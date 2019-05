GALERIE FOTO DE 90 CU FOTOGRAFII. Zilele Sângeorzene: o sărbătoare a culturilor românești, maghiare și romanes

Share



Ca în fiecare an, locuitorii comunei Sângeorgiu de Mureș sărbătoresc în primăvară Zilele Sângeorzene.

Ediția cu numărul 24 combină competiții sportive, concerte, evenimente pentru copii, cu demarări și sărbătoriri ale proiectelor câștigate de comună, cum ar fi reabilitarea castelului sau celor 18 străzi mai vechi.

Vizite la cei mici și cei mari

„Ne-am arătat aprecierea și față de acele persoane care fac muncă în domeniul cultural, de aceea majoritatea celor care au urcat pe scenă sunt sângeorzeni, indiferent că este vorba de cântăreți, dansuri populare sau moderne, programul școlii, pictori, sculptori, scriitori care își lansează cărțile tocmai acum sau cele mai în vârstă persoane la care am mers să le sărbătorim viața lungă pe care au avut-o în folosul comunității. Ne-am exprimat și bucuria că această comună are viitor, se nasc mulți copii, am ajuns la aproape 11.000 de locuitori, de aceea mergem în vizită și la cei mici”, a spus primarul comunei Sofalvi Szabolcs.

Evenimentul preferat al primarului este defilarea etniilor locale în port popular. „Îmi place când defilăm în centurul comunei cu copii, cu părinți îmbrăcați în porturi populare românești, ungurești și romanes și deschidem în mod oficial. Se simte atunci bucuria și unitatea din comună pe care am încercat să o clădesc în cei 11 ani de când sunt primar”, a concluzionat Sofalvi Szabolcs.

Ca de obicei, vineri, după ora 15.30 a pornit întreg alaiul de copii și adulți îmbrăcați în port popular în frunte cu fanfara. Au dat drumul la 24 de baloane (câte ediții, atâtea baloane) și s-au depus de către edilii comunei coroane de flori la statuia lui Sfântul Gheorghe.

Ediția cu numărul 25 – la castel

Pe scena mare au urcat Gențiana and The Band și Ossian, iar în această seară îi vom vedea pe Vizi Imre și Compact.

Pe perioada întregului festival are loc un târg de artă meșteșugărească și cort creștin în centrul comunei, iar în curtea Castelului un parc de joacă cu topogan uriaș gonflabil, trambulină, mașinuțe, trenuleț, baloane în apă, jonglerii, sculptat în lemn unde cei mici se pot delecta de minunte. Evenimentele dedicate comunei se încheie astăzi, 5 mai, cu un foc de artificii și o petrecere în aer liber cu DJ Pal Tibi.

Ediția aniversară cu numărul 25 va fi ținută în clădirea renovată a castelului Máriaffy.