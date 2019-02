INTERVIU. Simon Maurer vorbește în premieră despre proiectul Maurer Residence din Târgu-Mureș

Share



Primul ansamblu rezidențial de mare amploare dezvoltat în ultimii 30 de ani, în Târgu-Mureș

Odată cu începerea lucrărilor în cadrul complexului Maurer Residence Târgu-Mureș, Simon Maurer, fondatorul companiei Maurer Imobiliare, a vorbit despre principiile care îl ghidează în afaceri și care l-au ajutat să dezvolte al 7-lea mare proiect imobiliar, după cele de la Brașov, Sibiu, Constanța și Cluj Napoca. Născut la Noul Săsesc, lângă Sighișoara, Simon Maurer a emigrat împreună cu familia în Germania în 1983, dar s-a întors în țară pentru a pune pilonii unor noi comunități. A reușit la Brașov să adune în același cartier în care locuiește cu familia, alte 10.000 de persoane care formează acum comunitatea Avantgarden Brașov. Este convins că va reuși același lucru și la Târgu-Mureș.

Reporter: Târgu-Mureș, un oraș care se află pe axa Brașov – Cluj, în care Maurer Imobiliare începe să își lase amprenta prin dezvoltarea complexului Maurer Residence. De ce ați ales ca Târgu-Mureș să fie în programele de dezvoltare ale companiei?

Simon Maurer: Un răspuns scurt ar fi că îmi plac provocările. Pentru a detalia răspunsul la această întrebare sunt nevoit să ma uit în trecut și să îmi amintesc de momentul în care am început construcția cartierului Avantgarden3 de la Brașov. Acum 12 ani am făcut pionierat la Brașov, pe un teren considerat neatractiv, iar acum am reușit să creăm acolo o comunitate, prima comunitate Maurer cu peste 5.000 de apartamente și aproximativ 10.000 de suflete. A fost primul proiect major de dezvoltare imobiliară din oraș și printre primele din țară. Iar Târgu-Mureș nu îmi este deloc străin. Sunt născut aici aproape, la 50 de kilometri și am simțit că este momentul oportun să clădesc și aici un proiect de anvergură.

Reporter: Comunitățile pe care le creați prin construirea ansamblurilor rezidențiale diferă în fiecare oraș în care dezvoltați acum proiecte. Până acum, brașovenii din Avantgarden par cei mai câștigați, dovadă cererea continuă de apartamente, într-o zonă aflata la 7 minute de centrul orașului. La Târgu-Mureș ați ales să dezvoltați proiectul pe un amplasament ce promite destul de mult în anii următori. De ați ales această zonă și cum credeți că va schimba Maurer Residence viața mureșenilor ce aleg să cumpere apartamente în noul cartier?

Simon Maurer: Au fost câțiva pași pe care i-am parcurs până să ajungem la momentul februarie 2019, când am dat startul construcțiilor pentru primele blocuri de pe amplasamentul Maurer Residence Târgu-Mureș. Mai întâi au apărut informațiile despre disponibilitatea terenului pe care a fost cândva fabrica de zahăr, a urmat un studiu care ne-a arătat că putem face la Târgu-Mureș ceea ce am reușit la Brașov. Am luat în calcul, în primul rând nevoile mureșenilor de a avea o locuință modernă care să le ofere sentimentul de „Acasă”, de familie, de siguranță și liniște, un loc în care să se întoarcă întotdeauna cu plăcere. De asemenea, am avut în vedere o multitudine de factori: economici, sociali, socio-culturali. Împreună cu echipa de Dezvoltare Maurer Imobiliare am decis să implementăm conceptul Maurer Imobiliare și la Târgu-Mureș, prin dezvoltarea unui adevărat „oraș” în interiorul orașului, o comunitate care să le ofere oamenilor toate facilitățile de care au nevoie: instituții de învățământ, o zonă de agrement în care să își petreacă timpul liber, o bază sportivă multifuncțională și terenuri de sport în aer liber, centre comerciale în proximitate, locuri de joacă pentru copii. Suntem convinși de necesitatea unui ansamblu rezidențial în Târgu-Mureș, dovadă fiind cererea deja existentă la aflarea veștii că vom începe construcția în oraș. Sperăm să le oferim mureșenilor o experiență la superlativ, pe care o merită din plin! În ceea ce privește zona dezvoltării proiectului Maurer Residence în Târgu-Mureș, mizăm pe proximitatea față de zona centrală a orașului la distanță de doar 5 minute, de principalele centre comerciale din oraș, Aeroportul Transilvania şi de intrarea pe autostrada care leagă municipiul Târgu-Mureș de Cluj, Autostrada Transilvania (A3). În plus, avem la dispoziție un teren de 25 de hectare (250.000 de metri pătraţi) care efectiv ne oferă posibilitatea de a dezvolta aici o comunitate, un ansamblu rezidențial aerisit, modern, cu spații verzi, menit să vină în întâmpinarea nevoilor clienților noștri.

Reporter: Se poate gândi cineva și la o investiție atunci când cumpără un apartament în Maurer Residence Târgu-Mureș?

Simon Maurer: Ne adresăm tuturor celor care vor să își cumpere un apartament, fie că sunt mureșeni, fie că sunt din alte localități sau din afara țării, precum și celor care vor să investească într-un apartament sau mai multe, în vederea închirierii sau vânzării ulterioare. O investiție într-o locuință construită de noi aduce o rentabilitate între 8 și 10%. O parte din clienții noștri cumpără spre închiriere. Avem cazuri când s-au înregistrat profituri și de 50 % la revânzare.

Reporter: Ce se întâmplă după ce construiți ansamblul, ce fel de servicii oferiți comunității nou create?

Simon Maurer: Etapa post-vânzare este foarte importantă pentru noi. Noi o considerăm ca fiind o investiție în mentenanța bunului pe care l-am construit. Astfel, oferim clientului certitudinea că bunul achiziționat de la noi nu este abandonat. Ce însemnă asta? Practic, noi rămânem alături de client și după achiziția apartamentului, oferind o gamă foarte largă de servicii de administrare din care aș putea enumera cele de pază, de mentenanță și administrare a blocurilor, de întreținerea spațiilor verzi și a aleilor. Noi suntem garantul că toate acestea vor păstra o anumită calitate. Ceea ce reprezintă o noutate este o nouă gamă de servicii pe care o vom implementa din acest an la Brașov, și apoi în toate comunitățile noastre din Târgu-Mureș, Sibiu și Constanța.

Reporter: Ați ales să va identificați proiectele cu numele dumneavoastră, Maurer Imobiliare. Acest lucru implică o responsabilitate imensă atât din partea dumneavoastră ca persoană, dar și din partea celor pe care îi alegeți să facă parte din echipa de proiect. Cum percepeți acest lucru?

Simon Maurer: Totul pornește de la ce înțelege fiecare prin asumarea responsabilității, iar eu, Simon Maurer, sunt un om care își asumă ceea ce face. Este un principiu de la care nu mă abat niciodată. În al doilea rând sunt sigur pe ce fac, sunt convins de calitatea construcțiilor noastre. Atunci când există intenții curate nu ai cum să greșești.

Reporter: În contextul actual, cum vede Simon Maurer piața construcțiilor de locuințe în următorii 10 ani?

Simon Maurer: În România sunt milioane de oameni care locuiesc acum în locuințe vechi, care nu mai corespund actualelor cerințe de trai. Avem exemplul fostei RDG, unde s-a ajuns chiar la demolarea unor cartiere și construirea unor ansambluri noi, demne de vremurile pe care le traversăm. Iar credința mea este că foarte mulți români se vor întoarce acasă și vor avea nevoie de locuințe noi. Din acest punct de vedere, în România există un potențial imens pe segmentul construcțiilor imobiliare. Iar Târgu-Mureș nu poate face notă discordantă.

Reporter: Ați fost prezent la Târgu-Mureș imediat ce s-a dat startul lucrărilor la proiectul Maurer Residence. Cât de mult vă implicați în fiecare proiect, sunteți în permanent contact cu echipa de la Târgu-Mureș?

Simon Maurer: Strategiile despre proiectele pe care le dezvoltăm în țară pornesc de la mine și mă bucur că am reușit în ultimii doi ani să am alături o echipă care să gestioneze fiecare proiect în parte. La Târgu-Mureș lucrurile merg până acum bine, am început să demaram primele două blocuri, iar cererea ne-a determinat să pregătim pentru vânzare și pentru construcție următoarele două imobile. I-am încurajat pe colegii noștri de la Târgu-Mureș care sunt acum la început, i-am simțit entuziaști. Am și mulți amici în oraș, e o atmosferă plăcută. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși să facem tot ceea ce ne-am propus, oferind celor care aleg să ne fie clienți accesul la comunitatea Maurer Imobiliare.

A consemnat Alex TOTH