată bine, gradul de execuție trece de 90 %, dar întrebarea cea mai arzătoare rămâne: Când va fi funcțional aeroportul?

“Noi ne-am pregătit ca toată infrastructura să fie autorizată în această lună, să putem folosi integral toate dotările și toată această suprafață care ne va permite să primim mai multe avioane de capacitate mai mică – chartere, avioane de business și de altă natură – SMURD etc. Am lucrat în paralel și beneficiem de tot sprijinul instituțiilor implicate – ROMATSA, Autoritatea Aeronautică Civilă -, iar firma executantă, în paralel, obține și face determinările de laborator ale capacității de frânare, ale capacității portante, ale gradului de compactare a solului din zonele adiacente, ale ridicărilor topografice ș.a. Toate acestea sunt în realizare și au fost trimise la Autoritatea Aeronautică Civilă pentru verificare. Noi așa ne dorim și în prezent așa pare că în iunie se va întâmpla și autorizarea aeroportului. Noi ne dorim ca din 25 iunie să primim primul zbor”, îmi răspunde președintele CA, însă nu este o certitudine.

Și asta pentru că în 18 iunie este convocată comisia de recepție, care va verifica fizic întreaga infrastructură – va face probe, inclusiv acele determinări ale pantelor, o mașină de pompieri va fi utilizată pentru transportul apei care va ajunge apoi pe pistă pentru a observa înclinația acestor pante – și va trece în revistă întregul dosar al lucrării (zeci de mii de pagini – președintele CA a susținut că în fiecare zi, de când s-a dat ordinul de începe a lucrărilor, pe biroul său au ajuns 100 de pagini de corespondență legate de acestea).

Tot pe 18 iunie va ajunge avionul de calibrare de la Autoritatea Aeronautică Civilă. Acela va verifica trei lucruri: balizajul, sistemul PAPI (Precision Approach Path Indicator) și sistemul ILS (Instrumental Landing System). “Aceste trei sisteme vor fi confirmate sau nu. Dacă nu vor fi confirmate, avem o problemă în sensul că nu se poate finaliza recepția. Eu sper că va ieși bine. Ne dorim ca în 21-22 să avem vizita reprezentanților autorității, iar dacă ne vor da autorizația, atunci luni, 25 iunie, am putea avea zborul de Antalya”, punctează Peti.

În mod normal, aeroportul ar fi trebuit să fie funcțional din 16 iunie, dată de la care Wizz Air a pus în vânzare bilete pentru cursele pe care le va opera de pe Aeroportul Transilvania, iar charterele de Antalya sunt contractate cam tot din aceeași perioadă. Ceea ce nu se va întâmpla însă, astfel că primele zboruri vor fi transferate la un aeroport din vecinătate și, probabil, va fi asigurat și transportul pasagerilor.

Alte lucrări

Conducerea aeroportului a încercat, de asemenea, să identifice și acele nevoi care pot să schimbe experiența pasagerilor care ajung la Vidrasău. De aceea vor fi înlocuite ghișeurile de check-in. “Acum două săptămâni s-au prezentat de către firma care a câștigat machetele în 3D, vor arăta, sper eu, foarte bine. Se va schimba mobilierul, sistemul de preluare a bagajelor, sper că va fi o surpriză plăcută pentru toți pasagerii care vor tranzita Aeroportul Tîrgu Mureș”, punctează Peti Andrei.

De asemenea, ceea ce a fost posibil a fost realizat în regie proprie – vopsirea bordurilor, trasarea de noi marcaje pentru spațiul de parcare și altele.

“Va fi o provocare cum vom face cu sistemul de acces, de bariere, pentru că fonduri de la Consiliul Județean nu putem utiliza pentru achiziționarea acestor sisteme, iar sistemul vechi nu se poate recondiționa. În prezent, se lucrează pe o analiză de oportunitate care ar fi soluția cea mai optimă de a exploata această parcare”, completează Peti.

O neîmplinire rămâne eșecul licitației pentru restaurarea Monumentului degradat al lui Aurel Vlaicu din fața clădirii aeroportului.

O surpriză neplăcută – greva

De câteva zile, ca un cadou pentru reluarea zborurilor, angajații aeroportului au depus la ITM documentele pentru declanșarea grevei generale și au de gând să meargă până la capăt pentru a obține salarii mai mari.

“Noi fiind mai mult un agent economic decât o instituție publică, deși suntem finanțați parțial din fonduri publice, legea salarizării unice nu ni se aplică, pentru orice creștere salarială trebuie să ne raportăm la veniturile proprii. (…) Am avut o propunere de reducere a decalajelor salariale, cu privire la aceeași funcție și la aceleași responsabilități, dar nu a fost acceptată”, îmi explică președintele CA.

Dacă nu se va soluționa conflictul, aeroportul a fost reabilitat degeaba pentru că nu vor putea fi deservite cursele aeriene. Însă mai mult de atât, “dezvoltarea ulterioară a aeroportului va fi periclitată, pentru că acum, la început, ar trebui să convingem operatorii să vină să deschidă noi destinații, să ne considere parteneri corecți și de lungă durată”, consideră Peti Andrei.

Opinia mea francă e la început… În noiembrie 2016, majoritatea angajaților ar fi trebuit trimiși în șomaj tehnic sau concediați, iar acum poate erau și resurse pentru majorări salariale pentru cei care ar fi fost reangajați …

