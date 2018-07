„Crimă cu premeditare” pe Bulevardul 1918 nr. 231? Pericol de prăbuşire mascat cu polistiren!

Share



Deşi are nevoie urgentă de reparaţii capitale, pentru a preîntâmpina desprinderea unor bucăţi din faţadă şi prăbuşirea lor pe trotuar, un bloc cu 40 de apartamente situat pe Bulevardul 1918 din Târgu-Mureş este izolat cu polistiren.

Unul dintre locatari acuză autorii lucrărilor de „crimă cu premeditare”, argumentând că în loc să fie reparate, problemele au fost doar acoperite, riscând ca în cazul prăbuşirii unor bucăţi din faţada imobilului acestea să cadă peste pietoni. În replică, constructorul susţine că lucrarea sa este de calitate şi promite locatarilor că deşi a demarat lucrările fără să aibă proiectul de execuţie, va obţine, totuşi, documentul respectiv până la finalizarea lucrărilor. La rândul său, şeful de bloc pare mai degrabă deranjat de întârzierea cu care sunt executate lucrările, decât de calitatea sau mai ales de legalitatea acestora.

2016 – Locatarii, somaţi să efectueze reparaţii curente şi capitale

Din exterior, văzut de pe stradă, blocul cu numărul 231 situat pe Bulevardul 1918 din Târgu-Mureş arată la fel ca alte blocuri din zonă. În realitate însă, imobilul de aproape 40 de ani vechime – care se află chiar la drumul principal – se confruntă cu mari probleme de structură, prezentând riscul desprinderii de tencuieli şi placaje ceramice de la parapeţii balcoanelor.

Problemele de la blocul respectiv nu sunt de azi de ieri, ci au fost semnalate încă din anul 2016, când conducerea Asociaţiei de Proproetari nr. 785 l-a anunţat pe un locatar, prin intermediul unei adrese, că în orice moment bucăţi din faţadă se pot desprinde şi cădea pe trotuar. În aceeaşi adresă, se subliniază necesitatea demarării unor lucrări de reparaţii curente şi capitale, care să reducă riscul prăbuşirii unor bucăţi din faţada blocului.

„Construcţia blocului de locuinţe din localitatea Târgu-Mureş, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 231, judeţul Mureş, a fost edificată în urmă cu 35 de ani şi prezintă desprinderi de tencuieli şi placaje la exterior – faţadă, pereţi exteriori, iar plăcile din beton aferente balcoanelor şi închiderii casei scării prezintă deteriorări, în special în zona fixării acestora de construcţie, existând un potenţial pericol de desprindere. În perioada de utilizare/ exploatare a construcţiei blocului de locuinţe nu în toate cazurile s-au efectuat lucrările de întreţinere/ reparaţii curente şi capitale asupra construcţiei, diminuând astfel rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în exploatare ale acestor construcţii. Aceste construcţii/ blocuri de locuinţe, potrivit Hotărârii de Guvern numărul 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe au o durată normală de funcţionare între 40-60 de ani, perioadă în care potrivit Normelor Tehnice trebuie să se efectueze reparaţii atât ca lucrări de întreţinere, cât şi de reparaţii curente şi capitale”, afirmau, în noiembrie 2016, reprezentanţii din conducerea Asociaţiei de Proprietari nr. 785 din Târgu-Mureş.

Din informaţiile pe care le deţinem, în aceeaşi perioadă de timp au primit notificări şi locatarii blocurilor 229, 239, 241 şi 243 de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, adresa remisă de conducerea Asociaţiei de Proprietari nr. 785 din Târgu-Mureş conţinând şi somaţia ca locatarii să aplice măsuri de remediere a situaţiei.

„În cazul în care veţi depista desprinderi sau pericol de desprindere, aveţi obligaţia de a aplica măsuri de remediere imediată, izolare, împrejmuire, etc. Având în vedere faptul că în cazul producerii unor accidente proprietarii construcţiei sunt direcţi răspunzători de urmările acestora”, se arată în respectiva adresă.

2017 – Izolare cu polistiren în loc de reparaţii

În mod ciudat, susţin locatarii, după câteva zile de la primirea respectivei adrese, la uşile lor s-a prezentat un cetăţean care s-a recomandat constructor şi s-a oferit să efectueze lucrările respective de reparaţie. Şi mai ciudat, spun locatarii nemulţumiţi, cu toate că respectivul cetăţean nu a putut face vreo dovadă privind deţinerea unei firme autorizate şi a unui proiect pentru executarea lucrării, la sugestia şefului de bloc lucrarea a fost adjudecată.

„Tariful a fost de 4.000 de lei per apartament. În total, în bloc sunt 40 de apartamente, deci individul a încasat 160.000 de lei. Eu n-am văzut vreo chitanţă sau vreo factură, prin urmare suspectez că totul se face la negru. Înţelegerea s-a făcut între el şi şeful de bloc, pentru că nu toţi locatarii au fost de acord. Ulterior, s-a constatat că nu există contract, proiect, autorizaţie de construire sau de ocupare a domeniului public. Şi totuşi, nimeni de la Poliţia Locală, de la Primărie sau de la Inspectoratul în Construcţii nu a venit să verifice legalitatea lucrării”, a declarat, sub protecţia anonimatului, un locatar al respectivului bloc.

Potrivit acestuia, în loc să remedieze viciile de rezistenţă, vizibile cu ochiul liber, constructorul a demarat, în 2017, o operaţiune de izolare a blocului cu polistiren.

„A acoperit totul cu polistiren şi tencuieli noi, inclusiv balcoanele. A lipit polistirenul direct peste tencuiala veche de 35 de ani, peste placajele ceramice, ascunzând practic toate deficienţele existente şi cele care vor mai apărea ulterior, locatarii crezând că dacă blocul arată estetic problemele au dispărut. Atunci când din bloc se va desprinde o bucată de tencuială sau un parapet dintr-un balcon şi va cădea pe trotuar, cine îşi va asuma răspunderea? Ce se întâmplă acum este crimă cu premeditare”, a afirmat acelaşi locatar, care susţine că reprezintă mai mulţi vecini nemulţumiţi de calitatea lucrării.

2018 – Lucrări făcute de mântuială?

Locatarii nemulţumiţi mai susţin că modul în care polistirenul a fost aplicat pe faţada blocului lasă de dorit, iar lucrarea reprezintă un potenţial pericol de incendiu, cauzat de ceea ce experţii numesc „efectul de horn”.

„Plăcile de polistiren sunt puse din loc în loc, iar între ele şi peretele blocului este un spaţiu cu aer. Astfel, apare un efect de horn – în cartierul Dâmbu de aceea a fost acel incendiu la un bloc, acum câţiva ani, pentru că în curtea interioară s-au aprins nişte ambalaje şi focul a urcat rapid pe pereţi, pe toată faţada blocului. Se numeşte efectul de horn. Fiecare placă trebuie prinsă de bloc cu cinci dibluri, aşa spun normativele. La noi la bloc, plăcile nu sunt prinse cu niciun diblu, mai ales că zidul este din BCA şi nu ţine. Normativul mai prevede că la fiecare nivel constructorul să tragă un brâu complet de adeziv, tocmai pentru a contracara efectul de horn”, susţine locatarul care nu vrea să se lasă păcălit de probervul „afară e vopsit gardul, înaăuntru e leopardul”.

„Plăcile de la balcon, care cântăresc fiecare câteva sute de kilograme, au nevoie de reparaţii, nu de izolare cu polistiren. Problema nu e rezolvată aşa, pentru că odată pus polistirenul, nu mai vezi ce se întâmplă, şi pericolul ca placa să se desprindă de bloc şi să cadă este mult mai mare. Cine îşi asumă responsabilitatea dacă o placă va cădea pe trotuar, pe un pieton? Faptul că îmbracă blocul cu polistiren nu reduce riscul de a cădea, doar ascunde problema. E ca şi cum ai pune un afiş peste o crăpătură, ca să nu se vadă. Ce fel de oameni pot face aşa ceva?”, a adăugat locatarul.

Un alt pericol nevăzut, dar existent, este cauzat de modul de prindere a schelei de bloc.

„Schela e un alt pericol la siguranţa trecătorilor şi a muncitorilor. Au scos câte un pişcoş şi au ancorat schela, din loc în loc, de BCA. Dacă forţezi un pic, se smulge şi schela se poate desprinde de bloc. În plus, normativele prevăd scări de la un nivel la altul al schelei. Chiar schela e un pericol şi din câte ştiu, nu are autorizaţie de schelă”, a afirmat anonimul din blocul 231.

Constructor: „Proiectul este în demers”

Lucrarea este realizată de Fodor Istvan, care a respins din start acuzaţiile cu privire la calitatea îndoielnică a modului în care se remediază problemele de la blocul 231. În privinţa proiectului de execuţie, autorul lucrării a recunoscut că documentul „este în demers” şi a promis că acesta va fi gata până la recepţia finală. Pentru a-şi demonstra bunele intenţii, constructorul şi-a arătat disponibilitatea de a ne trimite autorizaţiile pe care le deţine pentru blocul 245, care însă din păcate nu face obiectul acestui articol.

Reporter: Am primit o sesizare de la un grup de locatari ai blocului 231 de pe Bulevardul 1918, care sunt nemulţumiţi de calitatea lucrărilor, inclusiv de faptul că, susţin ei, n-ar exista documente în regulă, contract şi proiect de execuţie.

Fodor Istvan: Din fericire, contract există, există şi act adiţional unde s-a prelungit termenul de execuţie. În criza asta de muncitori nu am avut forţă de lucru. Vis a vis de calitate, nu ştiu cine ar fi putut face aşa ceva, dacă mergeţi dumneavoastră să vedeţi cum arată, nu cred că ar avea cineva ceva de comentat. La cum a arătat blocul înainte, ştiţi?

Reporter: Nemulţumirea vizează faptul că aţi izolat cu polistiren şi nu aţi reparat problemele care erau, respectiv pericolul de desprindere a unor bucăţi din faţada blocului.

Fodor Istvan: Nu e adevărat, credeţi-mă. Este unul singur la care s-a făcut o greşeală, s-a astupat o gură de aerisire, dar e rezolvat. Vom scoate un fier dinăuntru şi automat vom decupa şi gata. Oamenii nu sunt acasă tot timpul şi probabil că era înfundat pe dinăuntru, dar nici nu se pune problema să lăsăm aşa, ştiţi? Dacă vreţi să vă convingeţi, puteţi să mergeţi acolo, să vedeţi că totuşi arată, eu zic foarte bine, la cum a arătat blocul înainte. La cum a fost construit, groaznic. Nu am ţinut cont de consumul de adeziv deloc, pentru că am încercat să facem cât de cât calitate, că la maxim nu poţi, că nu e o clădire nouă.

Reporter: Există proiect de execuţie? Oamenii susţin că nu există aşa ceva…

Fodor Istvan: Este în demers, proiectanţii noştri sunt puţini în Mureş, au mult de lucru. Este demers, nu se pune problema, că nu se predă lucrarea fără proiect.

Reporter: Dar proiectul trebuie să existe înainte de execuţia lucrării, nu la recepţia ei!

Fodor Istvan: Eu ştiu, dar ştiţi cum e, acolo a fost ceva urgenţă, pentru că nu ştiu dacă aţi auzit, începeau să pice jos plăcile de la balcoane.

Reporter: Tocmai asta era nemulţumirea, că pică plăcile şi dumneavoastră lipiţi polistiren peste ele.

Fodor Istvan: Nu, nu, nu. Vă dau cuvântul de onoare că se pune în fiecare placă câte două conespanuri metalice de 20 de centimetri, în axul planşeului, şi se strânge cu o şaibă mare şi cu un şurub lung de 20 de centimetri. Mai am un şir de balcoane la care am dat un fel de amorsă, având în vedere că sunt bucăţi de cărămidă, de pe vremuri. Acum, când ajungem acolo cu schela, o să vă resun, să vedeţi şi dumneavoastră că soluţia asta am găsit-o cu Inspecţia în Construcţii. Nu mi-a dat voie să îndepărtez plăcile de pe balcon. Şi atunci soluţia a fost să băgăm câte două conespanuri de 20 de centimetri, pe axul planşeului, care să susţină placa fără nicio problemă. Vă dau cuvântul de onoare că aşa s-a făcut. Nu ştiu cine v-a spus asta, ori nu a fost atent, ori nu a fost acasă, dar dacă întrebaţi acolo, oamenii vor confirma că s-au băgat conespanuri metalice. Nu vreau să risc, pentru că ma intervenit de urgenţă, şi la 245 a căzut o placă înăuntru, noroc că n-a fost nimeni. Au început să cadă bucăţi mari de tencuială pe bulevardul principal şi a stricat câteva maşini în parcare. De aceea am intervenit urgent, am zis că în paralel merg şi documentele, care se vor obţine, nu se pune problema. Vă trimit eventual o copie, să vedeţi la 245, unde a fost chiar urgenţă maximă, am autorizaţie, nu se pune problema! Mulţumesc că m-aţi sunat, nu e nevoie să scrieţi acolo, pentru că ştiţi cum e, e foarte greu cu oamenii, este câte unul, îmi cer scuze dacă e exagerat, dar mai este câte unul „dus de acasă”.

Reporter: Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Fodor Istvan: Din 2010 de când fac aşa ceva şi am intrat la reabilitare termică, nu am avut nicio reclamaţie la câte am avut la blocul 231. Sunt acolo vreo două familii…

Reporter: Deci cunoaşteţi nemulţumirile oamenilor?

Fodor Istvan: Da, cunosc persoana, şi îmi cer scuze dacă folosesc termenul nepotrivit, dar e un pic dusă de acasă. Din 2015 am făcut multe blocuri, pe Dâmbu, la Gară, blocul de deasupra la Poştă, la Dâmbu – deasupra la Palas, Bulevard 11/A, 11/E, 11/C, alea cu balcoane vişinii, Parângului 6 şi 8, ca să vedeţi şi dumneavoastră cum arată, să vă convingeţi că nu mi-am bătut joc niciodată de niciun bloc. M-am străduit să fac calitate, să fie oamenii mulţumiţi de reabilitările termice făcute de mine.

Reporter: Dar locatarii tocmai asta spun, că blocul nu avea nevoie de reabilitare termică, ci de reparaţii!

Fodor Istvan: S-a făcut şedinţă, mai sunt în fiecare bloc o familie-două care se opun şi sunt lipsite de informaţii. Majoritatea hotărăsc şi cred că cine nu a fost de acord nu este un cetăţean model. Eu nu accept să fac ţigănie, un etaj da, unul nu. Eu când mă bag la un bloc, dacă toată lumea e de acord şi putem face demersuri pentru legalitate, mă bag. Dacă jumătate de bloc nu vor, nu mă bag, credeţi-mă!

Reporter: Nemulţumiţii spun că o placă de polistiren trebuie prinsă de bloc cu cel puţin patru dibluri.

Fodor Istvan: Vă trimit poze. La un moment dat, am comandat şi am primit dibluri albe, care nu se văd. Vă spun sincer. Eu intenţionat am zis să nu trimită dibluri albe, pentru că oamenii nu le văd, şi să trimită dibluri negre, să se vadă de afară. Niciodată n-am făcut aşa ceva, să nu bag dibluri! Mai mult decât atât, folosesc dibluri de 180, nu de 160.

Reporter: La blocul 231, aţi pus dibluri albe sau negre?

Fodor Istvan: Dibluri negre, iar în spate dibluri albe anul trecut.

Şef de bloc: „Problema e că constructorul a cam întârziat”

Şeful blocului 231 din Bulevardul 1 Decembrie 1918, Gereb Andrei, susţine că atât documentele cât şi calitatea lucrării sunt în regulă. Singura nemulţumire a şefului de bloc este termenul de executare a lucrării, depăşit cu mult de constructor.

Reporter: Ne spuneţi vă rog care este situaţia exactă a lucrărilor de la blocul 231?

Gereb Andrei: Acordul tuturor vecinilor există. Problema e că constructorul a cam întârziat. S-a făcut un contract pe o perioadă în care trebuia să execute lucrarea. În octombrie anul trecut. Pe urmă s-a făcut o şedinţă şi s-a făcut un act de prelungire a contractului de execuţie, până în 31 mai 2018. Şi nu s-a terminat nici la 31 mai, lucrarea e făcută în proporţie de circa 60%. Momentan, chiar astăzi (marţi, 3 iulie – n.r.) s-au apucat de lucru aici.

Reporter: Sunteţi mulţumit de modul în care se fac lucrările?

Gereb Andrei: Nu sunt mulţumit deloc.

Reporter: Există pericolul de a cădea bucăţi din bloc pe trotuar, ajunge să se lipească doar cu polistiren crăpăturile?

Gereb Andrei: Nu numai lipeşte, după ce lipeşte, vine prins cu dibluri în beton. În perete, cum ar veni.

Reporter: Confirmaţi sau infirmaţi existenţa documentelor necesare pentru lucrare? Contract şi proiect?

Gereb Andrei: Contract este. E făcut, numai că nu s-a respectat termenul de execuţie. Contract este şi e făcut pe fiecare proprietar.

Reporter: Inclusiv proprietarii nemulţumiţi au semnat?

Gereb Andrei: Nu ştiu, cine e proprietarul nemulţumit? Sunt două persoane care nu au izolat. Una e o persoană cu dizabilităţi şi unul… pe partea lui e deja terminată lucrarea. Adevărul e că nu s-a făcut lucrarea în termen. Calitativ să zicem, poate nici n-ar fi problemă. Problema e cu termenul, deja de anul trecut din martie sau aprilie când s-a apucat, încă nu e gata. E făcut să zic aşa, 60% din bloc, dar încă nu e terminat. Problema e că ne încurcă tare schelele. Înţelegeţi? Le ţinem acolo o lună, două, trei, dar încurcă circulaţia. Între Fortuna şi Corina e un loc aglomerat, foarte circulat şi dacă ţinem schelele sus, ani de zile, atunci ce facem? Asta e problema, că nu se execută în timp şi nu se lucrează.

Ce fac autorităţile?!

Cotidianul Zi de Zi solicită pe această cale reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean în Construcţii Mureş, Primăriei municipiului Târgu-Mureş, Poliţiei Locale Târgu-Mureş şi Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş să verifice modul în care decurge şantierul de pe Bulevardul 1918 nr. 231, prilej cu care n-ar strica, considerăm noi, şi o verificare a lucrărilor de la blocurile 229, 239, 241 şi 243 de pe acelaşi bulevard.

Alex TOTH