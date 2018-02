Petry. Povestea unei firme cu mare tradiție și a unor produse de calitate superioară

Share



Firma Petry este unul dintre cele mai cunoscute branduri mureșene. Produsele Petry se bucură de încrederea clienților, grație calității și prospețimii acestora. La baza calității produselor stă experiența acumulată în multe generații. Care este pe larg povestea brandului Petry, am aflat din dialogul cu Petri Zalán Endre.

Ce informații aveți despre începuturile produselor Petry?

Din documentele de arhivă aflăm cu certitudine că istoria firmei noastre începe în secolul al 17-lea, astfel că putem urmări truda şi succesul generaţilor familiei Petry. Documentul de liberă practică a meseriei, editat de viceguvernatorul Transilvaniei Losonczi László, atestă din anul 1493 existenţa Breslei Măcelarilor în Tîrgu Mureş, care în evul mediu era cea mai bogată şi bine organizată dintre bresle. Din anul 1680 există procese verbale care au consemnat regulamentul de funcţionare şi evenimentele breslei. Membrii lor şi-au asumat un rol important în dezvoltarea economică şi socială a localităţii. Dacă a fost nevoie, chiar şi-au vărsat sângele apărând cetatea oraşului, fiind proprietarii celui mai puternic bastion. Subliniez faptul că istoria familiei noastre este în strânsă legătură cu cea a breslei măcelarilor, pentru că strămoşii noştrii, din familia Petry, au fost în permanenţă membrii breslei. Breasla a stimulat educarea profesională a membrilor şi a avut dreptul de a elibera scrisori de liberă practică a meseriei. Aşa a primit acest document Sigismund Petry, în anul 1881, apoi băieţii lui, Zalán şi Sámuel. Petry Sámuel, înainte de a primi diploma, în anii precedenţi primului război mondial, a lucrat în Germania şi Cehia, unde a învaţăt meseria de măcelar şi fabricant de mezeluri la nivel european, performanţă la care nu ajuns nimeni în ţara lui natală. Cunoştinţele sale au fost publicate ulterior într-o carte de reţete, care cuprinde fabricarea a peste 300 de feluri de mezeluri. Această carte constituie reţeta de bază, a familiei, de produse cu eticheta „Noul gust al tradiţiei”.

Care au fost începuturile activității rețelei proprii de desfacere ?

După primul război mondial, în strada Arany János am deschis fabrica noastră, care s-a specializat în producerea salamului, şuncii şi a cârnaţului. Pe lângă aceasta, au fost deschise mai multe magazine şi am dezvoltat o reţea proprie de desfacere. Au fost înfiinţate măcelării în Tîrgu Mureş şi Cluj. Transportul era asigurat cu căruţe, treptat acestea fiind înlocuite cu automobile. Tatăl nostru, Petry Endre senior – „Bandi bácsi”, cum era cunoscut de toată lumea – a primit cartea de maistru în mai anul 1947. Un an mai târziu, în iunie 1948 fabrica a fost naţionalizată. Fiind etichetat „exploatator, burghez”, nu a avut dreptul de a practica meseria şi întreaga familie a avut parte de un „tratament bine meritat” din partea autorităţilor. Nu doresc să evidenţiez urmările nefaste ale celor 40 de ani de comunism. Schimbarea regimului, mult aşteptată, a adus noi speranţe, dar au apărut şi îndoieli în sânul familiei. Am învins incertitudinile, neîncrederea şi am hotărât: vom reîncepe activitatea!

Ce a însemnat acest nou început?

Povestea de succes a început cu locaţia din strada Scăricica. Partea aflată înspre frontul clădirii a devenit magazin, iar locaţiile din spate, fabrică de prelucrare a cărnii. Cu trei vânzători, un măcelar şi un şofer, firma familiei Petry, la 42 de ani după evacuarea în grajduri, şi-a reînceput activitatea, în noiembrie 1990, deschizând primul magazin de specialitate. Ceea ce a urmat a fost o alergare contra cronometru. Câteva detalii ale acestei lupte sunt binecunoscute: am făcut, printr-o investiţie nouă, o fabrică de prelucrare a cărnii dotată cu tehnică modernă, care produce anual 1000 de tone de produse finite, mezeluri, şi asigură loc de muncă pentru 210 angajaţi. Lanţul nostru modern, de 27 de magazine, se bazează pe o politică de amabilitate şi respect faţă de cumpărător. „Noul gust al tradiţiei” a devenit popular câştigând încrederea clienţilor noştrii.

E ceva din activitate, care merită punctat în mod special?

Trebuie să scot în evidenţă rolul atelierului de prezentare, care este deosebit. Scopul lui e să creeze o relaţie bazată pe interactivitate între client şi fabrică. Putem să producem mezeluri personalizate. De exemplu: clientul nostru aduce reţeta proprie de cârnaţi (prin alegerea ponderii cărnii grase sau fără grăsimi, cu multă boia de ardei, cu mai puţin piper, cu/sau fără usturoi) şi noi o vom prepara în faţa lui.

Cu ce gânduri vă îndreptați către numeroșii dvs clienți?

Tot ceea ce am realizat este rezultatul muncii asidue a familei noastre. Deciziile importante au fost precedate de lungi discuţii şi documentări prealabile. Realizările noastre au fost susţinute de profesionalismul dobândit de mai multe secole. Am comis greşeli, dar am avut credinţa şi tăria de caracter de a le corecta. Mărturisesc, nu a fost uşor. Nici acuma nu este o plimbare cu caleaşca, dar familia funcţionează. A intrat în afacere noua generaţie, cu putere de muncă şi creaţie. Reuşim să găsim noi soluţii, viabile în ciuda tuturor impedimentelor. Nu suntem perfecţi, însă exemplul strămoşilor noştrii, cunoştinţele profesionale şi nu în ultimul rând, perseverenţa, ne dau putere să muncim pentru continuarea acestei tradiţii multiseculare. Pentru aceasta, cer colegilor mei, cumpărătorilor şi partenerilor noştrii să ne sprijine în continuare, necontenit.