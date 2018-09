Punctele de întâlnire „Let’s Do It, Romania!”

Sâmbătă, 15 septembrie, va avea loc cea mai mare ediție a evenimentului național de curățenie „Let’s Do It, Romania!”. Începând din acest an, această zi a devenit Ziua Mondială a Curățeniei, voluntarii dorindu-și să strângă 1.000.000 de români la această acțiune, adică 5% din populația țării.

Pentru Târgu-Mureș, punctele de înregistrare a voluntarilor se deschid la 8:30 până la ora 11:00 și sunt:

Punctul 1: Sala Polivalentă (responsabil zonă – Cristina Suciu 0742 894 192 și Alexia Arabadji 0773757284)- punct plecare autocare

Punctul 2: Malul Mureșului pe strada Plutelor (Nicoleta Simion 0740 102 843)

Punctul 3: Pajiștea Belvedere- Liziera pădurii din zona Calea Sighisoarei (responsabil zonă – Andreea Nistor 0741 956 818.)

Punctul 4: Liziera pădurii din vecinatatea Spitalului Județean (responsabil zonă – Anamaria Szavuj 0749 282 438)

Punctul 5: Strada Sudului – Lacul fabricii de cărămidă (responsabil zonă – Ariadna Ghere 0748785210)

La ora 9:00, de la Sala Polivalentă va pleca primul mijloc de transport către locațiile alese, pe traseele:

Traseu 1: Sala Polivalentă – Strada Sudului (Lacul fabricii de caramidă și Liziera pădurii din zona Mureșeni)

Traseu 2: Sala Polivalentă – Intrarea în Cartierul Belvedere pentru Liziera pădurii din zona Calea Sighișoarei și pajiștea Belvedere

Traseu 3: Sala Polivalentă – Platoul Cornești – Spitalul Județean

Puteți contribui la o țară mai curată prin simpla prezență și câteva ore de efort fizic.