17 străzi din Sângeorgiu de Mureş, asfaltate cu bani europeni

Primăria comunei Sângeorgiu de Mureş va demara, în anul 2019, lucrările din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere prin asfaltare din comuna Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş”, informează www.licitatiapublica.ro.

Proiect în valoare de 1 milion de euro

Conform sursei citate, în cadrul proiectului, finanţat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sunt incluse 17 străzi cu o lungime totală de 5.094 de metri, împartite în 4 loturi, după cum urmează: străzile Piţigoului, Teilor, Prunilor şi Pârâului (lotul 1), străzile Viilor, Căminului, Grădinarilor, Mociar şi Morii (lotul 2), străzile Nucului, Salcâmilor, Marton Aron şi Trandafirului (lotul 3) şi străzile Păşunii, Lutului, Râtu Morii şi Agricultorilor (lotul 4).

„Cele 15 proiecte europene și guvernamentale câștigate ne-au situat pe anul de referință 2017 pe primul loc ca fonduri europene câștigate în județul Mureș. La fel de important este și că am reușit să semnăm contract de finanțare pentru asfaltarea și modernizarea a 17 străzi comunale. Valoarea se ridică la peste 1 milion de euro. Într-adevăr, oamenii care se mută aici, în Sângeorgiu de Mureș, o fac din trei motive: fiindcă e aproape de Târgu-Mureș, pentru că infrastructura se dezvoltă într-un ritm destul de accentuat față de alte localități, chiar și limitrofe, și fiindcă simt că aici e o comunitate puternică, atât din punct de vedere cultural, cât și spiritual. Ținând cont de aceste lucruri, accesul spre reședința de județ trebuie să fie bun, trebuie să se dezvolte infrastructura în continuare, într-un ritm accentuat, și activitatea culturală și spirituală să fie intense. Astăzi am reușit să terminăm licitația și să semnăm primul contract de execuție pentru asfaltarea celor 17 străzi, și e practic continuarea unei alte investiții prin care am asfaltat alte 20 de străzi în anii precedenți. E încă mult de lucru fiindcă suntem cea mai mare comună din județul Mureș și avem peste 150 de străzi. E o provocare pentru noi, dar e și o mare bucurie că am câștigat și acest proiect”, declara, în decembrie 2018, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureş.

Recent, în data de 16 ianuarie 2019, au fost făcute publice numele ofertanţilor câştigători pentru trei din cele patru loturi, astfel: Aspharom SRL Târgu-Mureş pentru lotul 1 (contract în valoare de 1.210.915 de lei, fără TVA), Drumserv SA Târgu-Mureş pentru lotul 3 (contract în valoare de 1.022.192 de lei, fără TVA) şi Geiger Transilvania SRL Cristeşti (contract în valoare de 1.939.629 de lei, fără TVA).

Alex TOTH