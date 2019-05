Raportul anual al DSP Mureș prezentat la Colegiul Prefectural: În 2018, județul Mureș s-a confruntat cu focar de hepatită A din cauza neprezentării la vaccin

Share



Miercuri, 15 mai, Palatul Administrativ a găzduit o nouă ședință a Colegiului Prefectural. În acest cadru, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, directorul executiv dr. Iuliu Moldovan, a prezentat raportul pe anul 2018 privind supravegherea calității apei potabile în județul Mureș, sporul natural în județul Mureș, morbiditatea profesională în judeţul Mureş și Programele Naționale de Sănatate derulate în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş în anul 2018.

Întregul eveniment a fost prezidat de prefectul județului Mureș Mircea Dușa alături de subprefectul Nagy Szigmond în prezența reprezentanților instituțiilor județene.

Sporul natural este în continuă scădere

În privința sporului natural, începând cu anul 1992 acesta este negativ, numărul deceselor depășind numărul nașterilor, aceeași tendință fiind și în prezent. Cauza principală a decesului în județul Mureș este reprezentată de boli ale sistemului circulator, fiind urmată de tumori și boli ale aparatului respirator. Din totalul de 6.838 decedați în 2018, 41 au avut vârsta de sub 1 an, 17 între 1 și 14 ani, 1.568 între 15 și 64 de ani și 5.212 peste 65 de ani.

În ceea ce privește morbiditatea profesională, la nivelul județului Mureș, în anul 2018, numărul cazurilor de boli profesionale declarate a scăzut numeric în comparație cu anul precedent, fiind de 38 față de 73, reprezentând o scădere cu 47,95%.

Județul Mureș stă bine la capitolul prevenirii bolilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție.

„În cadrul supravegherii factorilor de risc de mediu de viață și de muncă la nivelul județului Mureș, în cadrul supravegherii produselor alimentare cu adaos de vitamine și alte substanțe, au fost recoltate în cursul anului 2018 14 produse, din care 12 erau notificate, adică se găseau în baza de date a Ministerului Sănătății, ceea ce este un lucru bun, nu se comercializează produse care nu sunt notificate de către Ministerul Sănătății”, a remarcat Iuliu Moldovan.

2018: anul epidemiei de hepatita A

Gripa a provocat anul trecut în județul Mureș 17 decese, însă marea problemă a anului 2018 a fost reprezentată de hepatita acută virală A.

„În ceea ce privește cazurile de hepatită A în anul 2018, au fost peste 1.200 de cazuri. A fost practic o epidemie în județul Mureș în anul 2018, am avut 20 de focare, restul cazuri izolate. Acum în 2019 epidemia s-a închis. Principalele măsuri pentru a preveni evoluția cazurilor de hepatită A, fiind considerată a fi „boala mâinilor murdare” este curățenia individuală, spălarea cu apă și săpun, în familie, colectivitate, ori de câte ori este nevoie”, a spus Iuliu Moldovan.

Din fericire, lipsa vaccinurilor nu se datorează refuzurilor, ci neglijenței. DSP Mureș lucrează încontinuu la aducerea vaccinurilor la cei care au nevoie de el.

„Peste 90% din motivele refuzului vaccinului au fost neprezentarea la medic. Medicul de familie planifică în funcție de vârsta copilului, ca mama și copilul să vină la cabinet. Foarte puține cazuri au fost că părinții nu au dorit să își vaccineze copilul, avem cam 10-20 de refuzuri pe an. Pacienții refuză în scris și părinții își dau acordul de a refuza efectiv din motive personale vaccinarea. Se vaccinează anual aproximativ 80-85% dintre copii. De asta organizăm anul acesta a 6-a campanie de vaccinări suplimentare. Sunt anumite zone cu populație nevaccinată din județ și încercăm pe parcursul întregului an să micșorăm numărul de copii nevaccinați”, a precizat Iuliu Moldovan.

„În cadrul Colegiului Prefectural analizăm probleme importante ale autorităților de conducere sociale și administrative din județ. Astăzi am planificat pe ordinea de zi două analize importante, dintre care una s-a referit la sănătate. Este importantă analiza făcută în domeniul sănătății și de aceea i-am cerut directorului Direcției de Sănătate Publică și apreciez că a întocmit cu responsabilitate acest material. Am dorit o radiografie a problemelor de sănătate din județ cu toate implicațiile care privesc domeniul acesta al sănătății. Sigur, nu am avut probleme deosebite în anul 2018, dar având în vedere importanța sănătății populației, trebuie să acționăm și în anul 2019 cu responsabilitate pentru ca starea de sănătate a populației să fie una bună”, a concluzionat prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.