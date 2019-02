Târgu-Mureş: tânăr de 21 de ani prins băut, conducând o maşină furată!

Share



Un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Târgu-Mureş – Biroul de Ordine Publică a oprit în trafic sâmbătă, 16 februarie, la ora 2.30, pe strada Gheorghe Doja din localitate, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani din localitatea Sânpetru de Câmpie.

Potrivit informaţiilor furnizate de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, fiind testat cu etilotestul, conducătorului autoturismului i-a rezultat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor efectuate în baza de date s-a constatat faptul că tânărul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi autoturismul condus de acesta a fost sustras cu scopul de a-l folosi pe nedrept, de la o cunoştinţă a acestuia, un bărbat din localitatea Râciu.

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului şi furt în scop de folosinţă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş”, se precizează în comunicat.

(Redacţia)