Succese noi pentru sportivii Tiger Budo

Sâmbătă, 29 septembrie, orașul Sibiu a fost gazda Competiției internaționale de karate Kyokushin „Romanian International Cup” la care au participat peste 300 de sportive din 10 țări precum Ungaria, Bulgaria, Suedia, Croația, Slovacia etc. Competiția a fost dedicată categoriilor de copii sub 12 ani şi sub 14 ani, juniorilor sub 16 si sub 18 ani, tineretului sub 21 de ani. Nu mai puțin important este faptul că această competiție a oferit ocazia seniorilor de peste 35 de ani să concureze pe categorii de vârstă, astfel fiind înregistrați sportivi chiar si de 50 de ani.

Clubul Sportiv Tiger Budo a participat cu 14 sportivi, antrenați de Sensei Traian Dumbrăvean 4 DAN, atât la categoriile de Masters si tineret, cât și la categoriile de copii, rezultatele fiind următoarele: la categoria Master, Alina Bogdan – locul 1 kata şi locul 1 kumite (+65 kg), Gabriela Badiu – locul 3 kata şi locul 2 kumite (-60kg), Camelia Ștefan – locul 2 kata și locul 3 kumite (-60kg), Istvan Fabian – locul 5 kumite.

La categoria U21, Alin Moga a ocupat locul 2 la kata şi locul 3 kumite (-75kg), iar la categoria U18, Norbert Szabo – locul 1 kumite (-60kg) şi locul 3 kata, Norbert Tanaszi – locul 2 kata şi locul 3 kumite (-65 kg).

Reprezentanții clubului la categoria U16 ani, Andreea Ungur şi Eduard Horvath, s-au clasat pe locurile 5 atât la kata, cât și la kumite. Nu în ultimul rând, la categoria U14 ani, Tudor Cerghizan s-a situat pe locul 3 kumite (-75kg), Tudor Barnea – locul 5 kumite (-40 kg), iar la categoria U12, Darius Sălăgean – locul 3 kumite (-50kg), Rareș Fărcaș – locul 5 kumite (-40kg) și Octavian Costea – locul 5 kumite (-35kg).

De asemenea, clubul mureșean a fost reprezentat și de către arbitrii Sensei Traian Dumbrăvean 4 DAN, Senpai Ervin Simon 1 DAN și Senpai Codruț Țintă.

(Redacţia)